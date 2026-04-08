フィットクルー、大和シルフィードと選手雇用契約締結

株式会社フィットクルー写真は株式会社フィットクルー 代表取締役 鹿島紘樹と大和シルフィールド株式会社 代表取締役社長 橋本紀代子

女性専用パーソナルトレーニングジム「UNDEUX SUPERBODY」を運営する株式会社フィットクルー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：鹿島紘樹）は、2026年3月、大和シルフィードと選手雇用契約を締結いたしました。

本契約を通じて、地域スポーツの発展およびアスリートのキャリア支援、さらにフィットネストレーナー人材の育成強化を目的とした取り組みを推進してまいります。

目的と背景

フィットクルーは「フィットネスで社会を明るくする」という理念のもと、トレーナー養成スクール「プロジム」や社内資格制度「FCPT（Fitcrew Personal Trainer）」を通じて、プロフェッショナルな指導者の育成に取り組んでいます。

このたび、スポーツを通じて地域社会に貢献する大和シルフィードと理念を共有し、「アスリートキャリア支援」「地域住民の健康増進」「次世代トレーナーの育成」という3つの観点から協働していくこととなりました。

取り組み内容 ~アスリートキャリア支援~

目的

大和シルフィードの現役・引退選手が、競技引退後もスポーツに関わり続けられるキャリアを築けるよう支援する。

具体的な活動

・フィットクルーの新人育成プログラムを提供し、パーソナルトレーナーとしての基礎力を獲得。

・現役選手に対して、トレーナー体験、指導実践、キャリア講座（キャリアコンサルタント監修）を実施。

・現役、引退選手に対して、資格取得支援と就職支援を提供。

コメント

株式会社フィットクルー 代表取締役 鹿島紘樹トレーナー育成と女性のキャリア支援を共に創りあげたい。

このたび、湘南ベルマーレWOMENの皆さまとともに、アスリートのキャリア支援と地域スポーツ振興に取り組めることを大変嬉しく思います。フィットクルーは「フィットネスで社会を明るくする」という理念のもと、トレーナー育成と女性のキャリア支援を通じて、人と地域がともに輝く社会づくりを目指しています。

本連携を通じて、アスリートが競技人生のその先でも活躍できる新しいモデルを共に創り上げてまいります。

大和シルフィールド株式会社 代表取締役社長 橋本紀代子選手が引退後も自分らしく活躍し続けられる社会を目指したい。

このたび、選手雇用という形でご支援いただけることに、心より感謝申し上げます。女子サッカーの現場では、現役中から社会と関わり、キャリアを築いていくことが欠かせません。私たちは、競技と仕事の両立は「可能性を広げる機会」と捉えています。

今回の取り組みを通じて、選手が引退後も自分らしく活躍し続けられる社会を、企業の皆さまとともに実現していきたいと考えています。

今後の展望

今後は、選手向けのセカンドキャリア研修の実施や、地域の子どもたちに向けたトレーニングイベントの共同開催など、スポーツと教育を掛け合わせた社会貢献活動をさらに拡大していく予定です。



■ 株式会社フィットクルーについて

https://fitcrew.co.jp/

本社：大阪市西区靱本町1-13-9 中央ビル1階

代表取締役：鹿島 紘樹

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フィットクルー 人材育成担当：清水 shimizu@fitcrew.co.jp