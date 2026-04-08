ファンの声で「夢のアリーナ」を共に創る。シーホース三河、さらなるエンターテインメント向上に向けた演出アンケートを開始

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河へご青援ありがとうございます。

シーホース三河株式会社では、B.LEAGUEの使命である「エンターテインメント性の追求」と「夢のアリーナの実現」に向け、スタッフ研修・顧客満足度調査・モニター調査等を行い、更なるサービス・ホスピタリティの向上に取り組んでおります。

今回は、2025-26シーズンにシーホース三河のホームゲームにご来場いただいた皆さまを対象に『演出アンケート』を実施させていただきます。

アンケートにご回答いただいた方には、シーホース三河の壁紙をもれなくプレゼント！(全4種類)

当該アンケートは、来シーズン以降の「エンターテインメント性の向上」「応援環境の改善」のための活用を目的としております。

ぜひ、ご協力の程よろしくお願いいたします。

実施期間

4月7月(火)～4月13日(月)23:59まで

対象者

2025-26シーズンにシーホース三河のホームゲームへご来場いただいた皆さま

アンケートご回答方法

こちらのフォームからご回答をお願いいたします。

ご回答者さまへの特典

演出アンケート :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyDvwlXD_mzV9lyVNcsMygW8KPN7Cf6y502PryvzIvKwXSHw/viewform

アンケートにご回答いただいた方には、シーホース三河の壁紙をもれなくプレゼントさせていただきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1074_1_885214fd9d98c0f7ed16dc9b0d2a89b2.jpg?v=202604081051 ]

※ご回答後に表示されるURLからダウンロードください。

※壁紙をSNSやブログなどインターネット上へ掲載する行為はご遠慮ください。