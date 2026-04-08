格安マンスリーレンタカー専門店、カルノリレンタカーが奈良県3店舗目『奈良生駒店』を4月1日にオープン

カルノリレンタカー株式会社

カルノリレンタカー奈良生駒店は、2026年4月1日にオープンした格安マンスリーレンタカー店です。カルノリレンタカーはマンスリー・ウィークリーレンタカー専門の会社として、ここまでノウハウと実績を蓄積してきました。奈良生駒店でもお客さまに喜んでいただくことを第一として参ります。

カルノリレンタカー奈良生駒店の概要

HP：https://karunori-car.com/store/nara/ikoma/

住所： 〒630-0213 奈良県生駒市東生駒2-403-1 サワダビル 401号室

GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/K5SBAn4hq8maTozc6

アクセス：東生駒駅から車で3分 送迎可！

電話番号： 050-1794-9509

営業時間：9:00～19:00（不定休）

LINE：https://lin.ee/pS3gbNh

カルノリレンタカー奈良生駒店の特徴１.：1日~1週間~1ヶ月の長期利用が可能なこと

カルノリレンタカーはマンスリー、ウィークリー利用が多い、長期専門の格安レンタカー会社です。観光のお客さまもいらっしゃいますが、1日～3日貸しは少なくなります。マンスリー、ウィークリー専門として蓄積してきたノウハウをお客さまにお届けし、高品質なサービスを提供して参ります。

奈良生駒店ではマンスリー、ウィークリーレンタルを軸としながら、観光利用の短期貸しにも力を入れ、お客さま満足度の向上を図っていきます。東生駒駅から車で3分で送迎可能なので、お気軽にお問い合わせください。

カルノリレンタカー奈良生駒店の特徴２.：軽自動車から普通車まで格安でレンタルできること

カルノリレンタカーは軽自動車を中心とした、格安のレンタカー会社です。価格の安さは日本トップクラスです。徹底した業務効率化、組織のDX化を図り、集客はコストを抑えられるWebマーケティングをフル活用。リピーターさまを大切にする方針を取り、無駄な料金を徹底排除しています。その結果、お客さまに喜んでいただける価格が実現できています。

料金は以下からご確認ください。

https://karunori-car.com/price/

カルノリグループの特徴３.：安かろう悪かろうは徹底排除、お客さまからの高評価口コミを獲得

カルノリレンタカーは格安レンタカーですが『安かろう悪かろう』は徹底排除しています。格安な分、新車をレンタカーとして提供することは難しいですが、それ以外の『接客サービス』には日本一力を入れて取り組んでいます。その結果、Googleの口コミにおいて、お客さまから高評価な口コミをいただいています。

奈良県近辺でレンタカーをお探しの方は是非カルノリレンタカー奈良生駒店をご利用ください。

カルノリレンタカー奈良生駒店の概要

HP：https://karunori-car.com/store/nara/ikoma/

住所： 〒630-0213 奈良県生駒市東生駒2-403-1 サワダビル 401号室

GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/K5SBAn4hq8maTozc6

アクセス：東生駒駅から車で3分 送迎可！

電話番号： 050-1794-9509

営業時間：9:00～19:00（不定休）

LINE：https://lin.ee/pS3gbNh

本件に関する問い合わせ先

カルノリレンタカー株式会社

お問い合わせ：https://karunori-car.com/contact/

mail：info@karunori-car.com

カルノリレンタカーのFCについて

FC加盟のご案内：https://karunori-car.com/fc/

最新の情報を配信しているLINE：https://line.me/ti/p/%40543gwyth

最新の情報を配信しているYouTube：https://www.youtube.com/@karunori/videos