【DAOマネ勉強会】地方プロジェクトを達成させるための仲間と協賛金の実施

株式会社あるやうむ

NFTによる地方創生を推進する株式会社あるやうむ(本社:札幌市、代表取締役:畠中博晶)の地域おこし協力隊DAOソリューションを活用し、移住されたDAOマネージャーの皆さんにDAOマネ勉強会を実施しました。

2026年3月9日に実施した勉強会では、高知県四万十市で地域おこし協力隊として活動する「ふくぼうさん（庄司 耕世さん）」を講師に迎え、「協賛金を集めて地域でのプロジェクトを進行する方法」や地域との信頼関係の築き方について共有しました。

DAOマネ勉強会とは

地域おこし協力隊は、自治体ごとにミッションや環境が大きく異なり、「正解のない仕事」とも言われます。一方で、全国各地の現場には、数字では測れない実践知・失敗知・人との関わり方といった、再現性のある学びが数多く存在しています。

株式会社あるやうむでは、「 協力隊員一人ひとりの経験を、個人の中だけで終わらせず、横断的な学びに変えること 」を目的に、勉強会を実施しています。

現場で成果を出している協力隊員自身が語ることで、これから着任する協力隊員や現在活動中で壁に直面している協力隊員にとって、より実践的で現実に即した学びの場をつくっています。

DAOマネ勉強会でのテーマとは

本勉強会は、単なるノウハウ共有ではなく、

- 自治体から求められているミッションの整理- 日々の地道な活動の裏側- 地域住民、役場との信頼関係の築き方- SNS発信や関係人口創出の実践例- うまくいかなかったことや現在の課題

などの「成果が出るまでのプロセス」に焦点を当てた内容が特徴です。

協力隊員同士が「自分の地域ならどう応用できるか」を考えながら参加できる設計としています。

協賛金38万円を集めて実現したサンタクロース誘致

今回の勉強会では、ふくぼうさんが四万十市で手掛けたプロジェクトを題材に、地域の困りごとから事業を企画し、地域の人々と信頼関係をどう構築し、巻き込んでいくかというプロセスが語られました。

具体的な事例として紹介されたのが、フィンランドから本物のサンタクロースを誘致したイベントです。個人（1,000円～）や企業（3,000円～）から地道に協賛を募り、必要経費38万円を全額調達。結果として来場者1,000～2,000名、出店者36名を巻き込み、テレビやローカル雑誌など計10媒体に取り上げられる大きな反響を生みました。

この成功の裏側には、目標達成に向けた地道な「人や地域を巻き込む実践的アクション」がありました。

勉強会で語られた関係構築のプロセス

参加DAOマネージャーとの質疑応答

- 役所の外に出る地域の困りごとを拾い、自分のミッションと結びつける- イベントに足を運ぶ 地域のイベントにとにかく参加し続け、実績をつくりながら信頼を積み重ねる- キーパーソンと真摯に向き合う地域で影響力のある方（地元の方や事業者など）と対話を重ね、着実に信頼関係を築く- 近隣地域との横のつながりを活かす対象エリア内に留まらず、隣接する地域の協力隊同士で定期的なミーティングやコラボレーションを実践する- 3年後を見据える ミッションだけに固執せず、長期的な定住・定着に必要な人脈と基盤をつくるために動く

各地域のDAOマネージャーが抱える「リアルな悩み」を共有し、ふくぼうさんの経験に基づいた質疑応答が行われました。

Q. 村外者が新しいことを始める際、既存の地域コミュニティに入りづらさを感じる場合は？

【ふくぼうさんからの回答・アドバイス】

- 「30分だけでも顔を出す」といった地道な行動を積み重ねる- ご自身の活動と親和性の高いコミュニティ（例：商工会など）から入っていくのも有効

Q. 役場との温度差を感じる。地域住民と直接会う活動の重要性が担当者に伝わりづらい。

【ふくぼうさんからの回答・アドバイス】

- ミッションだけに固執すると活動範囲が狭まり、3年後の定住への基盤が作れなくなるリスクがある- 役場の担当者に「地域をまわることの重要性」を根気よく理解してもらうための対話が不可欠

Q. 地域でのイベントの周知や広報はどのように行うべきか？

【ふくぼうさんからの回答・アドバイス】

講師紹介

- SNSも当然行うが、一番の集客の原動力は「口コミ・噂」などのオフライン周知である- チラシを直接手渡ししたり、行く先々で目的や想いを言い続けることが重要- 地域のキーパーソンと日頃から真摯に向き合って信頼を積み重ね、既存の恒例イベントにブースを出させてもらい集客力を活用させてもらう工夫も有効

ふくぼうさん | 庄司 耕世（しょうじ こうせい）

【プロフィール】

庄司 耕世（しょうじ こうせい） 北海道札幌市出身。札幌の民間企業勤務を経て、現在は高知県四万十市の地域おこし協力隊として活動中。 地域の団体と協力してフィンランドから本物のサンタクロースを誘致するイベントを企画。空き家ツアーの開催や利活用を目的とした伴走サポートに尽力している。自らも古民家を活用した民泊の開業準備を進めている。

【現在の主な肩書・活動】

- 四万十市 地域おこし協力隊- SNS広報事業- フォトグラファー

【現地での活動内容】

- 四万十市の空き家対策- 中心街の景観形成- 四万十川賑わい拠点づくり- 古民家宿の運営（準備中）

四万十市地域おこし協力隊

https://40010city.com/(https://40010city.com/)

講師コメント

活動にあたっては、地域の方々と温度感を合わせること、そして皆が協力してくれそうな企画立案すること、そして短期で終わらず長く残る可能性があるような活動をすること、自分の強みを生かせる関わり方を意識しています。

私も現役の協力隊なので皆さんと同じ立場で日々試行錯誤しています。私のこれまでの活動と皆さんの活動を照らし合わせることで、何かしらのヒントや考えるきっかけになればいいなと思います。

DAOマネ勉強会の参加者からのコメント

山中湖村DAOマネージャー かわむーさん

ふくぼうさんの活動を聞かせていただき、地域の方と積極的にコミュニケーションを取り、まずはその土地を知ることが何より大切だと感じました。 関係人口創出などの地域課題を解決する上で、地域が求めているもの、それについて自分は何ができるのか改めて深く考えることができた時間でした！

▼山梨県山中湖村のコミュニティはこちら

山中湖村DAO(https://line.me/ti/g2/u5nt3SR6XMwCF5_m8qQ2AkL0pPqDtgrsNS6M7Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&_gl=1*1q4zq1b*_gcl_au*OTIyNDkzOTk5LjE3NzE5ODcxNzQ.*_ga*MTA1NzEwNDE0MC4xNzYzNDcyOTQy*_ga_0PV16Y9CZG*czE3NzUzNDQwMzEkbzEzJGcwJHQxNzc1MzQ0MDMxJGo2MCRsMCRoMA..)

あさぎり町DAOマネージャー はるっくまさん

着任2週間で写真展を開き600人を集めたふくぼうさんの話を聞いて、"まず動く"ことの力を改めて実感しました。自分の3年間をどう使うか、問い直すきっかけになりました。 質疑で印象的だったのは「ミッションだけに固執すると3年後の基盤が作れなくなる」という言葉。報告書に書かなくていいような小さな外出や会話から、もう一度地域に出ていこうと思いました。

▼熊本県あさぎり町のコミュニティはこちら

HitoKumaDAO(https://discord.com/invite/V9wafg5K8k)

今後の展望

株式会社あるやうむでは、今後も派遣協力隊員同士の知見を共有する勉強会を継続し、

各地域で生まれた実践を横断的に活かすことで、地域全体の価値向上につなげていく予定です。

各地域のDAOに参加しませんか？

お住まいの地域や興味のある地域のDAOにぜひご参加ください！

▼ DAOへの参加リンクはこちら｜どなたでも気軽に参加できます。

https://lit.link/alywamu-dao

株式会社あるやうむについて

DAOやNFTによる地方創生を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT/地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。

地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。

社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。

株式会社あるやうむ 会社情報

会社名 ：株式会社あるやうむ

代表者 ：畠中 博晶

所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

設立 ：2020年11月18日

資本金 ：1億6449万円（準備金含む）

事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

URL ：https://alyawmu.com/

Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/

Voicy : https://voicy.jp/channel/3545