MISAMOがReFaのヘアケアカテゴリ「ReFa MUSE」に就任　新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」始動

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）が展開する美容ブランド『ReFa（リファ）』は、2026年4月8日（水）より、ヘアケアカテゴリの「ReFa MUSE」に、世界的人気を誇るガールズグループ「TWICE」の日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット「MISAMO」を起用いたしました。





また、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を始動し、特設サイトおよびキービジュアルを初公開いたします。

特設サイト：https://www.refa.net/beauty_showcase/

■ MISAMO起用の背景

MISAMOの3人の洗練された佇まいと、常に新しい魅力を発信し続ける姿勢は、ReFaが大切にしてきた唯一無二のプロダクトづくりへのこだわりや、ブランドとしての美の哲学と深く共鳴しています。また、日常の中でヘアケアを大切にする姿勢もReFaの価値観と重なります。



今回、ヘアケアカテゴリの「ReFa MUSE」としてMISAMOを起用することで、ReFaが提案する新たな美の世界観を国内外へ発信するとともに、唯一無二の存在感を持つヘアケアブランドとしての価値をさらに高めてまいります。

■ 新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」について

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣を提案するビューティーブランドです。時間や場所も、性別の枠さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、その可能性を広げていくことをブランドの使命としています。



本プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」は、ReFa史上最大のビューティーコレクションとして展開し、ReFaが培ってきた美へのこだわりと、MISAMOが持つ洗練された存在感や表現力を掛け合わせることで、ヘアケアの新たな美を追求していきます。

今後は、ビジュアルコンテンツやイベントなど、さまざまな企画を通じて、ReFaが表現する美の世界観を国内外へ広く届けてまいります。詳細は特設サイトおよび公式SNSにて順次公開予定です。



ReFa公式Instagram：https://www.instagram.com/refa_mtg/

ReFa公式X：https://x.com/mtg_ReFa

■ MISAMOプロフィール

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、アジアNo.1最強ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMO。



2023年7月、ミニアルバム『Masterpiece』で日本デビュー。同年12月、『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場。

2024年11月、2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』をリリースし、初の日本ドームツアー「MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 "HAUTE COUTURE"」をベルーナドーム、京セラドーム大阪、東京ドームで開催。計6日間で約25万人を動員し、女性アーティスト最速の東京ドーム公演実施記録を塗り替えた。

2026年2月、『Masterpiece』、『HAUTE COUTURE』に続く、MISAMOの三部作の最終章を飾る作品として、日本1stアルバム『PLAY』をリリース。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/