次世代のセキュリティ運用プラットフォーム「LogStare」に「AI分析オプション」を搭載、SOC運用を大幅に効率化

株式会社セキュアヴェイル

ITセキュリティの専業企業、株式会社セキュアヴェイル（本社：大阪市北区、代表取締役社長：米今政臣、東証グロース：3042、以下セキュアヴェイル）のグループ会社である株式会社LogStare（読み：ログステア、本社：東京都中央区、代表取締役：米今政臣、以下LogStare）は、LogStareが開発・販売する次世代のマネージド・セキュリティ・プラットフォーム「LogStare」の新機能として、SOC（Security Operation Center）運用を大幅に効率化する「AI分析オプション」の販売を4月1日より開始しました。

様々なIT製品のログを分析して自動でレポート・アラートするLogStareのSIEM機能に、SOCアナリストの視点を持ったAIがインサイトやアドバイザリーコメントを付加することで、SOCの業務効率と成果を最大化し、企業の意思決定を強力にサポートします。

AIによるアドバイザリーコメント入りレポート。SOCの省人化・効率化に活躍する。

次世代のマネージド・セキュリティ・プラットフォーム「LogStare」は、2001年の創業期からSOCサービスを提供し続けるセキュアヴェイルの監修のもとLogStareが独自に開発した純国産のセキュリティ運用プラットフォームです。ネットワーク監視、ログ管理、AI予測の機能を持ち、クラウドからオンプレミスまで企業のあらゆるITシステムのログを一カ所に集めて可視化することでIT担当者の運用業務を支援します。

新たに販売を開始した「AI分析オプション」は、「LogStare」が出力するログ集計レポートやセキュリティアラートをAIがSOCアナリストの目線で読み解き、システム障害や不正アクセスの可能性などのインサイトの提示と対応方法のアドバイザリーを行う機能です。AIにはセキュアヴェイルが25年にわたり蓄積してきたSOC運用のノウハウが反映されており、SOCアナリスト視点での高度な分析を実現します。

人が行う従来のログ分析と比較して分析に要する時間と労力を大幅に削減、専門知識を要求しない設計のため、セキュリティ人材の確保が困難なプライベートSOCや専任のセキュリティ担当者を配置できない中小規模企業でも活用できます。

近年はサイバー攻撃の巧妙化・複雑化に加え、セキュリティ対策ソリューションのサイロ化によってSOCアナリストの負担が増大しています。セキュリティ人材の不足はもちろん、過検知アラートの多発などシステム的な課題も深刻化しており、効率的かつ高精度なセキュリティ運用体制の確立が求められています。

LogStareの次世代セキュリティ運用プラットフォームは、そうした企業のセキュリティ運用業務に革新をもたらし、国内のITセキュリティ水準の向上に貢献します。

関連Webサイト

AI分析オプション紹介資料

https://material.logstare.com/hubfs/information/logstare_aiop.pdf

AIによるセキュリティログ分析 デモ動画

https://youtu.be/BX2bm_yABsw?si=i-QedtGw1W3uI4d7

LogStare公式Webサイト

https://www.logstare.com/

株式会社LogStare（ログステア） について

2020年8月に株式会社セキュアヴェイルの出資によって設立。AIによる高精度なログ分析を提供する純国産のマネージド・セキュリティ・プラットフォーム「LogStare」シリーズを開発、販売するソフトウェアメーカー。LogStareはSOC事業者やデータセンター事業者をはじめ、公共文教、民間企業、個人ユーザーなど業種や規模を問わずさまざまなIT環境で利用されており、累積で6400ユーザーを誇ります。

「LogStare」シリーズについて

次世代のマネージド・セキュリティ・プラットフォーム「LogStare」は、2001年の創業時からSOC（Security Operation Center）サービスを提供し続ける親会社、株式会社セキュアヴェイルの監修のもと、LogStareが独自開発する純国産のセキュリティ運用プラットフォームです。ネットワーク監視とログ管理の機能を併せ持ち、クラウドからオンプレミスまであらゆるIT製品を対象にあらゆるログデータ、監視データを一元管理。日々のネットワーク監視、インシデント発生時の原因分析、AIによるログ分析や将来予測を一気通貫で実現することでお客様のIT運用を支援します。

株式会社セキュアヴェイルについて

2001年設立。創業以来ネットワークセキュリティに特化して企業や組織の情報システムの運用をサポートする国内では数少ないITセキュリティ専業企業。企業のシステムセキュリティを確保し、事業運営を安心して継続させるために「安全」で「役立つ」サービスを提供します。

創業期から20年以上提供し続ける統合セキュリティ運用サービス「NetStare」はSOC（Security Operation Center）とNOC（Network Operation Center）双方を提供する業界でも数少ない統合セキュリティ運用サービスです。クライアント企業のネットワーク機器を常時1.1万台以上監視し、1日25億件の膨大なログを収集し、機器故障、通信障害、サイバー攻撃などを24時間365日体制でいち早く発見します。

※記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

※本プレスリリースの内容に関するお問い合わせは下記までお願いします。

株式会社LogStare PR担当

TEL : 03-6264-2472 Email: info@logstare.com