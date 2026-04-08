元スタバ・ジャパンCEO岩田松雄氏愛知県半田市で講演会

株式会社Life Crayon Style

『脱・動けない人』出版記念講演会を半田市で開催

講師はスターバックスコーヒージャパンの元CEO岩田松雄氏

書籍購入者600人を招待

社会課題解決専門コンサルティングの株式会社Life Crayon Style（以下LCS、本社名古屋市、竹内力也社長）は5月9日に、アイプラザ半田（愛知県半田市）で、竹内社長の著書『脱・動けない人』出版記念講演会を開催します。



当社は、さまざまな事情から希望を持てる人と持てない人の間に大きな差があることを『希望格差(R)︎』と称し、大きな社会課題だと捉えています。希望格差への正しい理解と解消に向けて、債務超過に陥った経営の立て直しや起業支援などのコンサルティングやスクール、イベントなどを行っており、過去10年間で200業種以上、1,000件を超える企業や自治体でのサポート実績があります。竹内の今回の著書も、それらの活動の一環として、10年間の実績を分析し、希望を持てる人になるための方法論を平易な表現でまとめたものです。

出版記念講演会には、今回の書籍に推薦をいただいたスターバックスコーヒージャパンの元CEOである岩田松雄氏（現株式会社リーダーシップコンサルティング社長）をお招きし、『ミッション 私たちは何のために働いているのか？』をテーマにご講演をいただきます。



岩田氏はこれまでに3社の赤字企業を再生。さらにスターバックスコーヒージャパンの最高経営責任者として、「100年後も光り輝くブランド」を掲げ、過去最高売上を達成するなど、数多くの実績を残してこられた日本を代表する経営者です。本講演では、これまでの経営・人生・挑戦の経験をもとに、今の時代を生きる私たちに必要な考え方を伝えていただきます。

竹内の著書購入・持参者は無料で聴講いただけます。起業家だけでなく、学生にも聴いていただきたい内容のため、半田市内在学中または在住の学生には本講演会のスポンサー企業各社から、300人に著書が無償提供されます（要事前申込・当日受付にてお渡しとなります。なくなり次第終了します）。本講演会の趣旨に賛同する企業スポンサー（一口6万円）の募集も行っています。

【代表コメント】 竹内力也（株式会社Life Crayon Style 代表取締役）

「当社は希望を持てる人と持てない人との格差の解消のために10年前に設立しました。そして数多くの事例を解決していく過程で最初の一歩が踏み出せない原因やどうすれば動き出せるのかが見えてきました。今回の書籍ではそのことを解説していますが、本の帯に推薦の言葉を下さった岩田さんに講演をお願いしました。岩田さんの熱いメッセージは、志やアイデアはあるのに、さらに一歩が踏み出せない方々に響くと思います」



※『希望格差』は株式会社Life Crayon Styleの登録商標です。



【開催概要】

「脱・動けない人」出版記念講演会

株式会社リーダーシップコンサルティング代表 岩田松雄氏 講演会in半田市



・主催：株式会社Life Crayon Style

・後援：半田市教育委員会

・協力：コココリン（半田市創造・連携・実践センター）

・日時：2026年05月09日（土）13:00~15:30 (12:15 開場・受付)

・会場：アイプラザ半田 講堂 愛知県半田市東洋町1-8

・定員：600人

・参加費：無料（著書購入者のみ）

・講演者：株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長 岩田松雄氏

日産自動車、外資系コンサルティング会社、日本コカ・コーラ役員を経て、（株）アトラスの社長。THE BODY SHOP JAPAN社長、2009年スターバックス コーヒー ジャパンCEOに就任。３社で再成長軌道に乗せる。元立教大学ビジネススクール特任教授、元早稲田大学ビジネススクール非常勤講師、実践大学客員教授。

・講演会詳細 https://l-c-style.co.jp/startup-academy/events/p19185/

・著書『脱・動けない人』セルバ出版 https://x.gd/Girax

株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長 岩田松雄氏『脱・動けない人』（セルバ出版刊）竹内力也 株式会社Life Crayon Style(L.C.S.)代表取締役