【4/7より】「【食品製造業向け】産地連携支援緊急対策事業 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「【食品製造業向け】産地連携支援緊急対策事業 解説セミナー」の無料配信を開始します！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260403_form.php



■申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



【最大2億円】食品製造業の方へ


いま、「国産原材料×設備投資・新商品開発」で最大2億円の補助が受けられる制度が出ています。


それが「産地連携支援緊急対策事業」です！



■こんな課題、ありませんか？


・輸入原料の価格高騰・不安定化


・国産原料に切り替えたいがコストがネック


・設備投資したいが資金が重い


・新商品開発に踏み出せない


→これ、全部この補助金の対象です。



■補助内容


・補助額：100万円～最大2億円


・補助率：1/2


・設備導入／ライン増設／新商品開発も対象


つまり、実質“半額”で設備投資＋商品開発が可能！



■ただし…重要なポイント


この補助金、「ただ設備を入れるだけ」では通りません。


採択のカギは


・産地と“継続的な連携関係”があるか


・国産原料の取扱量を増やす計画か


・調達・品質・供給のストーリーが描けているか


ここで差がつきます。



■さらに採択率を上げる裏ワザ


・加点項目は上限なし


・取組A併用で補助額アップの可能性


・パートナーシップ構築宣言などで加点


設計次第で採択確率は大きく変わります。



■締切スケジュール


1次公募：3月26日～4月28日まで


※かなりタイトです


※準備が遅れると次回未定！



今回のセミナーでは


・制度の全体像


・採択される計画の共通点


・NGパターン


・実際の優良事例


・加点項目の取り方


まで、実務レベルで解説します。



この補助金は「知っているかどうか」で差がつく典型例です。


逆に言えば、今動けば、かなり有利に戦えます。



無料で視聴できるので、是非お申込みください！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260403_form.php



さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。



■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php





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