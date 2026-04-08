【4/7より】「【食品製造業向け】産地連携支援緊急対策事業 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「【食品製造業向け】産地連携支援緊急対策事業 解説セミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

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■申請サポートの無料相談はこちら

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【最大2億円】食品製造業の方へ

いま、「国産原材料×設備投資・新商品開発」で最大2億円の補助が受けられる制度が出ています。

それが「産地連携支援緊急対策事業」です！

■こんな課題、ありませんか？

・輸入原料の価格高騰・不安定化

・国産原料に切り替えたいがコストがネック

・設備投資したいが資金が重い

・新商品開発に踏み出せない

→これ、全部この補助金の対象です。

■補助内容

・補助額：100万円～最大2億円

・補助率：1/2

・設備導入／ライン増設／新商品開発も対象

つまり、実質“半額”で設備投資＋商品開発が可能！

■ただし…重要なポイント

この補助金、「ただ設備を入れるだけ」では通りません。

採択のカギは

・産地と“継続的な連携関係”があるか

・国産原料の取扱量を増やす計画か

・調達・品質・供給のストーリーが描けているか

ここで差がつきます。

■さらに採択率を上げる裏ワザ

・加点項目は上限なし

・取組A併用で補助額アップの可能性

・パートナーシップ構築宣言などで加点

設計次第で採択確率は大きく変わります。

■締切スケジュール

1次公募：3月26日～4月28日まで

※かなりタイトです

※準備が遅れると次回未定！

今回のセミナーでは

・制度の全体像

・採択される計画の共通点

・NGパターン

・実際の優良事例

・加点項目の取り方

まで、実務レベルで解説します。

この補助金は「知っているかどうか」で差がつく典型例です。

逆に言えば、今動けば、かなり有利に戦えます。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

■動画お申し込みはこちら

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さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。

■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら

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株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

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