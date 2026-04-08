飲むサプリシリーズ「ロコモアWATER」「セサミン1000」新TV-CM 「飲むサプリ誕生」篇公開

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、サプリメント市場でトップブランドである「ロコモア」「セサミン」ブランドから、新たに飲むサプリシリーズ「ロコモアＷＡＴＥＲ」「セサミン１０００」を発売するのにあわせ、ＴＶ-ＣＭ「飲むサプリ誕生」篇を、４月１４日（火）より全国でオンエアします。

ＣＭには女優の片平なぎささん、伊藤沙莉さん、お笑いコンビ・ココリコの田中直樹さんが出演。ザ・ドリフターズの「ドリフ大爆笑のテーマ」に合わせて「♪サ・サ・サプリが飲み物に～」と歌い、飲料になったことで生活シーンを問わず「いつでもどこでも飲める」飲むサプリシリーズの新しい栄養補給スタイルを明るく楽しく表現しています。

本ＣＭの見どころはクライマックスシーン。ドリフ大爆笑のオープニングを彷彿とさせる階段セットで、片平さん、田中さん、伊藤さんと様々な職業の人々が「♪みんなでゴクゴク飲むサプリ～！」と歌いながら登場する華やかな演出にご注目ください。

■新ＴＶ-ＣＭ概要

・タイトル：「飲むサプリ誕生」篇（１５秒）

・出演者：片平なぎさ 田中直樹 伊藤沙莉

・放映開始日：２０２６年４月１４日（火）

・放映地域：全国

・YouTube ＵＲＬ：https://www.youtube.com/watch?v=LX4n-TZiYUE

■ＣＭストーリー

ハイキングを楽しむ片平さんや、銭湯上がりの田中さんの前に、ひょっこりと登場する伊藤さん。

「ロコモアＷＡＴＥＲ」と「セサミン１０００」を両手に持ち、「♪サ・サ・サプリが飲み物に～」とザ・ドリフターズの「ドリフ大爆笑のテーマ」に合わせて歌い始めます。すると片平さんが「ってことは？」、田中さんが「ここでも？」と絶妙なタイミングで合いの手を入れ、テンポの良い掛け合いが展開されます。

ＣＭのクライマックスでは、ドリフ大爆笑のオープニングを彷彿とさせる階段セットが登場。片平さん、田中さん、伊藤さんをはじめ、調理師や花屋など様々な職業のコスチュームを着用した人々が勢揃いし、「♪みんなでゴクゴク飲むサプリ～！」と楽しそうに歌いながら階段を降りてくる、華やかで印象的なフィナーレで締めくくられます。サプリが飲み物になったことで実現した「いつでもどこでも手軽に栄養補給」という新しいライフスタイルを、親しみやすい楽曲と共に明るく表現したＣＭです。

■撮影エピソード

撮影当日は、片平さんと伊藤さんの共演シーンからスタート。お二人が笑顔で登場するとスタジオはパッと明るい雰囲気に包まれました。伊藤さんが木からひょっこり顔を出すシーンでは、絶妙なタイミングと自然な表情で魅力的に演じ、片平さんも「ってことは？」の合いの手を音楽のリズムに見事に合わせて表現。お二人の豊かな表現力により、音楽に合わせる難しいシーンも非常にスムーズに撮影が進行しました。

撮影の合間には、片平さんと伊藤さんが過去にドラマで共演したエピソードで盛り上がる場面も。「あの時も優しく話しかけてくださって」と語る伊藤さんに、片平さんの変わらない優しさと気遣いが感じられ、和やかな雰囲気の中で撮影が進みました。

クライマックスの階段を降りるシーンの撮影では、大人数で息を合わせる難しさがありましたが、３人を中心に出演者全員が終始笑顔を絶やすことなく撮影に臨みました。

ザ・ドリフターズの名曲に合わせて歌う３人の自然な笑顔が商品の魅力を存分に表現し、現場は明るく楽しい雰囲気に満ちた印象的なＣＭ撮影となりました。

■出演者インタビュー

Q.ＣＭ初のご共演となりますが、ご共演者の撮影前後での印象の変化や、新たに発見した意外な一面を教えてください。

片平さんのご回答

「田中さんとは以前バラエティ番組でご一緒したことがあり、真面目な方だなと驚いていました。今回の撮影では、そこに気遣いと優しさという印象がプラスされました。」

「沙莉さんは子役時代から注目していて、魅力的なハスキーボイスと芝居の旨さに『この子が大人になるのが楽しみ』と思っていましたが、私の目に狂いはありませんでした。今回ご一緒して、本当に明るくて可愛らしく、びっくりするほど感じの良い方で、ますます目の離せない存在になりました。大好きです！」

田中さんのご回答

「片平さんとは１０年ほど前のバラエティで片平さんが仕掛け人として登場され、たくさん笑わせられてお尻を叩かれました（笑）。その時はじっくりお話しできませんでしたが、今回初めてちゃんとお話しして、明るく楽しい方というイメージはそのまま、それ以上に素敵な方でした。」

「沙莉ちゃんは初対面なのに初めての感じがしません。今日はパーテーションの陰でスタンバイして、沙莉ちゃんが入ってきた時にヌルッと飛び出すという気持ち悪い初対面をしてしまいました（笑）。嫌な思いをさせてしまったかなと心配でしたが、イメージ通り本当に自然体で素敵な方です。」

伊藤さんのご回答

「小学生か中学生の頃、片平さんのドラマにワンシーン出演させていただき、その時も優しく話しかけてくださいました。２０年近く経って再会しても相変わらず優しくて、今日も朝一番にハイキングの衣装で『ご挨拶いいですか？』と来てくださって、朝から元気をいただきました。本当にパワフルで優しい方です。」

「コント番組を見て育ったので、田中さんはテレビの中の人という感覚でした。そんな方がヌルッと出てこられたのが面白くて（笑）。芸人さんとしてのお仕事とは違うテイストの面白さが見られて嬉しかったです。素の柔らかさと優しさ、ちょっと抜けている感じが魅力的で、お二人のおかげで現場がすごく明るい撮影になりました。」

Q.サプリが飲み物になり、これまで以上に手軽に栄養素が摂取できるようになりましたが、皆様が健康面で気になることや習慣にしていることを教えてください。

片平さんのご回答

「年齢的に健康管理をすごく意識する年代に入ってきて、日々なるべく体を動かすようにしていますが、お仕事や天候で毎日は続けられません。食生活も頑張っていますが、バランスを取るのは難しいですね。飲むサプリシリーズなら（生活の中で）必要な水分なので続けやすいと思います。ロコモアＷＡＴＥＲはレモン味でさっぱりして飲みやすいので、これからの健康管理が楽しいものになりそうです。」

田中さんのご回答

「春には５５歳になりますが、４０代半ばからすごく健康を意識するようになりました。健康を意識したいけど何から始めていいか分からない方も多いと思いますが、飲むサプリなら手軽なんです。飲み物は絶対飲むから忘れないし、これなら続けられる。何から始めていいか分からない方は飲むことから始めたらいい、この商品がぴったりです。」

伊藤さんのご回答

「あっという間に３０代になって、疲れの取れ方や睡眠の質が変わってきました。つい最近、筋トレを始めたら心身ともにすごく健康になって、心も明るくなりました。今では動かないとソワソワするようになって、マシンピラティスを先々まで予約したり、スケジュールに組み込んでいます。あと、ワンちゃんを迎えたので、有酸素運動としてお散歩を。ワンちゃんと自分の健康を考えて歩くことを意識しています。」

Q.飲むサプリシリーズを日常のどのようなシーンで飲用すると良いか教えてください。また、どのような方に飲んでもらいたいですか。

片平さんのご回答

（ロコモアＷＡＴＥＲを飲んで）「身体に染み渡る感覚、吸収される感じがします。さっぱりしていて、普段のおやつ代わりの飲み物と違ってあっさりしているので、１日中ちょこちょことちょい飲みしたいですね。朝食を摂れない方もいらっしゃると聞きますが、忙しい方にもぜひこういうもので栄養補給して、バランスを整えるためにもおすすめしたいです。」

田中さんのご回答

（ロコモアＷＡＴＥＲを飲んで）「本当にスッキリした優しい味なので、グビグビ飲むこともできるし、ストレッチや歩いた後、しっかり動いた後の水分補給をロコモアＷＡＴＥＲでするのがいいですね。飲みやすいのでどのようなシチュエーションにも当てはまると思います。周りの仲間に勧めようと思いますが、まずは相方の遠藤に勧めますね。体を動かすのが好きで、ゴルフのドライバーの距離に悩んでいるので、これを飲めば２０ヤードくらい伸びるんじゃないかな（笑）。」

伊藤さんのご回答

（セサミン１０００を飲んで）「すごく好きな味です。ヨーグルトテイストですが爽やかで飲みやすく、ゴクゴク飲めちゃいます。甘さが欲しい時があるんですが、これなら安心して飲め、満足感もあります。」

■出演者プロフィール

片平なぎさ

１９５９年７月１２日生まれ。女優として数多くのテレビドラマ、映画、舞台に出演。代表作にＮＨＫ連続テレビ小説「天花」、日本テレビ系「火曜サスペンス劇場『小京都ミステリー』シリーズ」、ＴＢＳ系「スチュワーデス物語」「凪のお暇」、フジテレビ系「赤い霊柩車」シリーズ「罠の戦争」「Ｄｒ.アシュラ」など。

特にサスペンスドラマでの活躍が印象的で、長年にわたり視聴者に愛され続けている。近年では２０１８年からフジテレビ系「坂上どうぶつ王国」にレギュラー出演中。映画「嫌われ松子の一生」「トリック２劇場版」、舞台「セールスマンの死」など幅広いジャンルで活動。

田中直樹

生年月日：１９７１年４月２６日

出身地：大阪府 豊中市

趣味：映画鑑賞／動物鑑賞／バスケットボール鑑賞

大阪府豊中市出身、吉本興業所属のお笑い芸人。

１９９２年に同級生の遠藤章造とお笑いコンビ「ココリコ」を結成。以降、テレビやラジオなど多くの番組に出演。役者としての顔も持ち、映画やドラマなど幅広く活動している。また芸能界随一の「生物好き」として知られる。

伊藤沙莉

１９９４年、千葉県出身。生まれ持った芝居のセンスと確かな演技力でシリアスな役からコメディまで幅広い役柄をこなす実力派として、ドラマや映画、舞台などで活躍。ブルーリボン賞助演女優賞、山路ふみ子女優賞、文化庁芸術祭放送個人賞、橋田賞、放送文化基金賞演技賞、高崎映画祭最優秀主演俳優賞ほか受賞歴多数。近年の主な出演作に映画『ちょっと思い出しただけ』、『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』、『風のマジム』、『爆弾』など。ドラマ「ミステリと言う勿れ」、「拾われた男」、「ももさんと７人のパパゲーノ」、「シッコウ!!～犬と私と執行官～」、「連続テレビ小説 虎に翼」など。「劇場版 虎に翼」が２０２７年に公開予定。

■新ＴＶ-ＣＭ「飲むサプリ誕生」篇（１５秒）ストーリーボード

■飲むサプリシリーズ商品概要

ロコモアＷＡＴＥＲ

容量：５００ml

発売地域：全国

希望小売価格：１７０円（税別）

※機能性表示食品ではありません

セサミン１０００

容量：５００ml

発売地域：全国

希望小売価格：１７０円（税別）

ホームページ：https://www.suntory.co.jp/softdrink/nomu/(https://www.suntory.co.jp/softdrink/nomu/)

以上