TikTok LIVE業界最大級イベント「Liver Dream Festival Vol.2」開催

株式会社ＮＡＣ株式会社NAC(https://www.nac-mob.jp/)は、TikTok LIVEを中心に活動するライバー事務所サニプリ と One Live による史上初の事務所対抗戦Liver Dream Festival vol.2 を、2026年3月28日・29日の2日間、TK SHIBUYA にてオフライン開催いたしました。

■ イベントハイライト

本大会では、サニプリとOne Liveによる事務所対抗戦として、各事務所を代表するトップライバーたちが複数の部門に分かれて出場。視聴者参加型の熱狂的な配信空間の中で、それぞれのプライドをかけた白熱の戦いが繰り広げられました。

中でも目玉企画である「エリートクラストーナメント決勝」では、サニプリから本大会初参戦となる優士と、One Liveから勝ち上がったダビデが激突。両者一歩も譲らない接戦の末、ダビデが見事優勝を果たし、次世代ライバーの存在感を強く印象付ける結果となりました。

さらに、大会を象徴するカードとして、各事務所の大将であるプリンスこうやとゼロワンによる対決も実施。TikTok LIVEを牽引してきたトップ同士の直接対決は、配信・会場ともに大きな熱狂を生み、イベント全体のハイライトの一つとなりました。

これらのコンテンツを通じて、会場および配信は終始高い熱量に包まれ、視聴者・ライバー・運営が一体となる空間を創出。単なる配信イベントに留まらず、競技性とエンターテインメント性を融合させた新たなフォーマットとして、TikTok LIVE業界における次世代のイベントモデルを提示しました。

■ イベント実績（全体）

・総リーチ数：50万人

・平均同時接続者数：4,000人

・最大同時接続者数：8,800人

・平均視聴時間：14分

■ スポンサー連動施策（ライブコマース）

本イベントでは、メインスポンサーとして「のむシリカ」様を迎え、

イベント内でTikTokShopを接続し、ライブコマース施策を実施しました。

その結果、以下の成果を記録しました。



・商品販売数：約3.2万本

ライブ配信と購買をシームレスに接続することで、エンターテインメントとECの融合による高い販売効果を実証しました。

■ 今後の展望

「Liver Dream Festival」は、単なるイベントに留まらず、

ライバー・視聴者・企業が三位一体となる新しいマーケティング基盤として展開してまいります。

今後は、

・より多くの事務所と連動

・TikTok Shopとの連携強化

・スポンサー企業との共同企画拡大

■ 会社概要

会社名：株式会社NAC

所在地：東京都新宿区四谷坂町12-21 コモンズビル5F

事業内容：ライブコマース事業 / SNSマーケティング事業 / イベント企画運営

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社NAC

担当：阿部

メール：abemasakiyo@nacmob.jp

TEL：03-6228-0281