グラミー賞３度ノミネートのフィメールラッパーM.I.A.が遂に帰還ニューシングル「Everything」を急遽解禁

The Orchard Japanphoto by Mel Ashley

スリランカにルーツをもつイギリス人ラッパーのM.I.A.が、７枚目のスタジオアルバム『M.I.7』を４月17日にリリースすると発表。自身のレーベル“OHMNIMUSIC”から、初めて本人が全てを主導する形でリリースする。

アルバムは、７つの場所で７日間で書き下ろされた７曲が収録され、アメリカのゴスペルグループのサンデー・サーヴィスも参加。

アルバムのリリースの公表と同時に、パワフルなニューシングル「Everything」も解禁された。

M.I.A. - EVERYTHING (OFFICIAL VISUALIZER)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6lHaNUV3vCs ]

ニューアルバム『M.I.7』は、エチオピア、エジプト、インド、ロンドン、オーストラリア、ロサンゼルスで録音されており、ジャンルではなく、精神的な意味合いでのゴスペルアルバムだ。忍耐と経験の結晶でもあり、彼女自身の視点を通したキリスト教との関係性を追求する。

これが最後の作品であるかのような『M.I.7』には、混沌とした世の中に生きる彼女自身の人生における啓示が示される。聖書的な引用と奇妙な夢のような表現が用いられ、過去20年にわたり称賛されてきた彼女の独創的なプロダクションと歌唱力が余すところなく発揮されている。しかし、今回彼女は政治色を持ち込まず、これまで創造してきたどの作品よりもより親密で、より先祖伝来的で、より実存的で、より超越的で、おそらくより本質的な事柄を捉えている。

20年近くにわたり、M.I.A.は世界で最も挑発的かつ恐れを知らないアーティストの一人であり続けてきた。アルバム毎に独自の世界観を築き上げ、世代を超えて消えることのない影響力を持ち続けてきた。

ニューアルバム『M.I.7』でも、彼女は新たな境地を開拓する。そのビジョンは、レコーディングが始まるずっと以前からだった明確だった。祈り、ヨハネの黙示録、聖なるアークに深く根ざしたゴスペルアルバムであり、聖書の真理を現代にまで辿っている。彼女自身にとって最もパーソナルな作品であり、精神的導きが反映されている。

アルバム『M.I.7』のリリースと並行して、彼女はファッションコレクション“OHMNI”の第2弾のローンチ予定を発表。彼女の音楽と、より広範なクリエイティブ・エコシステムに対する彼女のビジョンとの繋がりは、さらに強まっている。

M.I.A.とは

M.I.A.ほど世界に影響を与えたアーティストも珍しい。ジャンルにとらわれず、ラディカルかつ無視できない存在で常にあり続けてきた。2005年にデビュー作『Arular』で音楽界に登場すると、すぐさま強烈な存在感を発揮。トリプルプラチナを獲得した名曲「Paper Planes」は、グラミー賞最優秀レコード賞にノミネートされ、イギリス人アーティストによるデジタルシングルとして史上最高の売上を記録する一曲となった。同曲を収録した2007年のセカンドアルバム『Kala』により世界的アーティストへと躍進。その後も、『Maya』（2010年）、『Matangi』（2013年）、『AIM』（2016年）、『Mata』（2022年）と、独自の世界観のアルバムを発表し、未踏の領域を開拓。2020年には彼女がフィーチャリング参加したトラヴィス・スコットの「Franchise」が、全米Billboard Hot 100チャートで初登場１位を記録。グラミー賞、アカデミー賞ノミネートのみならず、大英帝国勲章を受章。同世代において最も独創的かつ妥協を許さぬアーティストの一人であり続けている。そして、いよいよ待望の７枚目のスタジオアルバム『M.I.7』が、自身のインディーレーベルOHMNIMUSICから2026年４月17日にリリースされる。

■リリース情報

M.I.A.（エム・アイ・エイ）

ニュー・シングル 「EVERYTHING」配信中

レーベル：OHMNIMUSIC

配信リンク：https://ffm.to/miaeverything

M.I.A.（エム・アイ・エイ）

ニュー・アルバム『M.I.7』

リリース日：2026年4月17日

レーベル：OHMNIMUSIC

配信リンク：https://ffm.to/mi7

Track List:

1. TRUMPET 1

2. PRAYER 777

3. TRUMPET 2

4. JESUS (feat. Sunday Service Choir)

5. SACRED HEART

6. TRUMPET 3

7. MONEY

8. TRUMPET 4

9. CIRCLE

10. TRUMPET 5

11. CALLING (feat. Sunday Service Choir)

12. TRUMPET 6

13. RIDE THE SKY

14. TRUMPET 7

15. EVERYTHING

16. 30 MINUTES OF SILENCE

■Music Video

「EVERYTHING (OFFICIAL VISUALIZER)」https://www.youtube.com/watch?v=6lHaNUV3vCs

■Follow M.I.A.:

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。