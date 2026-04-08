日本プロジェクトソリューションズ株式会社、学校法人 長沼スクール 東京日本語学校にて、留学生対象にCSR特別講義「お仕事のダンドリについて」を実施

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロジェクトマネジメントの専門会社・PMOの専門会社である日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔）は、CSR活動の一環として、学校法人 長沼スクール 東京日本語学校にて、留学生に向け、日本で働くうえで重要な段取り力や計画力を体験型で伝える特別講義「お仕事のダンドリについて」を2026年3月10日（火）に実施しました。

◼️日本での仕事の進め方「ダンドリ」を学ぶ

学校法人 長沼スクール 東京日本語学校は、1948年開校の歴史ある日本語学校です。また、ビジネス日本語コースでは、日本での就職を見据え、履歴書・自己分析・模擬面接・企業見学に加え、敬語、電話応対、ビジネスメール、会議など、仕事で必要となる日本語や社会人基礎力を学ぶ教育が提供されています。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、同校が進める「実際に社会で使う日本語」や「日本のビジネス文化」に触れる学びの取り組みに賛同し、今回の特別講義を実施しました。講義では、日本における仕事の目標設定、計画の立て方、役割分担、進捗の見方、そして計画どおりに進まなかった場合の立て直し方までを、プロジェクトマネジメントの考え方をベースに、留学生の皆さんにもわかりやすい形でお伝えしました。

当日は、約50名の学生が参加し、ビジネスゲームや対話を交えながら、「仕事を始める前に何を整理するべきか」「相手と認識をそろえて進めるにはどうすればよいか」「予定と現実のズレにどう対応するか」といったテーマを体感的に学んでいただきました。会場は終始活気に包まれ、参加した学生の皆さんにとって、日本で働くうえで求められる“仕事の段取り”を具体的に理解する機会となりました。

講義とワークを組み合わせた実践的な講義を学ぶ留学生の皆さんと講師の代表取締役社長 伊藤大輔留学生の皆さんがビジネスゲームを通じて“仕事のダンドリ”を体感■ 特別講義 概要

講義名：お仕事のダンドリについて

実施日：2026年3月10日

実施場所：学校法人 長沼スクール 東京日本語学校

対象：長沼スクールの留学生

参加人数：50名

主な内容：

・仕事における目標設定の考え方

・段取りと計画の立て方

・役割分担とコミュニケーションの重要性

・計画どおりに進まない場合の対応

・ビジネスゲームを通じた体験学習

■ 学校法人 長沼スクール 東京日本語学校について

学校法人 長沼スクール 東京日本語学校は、1948年開校の歴史ある日本語学校です。日本語教育に長年取り組み、進学や就職を見据えた学びの機会を提供しています。ビジネス日本語コースでは、就職活動指導に加え、敬語、電話応対、ビジネスメール、会議など、実際の仕事で必要な日本語と社会人基礎力を学ぶことができます。

◼️日本プロジェクトソリューションズ株式会社にしかできないCSR活動

今回の講義は、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)が教育研修事業として展開する実践型プロジェクトマネジメント研修で培ってきた教育メソッドを、学生・留学生向けにわかりやすく再構成したものです。日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)の実践型プロジェクトマネジメント研修は、Project Management Institute（PMI）認定トレーニング・パートナー（ATP）として提供されており、取引・サービス提供企業数596社以上、研修受講者数21,493名以上、受講者満足度5点満点中4.8点の実績を有しています。講義・ケーススタディ・体験型学習を組み合わせ、「知る」だけで終わらず「現場で実践できる」ことを重視している点が特長です。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)はこれまでも、プロジェクトマネジメントの知見を社会に還元するCSR活動(https://www.japan-project-solutions.com/csr)を継続してきました。研修事業の収益の一部を日本赤十字社に継続的に寄付するほか、障がい者就労支援事業所での「お仕事の『ダンドリ術』講座」、大学・教育機関での講義など、日本プロジェクトソリューションズ株式会社のCSRページ(https://www.japan-project-solutions.com/csr)では、こうした活動を「日本プロジェクトソリューションズだから、今できること」と位置づけています。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は今後も、CSRを単発の社会貢献活動にとどめず、社会課題への貢献と事業価値の向上を両立させる取り組みとして推進してまいります。プロジェクトマネジメント研修、PMO支援、資格取得支援を展開する専門会社として培った知見を、企業のみならず、教育・地域・次世代人材の育成へと広げることで、社会から信頼され、選ばれるPM会社としての存在感をさらに高めてまいります。

◼️組織の実行力を高める、実務直結型のプロジェクトマネジメント研修

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクトマネジメントの専門会社として、実務で成果につながる教育研修事業(https://www.japan-project-solutions.com/training)を展開しています。単にフレームワークや知識を学ぶだけではなく、受講後に現場で実際に使いこなせる状態までを見据え、研修設計・教材開発・講師登壇・実務活用支援まで一貫して提供している点が特長です。中核となる「実践型プロジェクトマネジメント研修(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm?gad_source=1&gad_campaignid=21506264133&gbraid=0AAAAADqHDamldNwRouBrOZTDmjtYo7dPw&gclid=Cj0KCQjws83OBhD4ARIsACblj18cFCWrnKDjZK2a57Xl11BcHHxeZoaUtlP6FBLH1oFuBLwK_tb8fEYaAsodEALw_wcB)」は、PMI認定トレーニング・パートナーとしての知見を背景に、国際標準に基づく体系性と、現場で鍛えられた実践知の両方を兼ね備えたプログラムとして提供されています。

弊社の教育研修事業が重視しているのは、「知っている」ではなく「できる」へ変えることです。研修では、前半にプロジェクトマネジメントの本質や重要フェーズ、目標設定、計画策定、進捗管理、リスク管理、チームビルディングといった要素を体系的に学び、後半ではケーススタディやグループワークを通じて、実際のビジネスを想定した形で体感的に習得できる構成を採用しています。

こうした研修品質を支えているのは、他の教育専業会社にはない、実務現場からのフィードバックを反映した研修設計です。日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)は、プロジェクト実行支援サービス(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4)において累計1,798件の契約実績を持ち、そこで蓄積された現場知見を研修プログラムへ継続的にフィードバックしています。監修にはPMP有資格者、大学院講師などの専門家が関わり、理論の説明に終始しない、現場感のある学びを実現しています。多様な業種・業態・案件で培われた知見を横断的に反映できることは、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)の教育研修事業(https://www.jpsol.co.jp/)における大きな強みのひとつです。

この実行力を高める研修は、実績面でも多くの企業・組織から支持を得ています。これまでに受講者人数累計21,493名以上、取引企業596社以上という実績を有し、受講者満足度は5点満点中4.8点を獲得しています。対象は新入社員から管理職層、経営幹部候補まで幅広く、企業ごとの階層や課題に応じて内容を調整できるため、「若手にプロジェクト推進の基礎を身につけさせたい」「管理職に部門横断プロジェクトを担える力を持たせたい」「新規事業や変革テーマを推進できる人材を育てたい」といった多様なニーズに対応可能です。

また、提供形態の柔軟さも特徴です。標準プログラムは1日8時間ですが、希望に応じて4時間から2日間までカスタマイズが可能で、対面・オンラインのいずれにも対応しています。少人数での受講を希望する場合には公開研修の活用も可能であり、お客様企業の人材育成方針や予算、対象人数に応じて導入しやすい体制が整えられています。さらに、予測型（ウォーターフォール型）に適した本研修(https://www.japan-project-solutions.com/what-is-project-progress-management)に加え、アジャイル型の開発アプローチに対応した研修コース(https://www.japan-project-solutions.com/agile-project-training)も案内されており、組織のプロジェクト特性に合わせた提案が可能です。

日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)では、「研修内容が自社に合うのか確かめたい」「どの階層から導入すべきか相談したい」「まずは効果を見てから検討したい」といった声に応えるため、無料のデモンストレーションを実施しています。研修の雰囲気や学習効果を事前に体感できるため、教育研修担当者や人事担当者、経営層にとって導入判断がしやすい点も魅力です。形骸化したプロジェクト運営を見直したい企業、部門横断の推進力を高めたい企業、変革を実行できる人材を育成したい企業にとって、日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)の教育研修事業は有力な選択肢の一つといえます。

◼️実務直結型のプロジェクトマネジメント研修メニュー

・実践型プロジェクトマネジメント研修

https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm

・実践型アジャイル研修

https://www.japan-project-solutions.com/agile-project-training

・マネージャー育成研修「インターパーソナル（人間力）強化研修シリーズ」

https://www.japan-project-solutions.com/management-training-interpersonal

・PMP(R)35時間公式研修

https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/

・PMP(R)更新用PDU取得eラーニング

https://www.japan-project-solutions.com/pdu-elearning

・PMP(R)オンライン問題集＋模擬試験

https://www.japan-project-solutions.com/e-learning-pmp002

■ 会社概要

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-c134)

・資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pmp/exam-preparation/on-demand/35h/)

日本プロジェクトソリューションズ株式会社では、経済・産業・国内・国際・自治体・地域・製造業・IT・教育・人材育成・文化・社会貢献・就職・リスキング・生活・科学・医療・健康・スポーツ・エンタメに至るまで、プロジェクトマネジメントに関連する情報を発信しています。