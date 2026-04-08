４月８日はおからの日！和田まあやさん(タレント・元乃木坂 46)『おからパウダーPRアンバサダー』に就任イベントを開催
一般社団法人 日本乾燥おから協会
一般社団法人日本乾燥おから協会(愛知県半田市/会長 塚田裕一)は、４月８日おからの日を記念して４月５日に東京有楽町交通会館で記念イベントを行いました。
おからパウダーPRアンバサダー2026 和田まあやさん(タレント・元乃木坂46/実業家)
参加者とじゃんけん大会
和田まあやさんと料理研究家の山口はるのさん
一般社団法人日本乾燥おから協会(愛知県半田市/会長 塚田裕一)は、４月８日おからの日を記念して４月５日に東京有楽町交通会館で記念イベントを行いました。
今年もタレントの和田まあやさん(元乃木坂４６)をおからパウダーＰＲアンバサダーに任命させて頂きました。
おからパウダーPRアンバサダー2026 和田まあやさん(タレント・元乃木坂46/実業家)
おからパウダーを使った『おからのタブレ』を料理研究家の山口はるのさんとつくりました。
一般公募から選ばれた皆様、和田まあやさんのファンの皆様などが４０名ほど参加し、じゃんけん大会などもありイベントを楽しんで頂きました。
参加者とじゃんけん大会
和田まあやさんと料理研究家の山口はるのさん
交通会館１階のマルシェ会場では、おからドーナツやグラノーラなど、おから関連製品を集めた『おからマルシェ』を行いました。
【４月８日おからの日とは】※2020 年に一般社団法人日本乾燥おから協会が制定。
新年度に健康食材である「おから」を食べることで、新生活での体調管理と１年間の無病息災をお祈りし、また食べ物のありがたみや日本古来の「もったいない」心を思い起こす良い機会として、「卯の花」とご縁の深いお釈迦様のお誕生日である４月８日をおからの日に制定されました。
<お問い合わせ先>
一般社団法人日本乾燥おから協会 https://okara.or.jp/