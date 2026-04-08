【求む、熱きライダー】人気アイテムをプレゼント！JESIMAIKはバイクライフを共に盛り上げる「体験モニター」を通年募集開始

YINO Electronic Commerce Co., LimitedJESIMAIK体験モニター通年募集

車載ガジェットやバイク用品を展開するJESIMAIK（ジェシマイク）は、2026年3月10日（火）より、同社の人気製品を実際に使用し、その魅力をSNSで発信する「体験モニター」の通年募集を開始いたしました。

■ 体験モニター限定の3大特典

イベント詳細 :https://jesimaik.jp/pages/red-person-recruitment-landing-page

１. 選べる人気アイテムの提供： インカム「H6」やヘルメット消臭乾燥機「A2S」、ご希望のアイテムを1点プレゼントいたします。

２. 公式プラットフォームでの特別掲載： 投稿いただいたコンテンツはJESIMAIK公式サイトやSNSで広く紹介し、あなたのインフルエンサー活動を後押しします。

３. モニター限定のスペシャル特典： 年末には、体験モニターの皆様だけが参加できる、豪華賞品が当たる特別な抽選会を開催いたします。

■ 募集要項

体験モニター限定の3大特典

募集期間：

2026年3月10日(火) ～ 2026年12月31日(木)

応募方法：

１.JESIMAIK公式SNS（XまたはInstagram）をフォロー

公式X：https://x.com/JESIMAIK_JAPAN

公式INS：https://www.instagram.com/jesimaik_japan/

２.公式アカウントへDMを送信

応募条件：

18歳以上で、日本国内在住の方

有効な運転免許を保有し、現在バイクを所有・運転されている方

SNS（YouTube/Instagram/Xなど）でバイクライフに関する発信を行っている方

※その他、詳細な応募規約につきましては特設ページを必ずご確認ください。

JESIMAIK体験モニター通年募集

■ 提供製品について

バイク用インカム「H6」：

ノイズを抑えたクリアな通話と、走行中も迷わない直感操作を追求した最新インカム。

ヘルメット消臭乾燥機「A2S」：

走行後のヘルメットの湿気やニオイを素早くリセットし、ライダー特有の課題を解決する専用ケアアイテム。

■ 選考・結果発表

ご応募いただいたアカウントの中から厳正なる選考のうえ、受賞者を決定いたします。

当選のご連絡は「JESIMAIK公式アカウント」よりダイレクトメッセージ（DM）にてお知らせいたしますので、DMの開放をお願いいたします。

当選者のご住所を確認後、賞品を発送いたします。

ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。

公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/

X(旧Twitter)： https://x.com/JESIMAIK_JAPAN

Instagram： https://www.instagram.com/jesimaik_japan/

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YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。

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