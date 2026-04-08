ライアットゲームズ、基本プレイ無料の2v2格闘ゲーム『2XKO』に新チャンピオン「アカリ」が４月８日より登場！オフィシャルシングル 「Get it」feat.Nina Utashiroも公開

合同会社ライアットゲームズ

合同会社ライアットゲームズ（港区、社長/CEO：藤本 恭史）は、基本プレイ無料の2v2チーム形式格闘ゲーム『2XKO（ツーエックスケーオー）』（対象プラットフォーム：PS5(R)、Xbox Series X|S、PC）において、新チャンピオン「主なき暗殺者、アカリ」が４月８日に実装しました。登場を記念したオフィシャルシングル「Get it」feat.Nina Utashiroも公開しました。

また、ローカルデュオモードがすべてのプラットフォームで利用可能になります。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tKtCLg7Av48 ]

「主なき暗殺者、アカリ」が4月8日に2XKOに登場します。彼女は刃の連撃と他の技を強化する煙幕「黄昏の帳」で戦います。アカリの技をマスターすれば、圧倒的なスピードで相手を倒せるでしょう。

アカリのコマンドリストとゲームプレイトレーラーを今すぐ視聴して、プレイ方法を確認しましょう。

アカリは1,000 KOポイントかチャンピオントークンx1、ウルトラバトルパスセットで直ちに購入可能です。また、3週間に渡って続く、アカリの「チャンピオン入手イベント」を通して無料でアンロックすることも可能です。3週間が経過すると、アカリは10,000クレジットで購入できます。

すべてのチャンピオンはトレーニングモードとオフラインモードであれば購入しなくても誰でも使用可能なので、アンロックする前に新チャンピオンがどのようなチャンピオンなのかを知ることができます。

■アカリが 2XKOについに参戦。 彼女のオフィシャルシングル 「Get it」feat.Nina Utashiro

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VRGEj9UcvEM ]

"Get It" の配信はこちら(https://2xko.ffm.to/getit)

■ローカルデュオ

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=a38uAJEWvOA ]

ローカルデュオモードがすべてのプラットフォームで利用可能になりました。2つ目のコントローラーと現実世界の友人が用意できれば、ひとつのデバイスでデュオを組み、一緒にオンラインで対戦できます。

ローカルデュオでプレイ中は、デュオパートナーが選択したチャンピオンも、あなたのアカウントのチャンピオンマスタリーと、そのチャンピオン固有のすべてのミッションを進行させます。ローカルデュオを組んでいると、対戦ごとにもらえるアカウント経験値とクレジット報酬が2倍になります！友人と一緒にクレジットをファームしましょう。

その他、ゲームの詳細については下記URLよりご確認ください。

2XKO パッチノート：1.1.5 (2026年4月8日)(https://2xko.riotgames.com/ja-jp/news/game-updates/2xko-patch-notes-1-1-5/)

◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

◆2XKO(TM)について

ライアットゲームズが手がける基本プレイ無料の2v2格闘ゲーム『2XKO(TM)』（旧Project L）は、タッグチームアシスト形式を採用しており、独自的かつ現代的に表現された『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』の世界、ルーンテラを舞台としています。PC、Xbox X|S、PS5でプレイ可能。本作は格闘ゲームの醍醐味ともいえる、習熟度の高さ、プレイヤーによる無限の表現、アドレナリンが溢れ出るような対人戦などをベースにしつつ、“より早く楽しむ”ことができる合理的な操作とゲームプレイメカニクスを導入しています。

『2XKO』は、格闘ゲームコミュニティーと共に常に進化し続ける格闘ゲームです。格闘ゲーム体験をより良いものに押し広げることを目標としつつ、世界中のプレイヤーたちとの長期にわたる関係を情熱と努力によって築き上げていきます。

関連リンク：

2XKO公式サイト：https://2xko.riotgames.com/

2XKO Japan 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/2XKOJP