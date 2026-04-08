【5月限定開催！】＜札幌発着・送迎バス付プラン登場＞本マグロLIVEビュッフェを気軽に楽しむ函館旅【HAKODATE 海峡の風】

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 HAKODATE 海峡の風

（北海道函館市湯川町1丁目18番15号 支配人 西岡浩樹 全56室）

北海道・函館湯の川温泉に位置するHAKODATE 海峡の風では、函館らしい海鮮イベント本マグロ解体ショーを楽しめる「本マグロLIVEビュッフェ」に新たに「移動」の魅力をプラスした送迎バス付きプランの販売を開始いたしました。

■札幌からラクラク！送迎バス付きで快適な函館旅

札幌駅からホテルまでを結ぶ送迎バス付きプランでは、移動の負担を軽減しながら、安心してご旅行をお楽しみいただけます。

お車の運転や乗り換えの心配なく、移動時間も旅のひとときとしてゆったりお過ごしください。

【送迎バス運行概要（※プランにより異なります）】

往路：札幌駅 10:00発 → ホテル 15:00頃着（※2泊プランのみ）

復路：ホテル 10:00発 → 札幌駅 16:00頃着

※途中休憩あり／往路のみ高速利用

※道路状況により変動する場合あり

■選べる2つの宿泊スタイルさばきたてのお刺身を楽しんだり【札幌金曜発】2泊4食付き・往復送迎バスプラン

金曜日に札幌を出発し、函館でゆったりと過ごす連泊プランです。

往復ともにJR札幌駅発着で移動の心配がないので函館滞在も本マグロ解体ショーもどちらも楽しみたいお客様にオススメ！

◎往復ともに送迎バス付きで移動も安心

◎2日目の夕食時に本マグロ解体ショーを開催

ご予約はこちら :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14482302&search_type=undated&type=plan&nights=2

【土曜宿泊】1泊＋復路送迎バス付きプラン

土曜日にご宿泊いただき、お帰りのみ札幌まで送迎バスをご利用いただけるプランです。

◎行きは自由移動のため、観光やスケジュールに合わせて函館入りが可能。

◎帰りはバスでゆったりとお戻りいただけます。

海峡の風特製マグロステーキも！ご予約はこちら :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=15200020&search_type=undated&type=plan■移動も、滞在も、もっと自由に大正ロマン客室※タイプは選べませんレストラン「青函市場」海峡の風｜大浴場

往復バスでゆったりと過ごす連泊旅と、帰りだけバスで安心の気軽な1泊旅。

ご旅行スタイルに合わせて選べる本プランで、初夏の函館をより身近にお楽しみいただけます。

開業10周年を記念した海鮮イベントをぜひこの機会にお楽しみいただければ幸いです。

解体したばかりの本マグロをそのままお刺身で、お寿司で、はたまたステーキで！当館ならではのライブ感あふれる特別な夕食時間をご体験くださいませ。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ】

HAKODATE 海峡の風

〒042-0932 北海道函館市湯川町1丁目18番15号

TEL：0570-026573 （10:00～17:00）

公式ホームページ https://hakodate-uminokaze.com/

公式Instagram https://www.instagram.com/umino_kaze/

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