４月８日はおからの日！和田まあやさん(タレント・元乃木坂 46)『おからパウダーPRアンバサダー』に就任イベントを開催

一般社団法人 日本乾燥おから協会

一般社団法人日本乾燥おから協会(愛知県半田市/会長 塚田裕一)は、４月８日おからの日を記念して４月５日に東京有楽町交通会館で記念イベントを行いました。

今年もタレントの和田まあやさん(元乃木坂４６)をおからパウダーＰＲアンバサダーに任命させて頂きました。

おからパウダーPRアンバサダー2026 和田まあやさん(タレント・元乃木坂46/実業家)

おからパウダーを使った『おからのタブレ』を料理研究家の山口はるのさんとつくりました。

一般公募から選ばれた皆様、和田まあやさんのファンの皆様などが４０名ほど参加し、じゃんけん大会などもありイベントを楽しんで頂きました。

参加者とじゃんけん大会和田まあやさんと料理研究家の山口はるのさん

交通会館１階のマルシェ会場では、おからドーナツやグラノーラなど、おから関連製品を集めた『おからマルシェ』を行いました。

【４月８日おからの日とは】※2020 年に一般社団法人日本乾燥おから協会が制定。

新年度に健康食材である「おから」を食べることで、新生活での体調管理と１年間の無病息災をお祈りし、また食べ物のありがたみや日本古来の「もったいない」心を思い起こす良い機会として、「卯の花」とご縁の深いお釈迦様のお誕生日である４月８日をおからの日に制定されました。

<お問い合わせ先>

一般社団法人日本乾燥おから協会 https://okara.or.jp/