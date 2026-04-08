【宮崎県日南市】観光地から“目的地”へ。築100年の洋館を再生した「ベーカリーおびたすき」が日南市に6月5日誕生！先行して5月3日にオープニングマルシェを開催

パークデザイン株式会社築100年の歴史的建造物「旧梅村邸」を再生した「おびにたすき」外観写真

PAAK DESIGN株式会社（本社：宮崎県日南市、代表取締役：鬼束準三）は、宮崎県日南市・飫肥城下町にて進めてきた「おびにたすき」プロジェクトにおいて、ベーカリーカフェ「Bakeryおびにたすき」を2026年6月5日（金）にグランドオープンいたします。

舞台となるのは、大正15年築の歴史的建造物「旧梅村邸」です。長年空き家となっていたこの洋館を再生し、パン、コーヒー、地域の食、そして人の交流が生まれる新たな拠点として活用していきます。今回のオープンは、歴史的建造物を未来へ受け継ぎながら、飫肥の新しい日常と観光の接点を生み出す取り組みです。

廃墟の危機から観光交流拠点へ。日常と非日常が交差する新しい風景

「旧梅村邸」は、漆喰装飾や高天井、分銅吊りの格子状の上げ下げ窓など、和洋折衷の美しい意匠を残す歴史的建造物です。

10年以上空き家の状態が続き解体の危機にありましたが、PAAK DESIGN株式会社はこの建物を地域文化の新たな発信拠点として再生し、次の100年につないでいくことを目指しています。

「Bakeryおびにたすき」では、地元の方の日常に寄り添うベーカリーでありながら、飫肥を訪れる観光客にとっても立ち寄りたくなる非日常の場所づくりを進めています。和と洋、日常と非日常、伝統と新しさが交わる空間で、地域に新しい風景を生み出していきます。

4月4日よりクラウドファンディングを実施中

外観を塗り直す前の「旧梅村邸」の写真

グランドオープンに向け、4月4日から5月3日までクラウドファンディングを実施しています。 プロジェクトページでは、築100年の洋館を再生し、ベーカリーカフェとして新たな灯りをともすまでの背景や想い、今後の展望を紹介しています。

リターンには、来店時に利用できる「早割チケット」をはじめとした数量限定の特典を用意しています。単なる資金調達ではなく、この場所の価値や未来に共感してくださる方々と一緒に、「Bakeryおびにたすき」のはじまりをつくっていくための機会です。

詳細はクラウドファンディングページ(https://camp-fire.jp/projects/927502/preview?token=2yevmdir&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)をご覧ください。

5月3日開催：美味しい、楽しい、心地よいが集まる「オープニングマルシェ」

伝統製法をベースにしたベーカリーとして、グランドオープンに向け準備中（写真は見本です）

グランドオープンに先駆け、5月3日11:00～16:00に「Bakeryおびにたすき オープニングマルシェ」を開催します。 日南市、宮崎市、都城市、小林市、綾町といった県内各地、さらには鹿児島や北海道からも、店主のこだわりが詰まった約20店舗以上が集結。

普段はなかなか出会えない名店の「美味しい」や「楽しい」が、洋館の敷地内を彩ります。

「マルシェを楽しむついでに、飫肥の町を散歩してほしい。今の魅力を知り、これからの魅力に繋げてほしい」そんな想いを込めた、1日限りの特別な時間を提供します。

日時： 2026年5月3日（日）11:00～16:00

場所： 「Bakeryおびにたすき」駐車場（宮崎県日南市飫肥6丁目7-26）

備考： 雨天の場合は、5月10日に実施いたします。

代表コメント：PAAK DESIGN株式会社 代表取締役 鬼束準三

5月3日（日）開催「おびにたすき オープニングマルシェ」ポスター

「Bakeryおびにたすき」が目指すのは、観光地に“もうひとつの目的地”をつくることです。 今後、宿泊・物販・交流へと広がっていく複合的な拠点構想を持っています。まずはその第一歩として、1階のベーカリーカフェをオープンいたします。

PAAK DESIGNはこれまで、地域資源を活かした設計・宿泊・物販に取り組んできました。その知見を活かしながら、飫肥の歴史を日常の中で使い続けられるかたちへと繋いでいきます。今回のグランドオープン、クラウドファンディング、そしてマルシェは、その最初の一歩です。私たちはこの場所を、自然と人が集まり、次の物語が始まる拠点に育てていきたいと考えています。

■ 概要詳細

【クラウドファンディング】

期間： 2026年4月4日～2026年5月3日

掲載先： CAMPFIRE

URL：https://camp-fire.jp/projects/927502/view?list=search_result_projects_popular(https://camp-fire.jp/projects/927502/view?list=search_result_projects_popular)

【オープニングマルシェ】

開催日： 2026年5月3日（日）11:00～16:00

詳細： 公式Instagramにて随時発信

Instagram：https://www.instagram.com/obinitasuki/

【グランドオープン】

店舗名： Bakeryおびにたすき

オープン日： 2026年6月5日（金）

所在地： 宮崎県日南市飫肥6丁目7-26

Instagram：https://www.instagram.com/obinitasuki/

【会社概要】

社名： PAAK DESIGN株式会社

所在地： 宮崎県日南市飫肥5-2-18 2F

代表者： 代表取締役 鬼束準三

事業内容： 建築設計業、宿泊業、物販業

公式サイト： https://paak-design.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

PAAK DESIGN株式会社

おびにたすきマネージャー：福井 俊寛（ふくい としひろ）

TEL：080-5504-99989

MAIL：fukui@paak-design.co.jp