【4/7より】「【食品製造業向け】産地連携支援緊急対策事業 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「【食品製造業向け】産地連携支援緊急対策事業 解説セミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
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【最大2億円】食品製造業の方へ
いま、「国産原材料×設備投資・新商品開発」で最大2億円の補助が受けられる制度が出ています。
それが「産地連携支援緊急対策事業」です！
■こんな課題、ありませんか？
・輸入原料の価格高騰・不安定化
・国産原料に切り替えたいがコストがネック
・設備投資したいが資金が重い
・新商品開発に踏み出せない
→これ、全部この補助金の対象です。
■補助内容
・補助額：100万円～最大2億円
・補助率：1/2
・設備導入／ライン増設／新商品開発も対象
つまり、実質“半額”で設備投資＋商品開発が可能！
■ただし…重要なポイント
この補助金、「ただ設備を入れるだけ」では通りません。
採択のカギは
・産地と“継続的な連携関係”があるか
・国産原料の取扱量を増やす計画か
・調達・品質・供給のストーリーが描けているか
ここで差がつきます。
■さらに採択率を上げる裏ワザ
・加点項目は上限なし
・取組A併用で補助額アップの可能性
・パートナーシップ構築宣言などで加点
設計次第で採択確率は大きく変わります。
■締切スケジュール
1次公募：3月26日～4月28日まで
※かなりタイトです
※準備が遅れると次回未定！
今回のセミナーでは
・制度の全体像
・採択される計画の共通点
・NGパターン
・実際の優良事例
・加点項目の取り方
まで、実務レベルで解説します。
この補助金は「知っているかどうか」で差がつく典型例です。
逆に言えば、今動けば、かなり有利に戦えます。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
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さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。
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