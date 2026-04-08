「アプリブ Best Mobile Game Award 2026」特別審査員4名の就任を発表。

ナイル株式会社

ナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋飛翔、以下ナイル）が運営するスマートフォン向けアプリ紹介メディア『アプリブ』は、2026年5月下旬に発表予定の「アプリブ Best Mobile Game Award 2026」において、特別審査員4名の就任が決定したことをお知らせいたします。

あわせて、1,500名以上のゲーム業界関係者が集う業界最大級のビジネスイベント「GAME FUTURE SUMMIT 2026」（2026年6月3日開催）との連携が決定。同イベント内で本アワードのスペシャルコンテンツを実施予定です。詳細は決定次第、あらためてご案内いたします。

■審査体制について

「アプリブ Best Mobile Game Award 2026」では、Appliv Gamesによる一次選考を経たうえで、外部の特別審査員4名を加えた合議によって受賞作を決定します。

審査員には、ゲームメディアとして長年業界を取材してきた視点を持つ方、そしてゲーム市場をビジネス・マーケティングの観点から深く分析してきた方をお招きしました。プロダクトの品質のみならず、運営力・コミュニティ形成・マーケティング戦略まで多角的に評価するという本アワードの理念を、選考の場でも体現できる審査体制を整えています。

■審査員紹介 （五十音順）

礒部 泰紀

Appliv Games編集部

2015年よりGame Deets（現Appliv Games）にてライターとして活動。スマートフォンゲームの攻略記事を中心に、複数タイトルの運用や検証記事を担当。東京ゲームショウをはじめとする業界イベントへの参加やパブリッシャーへの取材を通じ、スマートフォンゲーム市場の変遷を現場で見続けてきた。近年はDiscordを活用したコミュニティ運営にも携わり、プレイヤーと運営の両視点からゲームの価値を捉える。 https://games.app-liv.jp/(https://games.app-liv.jp/)

佐藤 基

株式会社MOTTO 代表取締役 / マーケター

2011年に株式会社ディー・エヌ・エーに入社し、モバイルビジネスのマーケティングを担当。マーケティング部門の責任者を経て、2018年に株式会社MOTTOを設立。ゲームやアプリビジネスのマーケティング戦略の立案と実行の支援と、コミュニティマーケティングサービス「Rooot」等のソリューションを提供。スマートフォンゲームのマーケティングは黎明期から現在まで15年間経験し、これまでにマーケティングとして関わったタイトルは「逆転オセロニア」など100タイトルを超える。「GAME FUTURE SUMMIT」主催。https://game-future-summit.jp/(https://game-future-summit.jp/)

達川 能孝

gamebiz プロデューサー

エンターブレイン（現KADOKAWA Game Linkage）で自社媒体の企画・営業、コロプラにてアライアンスディレクターを行い、当時子会社であったSocialGameInfo（現gamebiz）の事業部長や役員を歴任。現在は独立し、TeeL合同会社としてゲーム企業のPRや採用支援、イベント企画に携わる。gamebizではプロデューサーを務める。https://gamebiz.jp/(https://gamebiz.jp/)

宮崎 紘輔

株式会社イード メディア事業本部 ゲーム事業部/アニメ事業部 部長

アニメ事業部・ゲーム事業部で部長を務める。38歳、東京都出身。好きなゲームは『Megabonk』。シューター系のゲームは酔ってしまうため苦手。父親がスーパーファミコンをやっていた影響で、子どもの頃は友達と遊ぶのを断ってゲームをしていた。

https://www.gamebusiness.jp/

山田 集佳

フリーライター

児童向けゲーム雑誌の編集・ライティングを経て、現在は主に映画やゲームについての記事を執筆。IGN JAPANなどウェブメディアのレビューやコラム、動画出演のほか、複数のカルチャー誌のゲーム特集にも寄稿。スマートフォンゲームのシナリオも10年以上手がけている。プロレスラーとしての活動歴もあり、多角的な視点から精力的にゲームの分析、批評をおこなっている。

■選考について

選考は、Appliv Games編集部による一次選考と、特別審査員を交えた最終選考の二段階で実施します。各審査員が専門的な知見に基づいて評価を行い、合議のうえで受賞作を決定します。

表彰部門は以下の全4部門です。

- ゲームプレイ・イノベーション部門- ストーリー・ナラティブ部門- コミュニティ・エンゲージメント部門- マーケティング・プロモーション部門

■「GAME FUTURE SUMMIT 2026」でのスペシャルコンテンツ実施について

本アワードの受賞発表にあわせ、「GAME FUTURE SUMMIT 2026」内でスペシャルコンテンツを実施予定です。

「GAME FUTURE SUMMIT」は、プロデュースとマーケティングをメインテーマとした、ゲーム業界最大級のビジネスイベント。1,500名以上のゲーム業界関係者が集うこの場で、本アワードの受賞作品と、その背景にある知恵や戦略を広く発信してまいります。コンテンツの詳細については、決定次第あらためてご案内いたします。

＜イベント概要＞

名称：GAME FUTURE SUMMIT 2026

開催日時： 2026年6月3日（水）

開催場所： ベルサール渋谷ガーデン

公式サイト： https://game-future-summit.jp/

公式X：https://twitter.com/Game_F_S

■「アプリブ Best Mobile Game Award」とは

国内最大級のアプリ紹介メディア『アプリブ』は、これまでオールジャンルを対象とした「アプリブ Best App Award」を通じ、優れたプロダクトを称えてきました。

スマートフォンゲームは、その芸術性・コミュニティの熱量・高度なマーケティング戦略において、一つの独立したジャンルとして評価されるべき規模と深みを持っています。その多様な魅力を専門的な視点から正しく評価・顕彰するために、2026年度よりゲーム領域に特化した本アワードを設立しました。運営力や革新性、マーケティング手法まで多角的に評価することで、ゲーム業界全体の発展に寄与することを目指しています。

＜アワード概要＞

名称： アプリブ Best Mobile Game Award 2026

主催： Appliv Games編集部

発表時期： 2026年5月下旬

発表方法： 特設LP（後日公開）および各ニュースメディアにて発表

表彰部門（全4部門）：ゲームプレイ・イノベーション部門

ストーリー・ナラティブ部門

コミュニティ・エンゲージメント部門

マーケティング・プロモーション部門

■今後の展開

2026年5月下旬に受賞作品を発表予定です。

あわせて、6月3日開催の「GAME FUTURE SUMMIT 2026」でのスペシャルコンテンツ実施に向け、詳細が決まり次第順次ご案内してまいります。Appliv Gamesは、パブリッシャー、マーケター、そして全ての開発者の方々と共に、スマートフォンゲームの未来を称え、盛り上げてまいります。

■Appliv Gamesについて

ゲーム専門メディアとして、新作ゲーム情報を中心とした最新ニュースやレビュー、みんなの知りたい攻略情報などを提供しています。https://games.app-liv.jp/(https://games.app-liv.jp/)

■アプリブについて

2012年のサービス開始以来、累計約7万件のアプリをレビュー、国内最大級のアプリ専門メディアに成長。すべてのスマホユーザーがより快適で楽しい生活が送れるよう、アプリに関するさまざまな情報を幅広く提供しています。https://app-liv.jp(https://app-liv.jp)

■ナイル株式会社について

事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

設立 ：2007年1月15日

所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ： https://nyle.co.jp(https://nyle.co.jp)