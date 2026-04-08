【4/21新店OPEN!】ラーメン店「白鶏舎」が初の単独店を厚別南にオープン！女性に寄り添う一杯を。泡立つ鶏白湯が主役。

株式会社イーストン

札幌を中心に東北・関東で「北海道イタリアン ミア・ボッカ」「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」など46店舗を経営する株式会社イーストン(所在地：札幌市北区、代表取締役社長：大山 泰正、以下「イーストン」)は、鶏白湯ラーメン専門店「白鶏舎（はっけいしゃ）」を、2026年４月21日、北海道札幌市厚別区厚別南に初の単独店舗をオープンいたします。

これまで「北海道焼鳥 いただきコッコちゃん」のランチタイムに“間借り営業”として展開してきた白鶏舎が、ついに一軒の専門店として新たな一歩を踏み出します。

女性に寄り添う一杯を目指して

「見て美しく、食べて美味しい、ご褒美の一杯。」をコンセプトに掲げる鶏白湯ラーメン専門店です。スープは国産鶏ガラを長時間じっくり炊き上げて旨味を凝縮し、少量の豚骨をブレンドすることで奥行きのあるコクと自然な甘みを引き出しました。さらに、仕上げにブレンダーで空気を含ませる独自の工程を取り入れることで、泡のように軽やかで、ポタージュのようになめらかでクリーミーな口当たりを実現しています。麺には、スープとの相性を徹底的に追求した白鶏舎オリジナルの卵麺を使用。ツルっとした喉ごしともちもちとした食感が特長で、濃厚でありながら軽やかな鶏白湯スープと見事に調和します。また、途中でレモンやりんご酢を加えることで味わいに爽やかな変化を加える“味変”や、食べ終えた後のスープにご飯、チーズ、黒胡椒を加えて楽しむ「リゾめし」など、最後まで飽きずに楽しめる仕掛けも魅力のひとつ。さらに、骨から炊き上げた鶏白湯スープは、腸内環境を整える働きも期待でき、美容や健康を意識する方にも嬉しい一杯として提案します。

“ふわっ”“あわっ”と広がる、泡立つ鶏白湯スープ

国産鶏ガラを長時間炊き上げ、旨味を凝縮。

少量の豚骨を加えることで奥行きを持たせ、仕上げにブレンダーで空気を含ませることで、ポタージュのようにクリーミーでなめらかな口当たりを実現しました。

ひとくち目に広がる“ふわっ”“あわっ”とした食感は、他では味わえない白鶏舎ならではの特徴です。

■代表メニュー

鶏白湯 950円（税込）

鶏を煮込んだ濃厚なコクとうま味をベースに、豚骨スープの甘みをブレンド。まろやかさの中にもコクを感じられる一杯。レモンやりんご酢で味変することで、最後まで飽きずに楽しめます。

味噌鶏白湯 950円（税込）

北海道醸造の味噌をプラスした白鶏舎オリジナルの特製味噌鶏白湯に生姜をトッピング。

辛味噌鶏白湯 950円（税込）

味噌鶏白湯のコクとうま味をさらに際立たせる。白鶏舎オリジナルの「辛玉」の程よい辛さの中にあるうま味がクセになる。

〆のリゾめしセット 各種1,100円（税込）

チーズと北海道米をスープに"ドボン”と入れて〆まで楽しむ〆のリゾめしセット。



鶏白湯、味噌鶏白湯、辛味噌鶏白湯、のメニューからお選びいただけます。

唐揚げセット 各種1,280円（税込）

ジューシーな唐揚げと小ライスがついた満足度満点のセット。

鶏白湯、味噌鶏白湯、辛味噌鶏白湯、のメニューからお選びいただけます。

スープのために作られた、オリジナル卵麺

鶏白湯との相性を徹底的に追求したオリジナルの卵麺は、ツルっとした喉ごしともっちりとした食感が特長。麺の太さ、コシ、ゆで時間まで細かく設計し、スープの旨味を最大限に引き立てます。

“途中で飽きない”ための味変提案と、〆のリゾめし

途中でレモンやりんご酢を加えることで、コク深いスープに爽やかな変化をプラス。

さらに〆には、残ったスープにチーズと黒コショウを合わせた「リゾめし」を用意。

一杯で味の変化から余韻まで楽しめる、新しいラーメン体験を提供します。

女性ひとりでも入りやすい空間

※写真はイメージです。チーズが盛り付けられた状態で提供いたします。

和のテイストをとりいれた日本庭園を中庭に備えた落ちついた空間。

ラーメン店でありながら、女性ひとりでも気軽に立ち寄れる空間づくりを意識しました。

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■白鶏舎 厚別南店 公式LINEアカウント

店舗概要

店名：鶏白湯ラーメン 白鶏舎（ハッケイシャ）

オープン日：2026年４月２１日（火）11：00

所在地：北海道札幌市厚別区厚別南2丁目13-9 （イタリア料理クッチーナ厚別南店となり）

業態：鶏白湯ラーメン専門店（初の単独店舗）

営業時間：

平日／11：00～15：00、17：00～21：00

土日祝／11：00～21：00

【会社概要】

北海道・札幌を拠点に、東北・関東エリアで『北海道イタリアン ミア・ボッカ』、『焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん』、『北海道小麦の生パスタ 麦と卵』などの飲食店を展開しています。当社の経営理念は「お客様・従業員・お取引先と感動を共有できる企業創り」です。食事という場を通じて人と人をつなぎ、「食を通じて日本を元気にする」というミッションのもと、関わるすべての人が幸せを感じられる企業を目指しています。

■社 名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■創 立：1986年5月

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道焼鳥いただきコッコちゃん」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全46店舗の飲食店を経営（2026年4月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



■URL▷https://www.eastone.co.jp/

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