アベイル、推し活応援！ 4/9（木）より全国のアベイル店舗にて「サンリオキャラクター大賞」の投票券を配布！
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの全国のカジュアル＆シューズ『アベイル』店舗にて、4 /9（木）より「サンリオキャラクター大賞」の投票券を配布することをお知らせいたします。
■「サンリオキャラクター大賞」の投票券配布について
4/ 9（木）より、全国のアベイル店舗で「サンリオキャラクター大賞」の投票券を配布します。サンリオキャラクター商品をお買い上げ金額 550円（税込）ごとに投票券を1枚配布します。ぜひこの機会に“推し”のキャラクターにご投票ください。
・配布期間： 4/ 9（木）～無くなり次第終了
・投票期間：～ 5/24（日）
※「しまむらパーク」オンラインストアで販売しているアベイルのサンリオキャラクター商品を、当日アベイルでお受け取りの場合（店舗レジ支払い、事前決済問わず）も配布の対象となります。
▼注意事項はこちら
https://www.shop-shimamura.com/html/lp.html/?campaignCode=avcharataiSAN
※「サンリオ」×「サンリオ以外のキャラクター」などのコラボ商品は対象外です。
■オリジナル商品も販売
「サンリオキャラクター大賞」に合わせて、 4/11（土）から、アベイルオリジナルの「Sanrio Characters(サンリオキャラクターズ)」商品を販売します。「サンリオキャラクター大賞」オリジナルグッズや、サンリオの20キャラクター以上のステッカーやソックスを販売します。
■アベイル公式SNS・しまむらグループ公式アプリ
https://www.shimamura.gr.jp/sns/
■お近くの店舗はこちらから検索
https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1
■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』
https://www.shop-shimamura.com/
■お問い合わせ先
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＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）