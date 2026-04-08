アベイル、推し活応援！ 4/9（木）より全国のアベイル店舗にて「サンリオキャラクター大賞」の投票券を配布！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの全国のカジュアル＆シューズ『アベイル』店舗にて、4 /9（木）より「サンリオキャラクター大賞」の投票券を配布することをお知らせいたします。

■「サンリオキャラクター大賞」の投票券配布について

4/ 9（木）より、全国のアベイル店舗で「サンリオキャラクター大賞」の投票券を配布します。サンリオキャラクター商品をお買い上げ金額 550円（税込）ごとに投票券を1枚配布します。ぜひこの機会に“推し”のキャラクターにご投票ください。

・配布期間： 4/ 9（木）～無くなり次第終了

・投票期間：～ 5/24（日）

※「しまむらパーク」オンラインストアで販売しているアベイルのサンリオキャラクター商品を、当日アベイルでお受け取りの場合（店舗レジ支払い、事前決済問わず）も配布の対象となります。

▼注意事項はこちら

https://www.shop-shimamura.com/html/lp.html/?campaignCode=avcharataiSAN

※「サンリオ」×「サンリオ以外のキャラクター」などのコラボ商品は対象外です。

■オリジナル商品も販売

「サンリオキャラクター大賞」に合わせて、 4/11（土）から、アベイルオリジナルの「Sanrio Characters(サンリオキャラクターズ)」商品を販売します。「サンリオキャラクター大賞」オリジナルグッズや、サンリオの20キャラクター以上のステッカーやソックスを販売します。

■アベイル公式SNS・しまむらグループ公式アプリ

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）