【1日限定】“今この瞬間が賞味期限” シュワッと消える雲のような口どけ。話題騒然の「焼きたてチーズスフレ」今年も登場！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」は、毎年即完売となる大人気スイーツ「焼きたてチーズスフレ」を、4月11日（土）の1日限定で今年も販売いたします。ふわっふわ・ぷるんぷるん、そしてシュワっと消える独特の食感と濃厚なチーズの味わいでファンを魅了し続ける、“焼きたて”でしか味わえない特別なスイーツ。年に一度だけの特別なチャンスです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/141_1_10b6e29d6e219d9ece45d61a7df428d3.jpg?v=202604081051 ]※製造数に限りがあるため、各回とも売り切れ次第終了となります。

■ ふわふわ・ぷるぷる、シュワっと消える！ ──絶対に、今まで食べたことのない感動の新食感！

通常のケーキの中でも人気の高い「チーズスフレ」。

ですが実は、スタッフのほとんどが「焼きたての味」を知りませんでした。

初めてこの『焼きたてチーズスフレ』を食べた時、「え、焼きたてってこんなに美味しいの…!?」と、食べた従業員全員が大声を上げてしまったんです。

出来たてのチーズスフレは、不思議なほどふんわり・ぷるんと揺れる、儚いほど繊細な質感。少しでも指先に力を込めようものなら、その瞬間に崩れてしまうほどのやわらかさです。

これを口に入れた瞬間、さらにびっくり。

ほかほかでふわっふわのスフレは、本当に雲のような口どけ。「しゅわっ」と溶けて消えてしまう──まるで魔法にかかったような驚きの美味しさ。お口の中でふわぁ～っと広がる芳醇なチーズの香りに、幸福感でいっぱいになります。

これは、パティシエが本気で挑んで作り、「これ以上のチーズスフレはない」と断言した、唯一無二の焼きたてチーズスフレなのです。

この、焼き立てならではの、熱を帯びたぷるぷるの状態で、お客様へお渡しいたします。

ぜひ、年に一度だけの特別なチャンスをお見逃しなく。

■ 一瞬一瞬が賞味期限？ 時間が経つごとに表情を変える“生きたスイーツ”

“今この瞬間が賞味期限”で話題騒然となった理由――

それはズバリ、ひと口ごとに少しずつ表情を変えながら、"今この瞬間"でしか出会えない味わいを持っているから。このチーズスフレは、刻一刻と食感や口どけを変える“生きたスイーツ”なんです。

- 焼きたて：まるで雲を食べてるような食感表面はパリッと香ばしく、中は今まで感じたことがない程ふわっふわ！ぷるんぷるん！手で軽く触れただけで崩れてしまうほど、ぷるんぷるんの生地は、口の中で「シュワッ」ととろけて消える、まるで本物の雲を食べているかのよう。焼きたてならではのほかほか感とチーズの香りがふんわり広がる、幸福度急上昇まちがいなしの瞬間です。- 1時間後：ふんわりがしっとりに変わり、甘みとコクがずっしり濃厚に沈み込むふわふわだった生地がしっとりとなじみ、全体がひとつにとろけ合うような味わいに変わります。空気を含んでいた気泡がゆっくりと落ち着き、チーズのコクと香りがより際立つように。焼きたてとはまるで別物──静かに、深く、濃厚に。時間が育てたスフレの“もうひとつの顔”をお楽しみください。- 2時間後：2時間以上経ったら、ぜひ冷蔵庫でひんやり冷やして。時間とともにしっとり感が落ち着いてきた生地は、冷やすことでまた新たな魅力を引き出します。キュッと締まった口あたりと、濃厚チーズのコクがじんわりと広がる“濃厚チーズケーキ”として、最後のひと口まで美味しくお楽しみいただけます。

このチーズスフレに流れる時間は、まるでチーズの旨みが静かに熟成されていくよう。

本当は、できるだけ早く──焼きたての“ぷるっぷる”を味わってほしい。

でも、少し時間を置いて、じんわり濃厚に変わっていく美味しさもまた格別。

その一口は、時間にしか生み出せない、儚く贅沢な美味しさです。

その時だけの特別な味わいを、ぜひ時間ごとに楽しんでみてください。

■ 使用しているのは、旨みたっぷりの厳選された2種類のチーズ

このチーズスフレには、2種類のチーズを贅沢に使用しています。

- 「国産クリームチーズ」まろやかなコクとミルキーな甘みが広がるのが特徴。口に入れた瞬間、優しく包み込むような濃厚さが広がり、スフレにリッチな味わいを与えています。- オランダ原産のセミハードチーズ「エダムチーズ」軽やかな塩気と芳醇な香りが特徴のチーズ。このエダムチーズを隠し味に加えることで、ただ甘いだけではない、チーズの旨みがぐっと際立つ奥深い味わいに。後味をきゅっと引き締め、もう一口食べたくなる絶妙なバランスを生み出しています。

これらを絶妙な黄金比でブレンドすることで、ミルキーな甘みとチーズのコク、そしてほのかな塩味が重なり合う贅沢な風味に仕上げています。

さらに焼き立てだからこそ、生地に閉じ込められたチーズの香りがふわっと立ち上がり、口に入れた瞬間、通常のスフレよりも遥かに軽やかで儚い口どけをお楽しみいただけます。

■ 希少価値の高い「桜卵」で贅沢に仕上げた、至極のチーズスイーツ

このチーズスフレのもう一つのこだわり──

それは、千葉県でも希少な「桜卵」を使用していること。地元の林養鶏場が育む「さくらたまご」を使用したこのチーズスフレは、単なるデザートの枠を超えた逸品となります。

「桜卵」は、純国産の交配種「ゴトウさくら」から生まれた特別な卵。

ストレスの少ない開放的な鶏舎で育てられているため、一般的な卵よりもひとまわり大きく、黄身は濃厚でコク深く、白身はぷるんとした弾力があります。さらにミネラルやタンパク質などの栄養も豊富に含まれています。しかし、この特別な「桜卵」は生産者が少なく、生産量も限られているため流通量が少ない希少な卵。市場でも非常に価値の高い卵として知られています。

その貴重な「桜卵」を贅沢にもふんだんに使用。

「桜卵」ならではの深いコクがチーズスフレの口どけを一段と滑らかにし、豊かな風味を引き立てます。ふわっと軽やかな食感の中に、まろやかな甘みとコクが広がる、まさに至極の一品に。

■ ひとつひとつ、命を吹き込むように丁寧に、じっくり蒸し焼き

スフレチーズケーキの焼成には、門外不出の緻密な温度調整が欠かせません。

湯煎でじっくり火を入れる繊細な焼成技術と、空気をたっぷり抱き込んだメレンゲを潰さない職人の手仕事によって、驚くほどきめ細やかな口どけが生まれます。

特に、メレンゲは低速でしっかりと泡立て、細かな気泡を作ることで、生地内の膨らみを均一にし、表面の割れを防ぎます。

型に流し込んだ後は、表面をカードでなでて気泡を潰し、滑らかな仕上がりに。

高温で一気に焼き色を凝縮させたのち、湯煎で優しく、じっくり。この緩急が、驚くほどしっとりとした「濃厚な口どけ」を際立たせます。

焼き上げた後、あえて庫内の余熱で静かに寝かせることで、表面を美しく、なめらかな質感に。職人のこだわりが、表面の割れやシワを防ぎ、理想の焼き上がりを支えています。

すべての作業に手間を惜しまず、愛情を込めて。

こうしてたどり着いたのは──

まるで雲のように、ふんわり…シュワッ…としたキメの細かい究極の食感と、濃厚な風味が調和した、至高の一品が完成します。

素材ひとつひとつの選定から、細心の注意を払った焼成、そして焼き上がりの繊細な状態を見極める工程まで。全てに職人のこだわりが詰まった、まさに“芸術品”。

「こんなチーズスフレ、今まで食べたことない」

そんな感動が待っている、唯一無二のスフレチーズケーキを、ぜひご堪能ください。

■ 毎年即完売！数量限定！

年に一度の特別なチャンス。

毎年、発売と同時に即完売となるほどの人気商品。



今年も間もなく、焼きたてのチーズスフレが登場します。

焼きたてならではのぷるんとした食感と、時間とともに変化する奥深い味わいは、まさに今しか味わえない、究極の限定スイーツ。手に入れるチャンスは一度きり！

数量限定での販売となりますので、ぜひ、お早めにご来店ください。

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

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会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

taiyou.ocn@gmail.com