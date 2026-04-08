挑戦し続ける蔵・西酒造、公式オンラインショップから自社ワイナリー併設レストラン「Celler Door」のオープンを記念した『VIONIER Celler Door Anniversary』を発売！

西酒造株式会社

西酒造株式会社（所在地：鹿児島県日置市、代表取締役：西 陽一郎）は、ニュージーランド・ワイララパに構える自社ワイナリー「URLAR（アーラー）」より、特別限定白ワイン「URLAR VIONIER Celler Door Anniversary」を、蔵直クラブ限定にて450本のみ発売いたします。

本商品は、自社ワイナリーに併設するレストラン「Celler Door」のオープンを記念して醸造された、アニバーサリーのワインです。現地でしか味わえない特別な体験を、日本の皆様にもお届けするべく、数量限定でのご案内となります。

ワイナリー体験の象徴「Celler Door」誕生を祝して

「蔵直クラブ」サイトURL：https://kurachoku-club.shop/products/celler-door-anniversary

ニュージーランド・ワイララパの大地に広がるURLARワイナリーは、自然との共生を大切にしながら、土地の風土が生み出す個性を、余すことなく表現するワイン造りを心がけています。

2024年7月、その象徴となる空間として誕生したのが、ワイナリー併設のレストラン「Celler Door」です。

ここでは、URLARのワインと熟練シェフによる料理、さらにガイド付きテイスティングを通じて、訪れる人々が五感でワインの魅力を体験できます。

今回の新商品は、そのオープンを祝して造られた、まさに“記念碑的存在”となる一本です。

世界が認めた星空をラベルに。

ワイナリー併設のレストラン「Celler Door」

URLARのもうひとつの魅力、それは息をのむほど美しい星空です。

この星空は、この度、旅行ガイドの世界的権威であるロンリープラネットにより、「世界で体験すべき特別な体験」のひとつに選出されました。

世界中の旅人にインスピレーションを与える25の体験のひとつとして紹介されたこの星空。その情景を、本商品のラベルデザインに採用しました。グラスに注ぐたび、遠い南半球の夜空を思い起こさせる--そんな体験をお楽しみいただけます。

わずか1haから生まれる、凝縮された個性

使用したヴィオニエは、自社管理畑のわずか1ヘクタールのみで栽培された特別なぶどう。

収量をあえて抑えることで、果実の凝縮感と個性を最大限に引き出しました。

さらに本商品は、異なる2つの醸造アプローチを組み合わせることで完成しています。

・フレンチオーク古樽で発酵させたヴィオニエ

・ステンレスタンクで果皮とともに醸したヴィオニエ

古樽発酵からは、ほのかな樽香と滑らかな口当たりを。

果皮とともに醸した発酵からは、豊かなアロマとしっかりとした骨格を。

URLARチームは10通り以上のブレンドを検証し、香り・味わい・余韻が最も美しく調和する一点を導き出しました。

2つの技術のブレンドを存分にお楽しみください。

テイスティングノート

グラスに注いだ瞬間、ラベンダーやすみれを思わせる華やかなフローラルの香りが立ち上がります。

続いて、熟した桃やアプリコット、メロン、そしてミントを浮かべたフルーツポンチのような、みずみずしく複雑なアロマが広がります。

口当たりはなめらかで柔らかく、芳醇な果実味とやや高めの酸が見事に調和。

余韻には再び花のニュアンスと、心地よいほのかな苦味が静かに残ります。

商品概要

ロンリープラネットが認めたURLARの星空。

その記憶とともに楽しむために生まれた、特別なヴィオニエ。

夜空のような静けさと奥行き、そして南半球の大地が育んだ力強さ。

そのすべてを、一杯のグラスに込めました。数量限定ですのでお早めに手に入れてください！

商品名： URLAR VIONIER Celler Door Anniversary 白ワイン

販売開始日時： 2026年3月27日（金）

価格：\4,400（税込）

アルコール度数：13度

品種：ヴィオニエ

内容量：500ml

販売本数：限定450本

販売サイト：https://kurachoku-club.shop/products/celler-door-anniversary

まだ蔵人しか味わったことのない味わいを。「蔵直CLUB」とは？

2021年11月1日より、蔵と飲み手を直接繋ぐECサイト「蔵直CLUB」をオープンいたしました。これまで、原料となる農作物の旬の時期や、醸造過程のデリケートさからごく少量しか造ることができず、蔵人しか味わえなかったようなお酒が数々ありました。

その希少さから小売などには出せないものの、お客様にこの高品質なお酒を手に取ってもらいたいという想いから、ECサイトをオープンし、「別誂仕込」シリーズとして、お客様へお届けしています。

また、“RAISE YOUR LIFE” 働く大人を応援するお酒のブランド「ORIGIN」シリーズを発売中。

更に、「蔵でしか味わえないものをお客様へ直接お届けしたい」といった想いから、2022年3月より蔵直CLUBの「食」として西酒造オリジナルブランド黒豚「黒宝豚」の商品や、無添加の甘酒、天然水などの販売、さらには、日常のスイーツタイムをアップデートできる至福の時間を創造するブランド「Cre A.」を立ち上げ、西酒造のロングセラー商品「天使の誘惑」の原酒を用いた「誘惑の生チョコ」や西酒造の4カテゴリのお酒を閉じ込めたボンボンショコラ「四醸のしずく」を発売。ギフトや自分へのご褒美に大変ご好評いただいております。今後も、蔵ならではの味わいが詰まったお酒・食をお届け致します。ぜひご期待ください。

蔵直クラブサイト：https://kurachoku-club.shop/

蔵直クラブ公式instagram : https://www.instagram.com/kurachoku_club/

西酒造株式会社について

西酒造は、1845年の創業以来、3世紀に渡り薩摩の大地の豊かさに支えられて酒造りを続けている蔵元です。目には見えない小さな命たちが持つ発酵の力を借りて、自然の恵みを美味しいお酒として醸していくこと。すべての酒造りで、その思いは変わることがありません。

【主なブランド】

●ウイスキー 御岳 ブランドサイト： https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake

●焼酎 宝山 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/houzan/

●ワイン URLAR ブランドサイト：https://urlar.co.nz/japan/

●日本酒 天賦 ブランドサイト： https://www.nishi-shuzo.co.jp/tenbu/

【会社概要】

会社名 ：西酒造株式会社

代表取締役 ：西 陽一郎

所在地 ：〒899-3309 鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17

創業 ：弘化2年（1845年）

事業内容 ：本格焼酎・日本酒・ウイスキー・ワイン・リキュール・スピリッツの製造販売

公式HP ：https://www.nishi-shuzo.co.jp/

公式instagram : https://www.instagram.com/nishi_the_brewing/