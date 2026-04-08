栗山米菓、健康経営・女性活躍の取り組みが評価健康経営優良法人、にいがた健康経営推進企業マスター2026認定を取得　　多様で柔軟な働き方が評価され、新潟県Ni-ful奨励賞も受賞

株式会社栗山米菓

“ばかうけ”“瀬戸しお”“星たべよ”などの米菓を製造販売する、株式会社栗山米菓（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：栗山大河）は、このたび、健康経営および女性活躍推進の取り組みにおいて、経済産業省が認定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」および新潟県の「にいがた健康経営推進企業マスター認定」に認定されました。さらに、多様で柔軟な働き方の推進が評価され、「新潟県 多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度（Ni-ful）」において奨励賞を受賞しました。

■認定・受賞の概要

【健康経営優良法人】

特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

【にいがた健康経営推進企業マスター】

新潟県が実施する制度で、従業員とその家族の健康づくりに取り組む企業等を「にいがた健康経営推進企業」として登録し、その中でも健康経営に積極的に取り組む企業等を「にいがた健康経営推進企業マスター」として認定するものです。

【新潟県 多様で柔軟な働き方・女性活躍実践企業認定制度（Ni-ful） 奨励賞】

新潟県が実施する表彰制度で、多様で柔軟な働き方の推進や女性の登用・活躍に特に積極的に取り組み、優れた実績を上げている企業が選定されるものです。Ni-ful認定企業の中から、他の模範となる成果が認められた企業に対して授与されます。

■これまでの主な取り組み

【健康経営に関する施策】

・インセンティブを取り入れたウォーキングイベントの開催

・社員部活動への支援

※詳細（2026年2月10日発表 プレスリリース）新潟市健康経営認定事業所 ゴールドクラス認定を取得：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000063435.html

【女性活躍推進】

・女性社員・男性社員それぞれに寄り添った支援制度をパッケージ化し運用

（バリンの“働く女性応援パッケージ”、ボリンの“イクメン応援パッケージ”）

・育児休業取得率100％（男女ともに）※2023年度より継続

※詳細（2026年3月5日発表 プレスリリース）

育休取得率100％を男女共に2023年度から継続中、国際女性デーに、女性活躍の実践事例や社員の声を公開：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000063435.html

■代表コメント 代表取締役社長 栗山 大河

健康経営や女性活躍推進は、制度があるだけでなく、社員一人ひとりが安心して活用でき、能力を発揮し続けられる環境を整えることが何より重要だと考えています。

今後も多様なライフステージに寄り添いながら、一人ひとりがいきいきと働き続けられる職場環境の実現に向け、人的資本経営を一層強化してまいります。

■ 会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性52%、女性48%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。

■その他会社データ(2024年度)

売上 268億円

平均年齢 37歳

平均勤続年数 約15年

育児休業取得率 女性100％、男性100％（2023年度より継続中）

※数字でみる栗山米菓のサイト：https://recruit.befco.jp/data/

■ 代表取締役社長プロフィール

栗山 大河（くりやま たいが）

生年月日：1994年4月30日（31歳）

成蹊大学経済学部 卒業後、株式会社平和堂を経て2020年より栗山米菓へ。2025年4月に代表取締役社長に就任。次世代の経営体制を牽引中。

＜公式サイト＞

トップページ https://www.befco.jp/

Befcoオンラインショップ https://befco-shop.jp/

リクルートサイト https://recruit.befco.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d63435-128-fcd0cd3614d39cdaacff5ef0b6607f34.pdf