15年で進化した“伸びるガーゼ”パジャマを刷新。ノビーゼ(R)︎の軌跡を公開｜パジャマ屋IZUMM

株式会社フレックス

2026年4月16日発売の ノビーゼ(R)︎ "UNO" パジャマ（レディース） ／ カラー：ストライプ×アガットレッド

「”おやすみ”が待ち遠しくなる、素材派パジャマ」を企画販売するオリジナルパジャマブランド「パジャマ屋IZUMM」( https://www.pajamaya.com/ ）を運営する株式会社フレックス（代表：熊坂泉、本社：神奈川県相模原市）は、オリジナル生地を使用した「ノビーゼ(R)︎ パジャマ」のリニューアルモデルを2026年4月16日に発売いたします。

■ノビーゼ(R)︎の特長

・ガーゼでありながら伸縮性を持つ独自素材

・開発期間約3年、試作を繰り返し完成

・肌に触れる部分は綿100％のやさしい設計

・一晩20～30回の寝返りを妨げにくい構造

2026年4月16日発売の ノビーゼ(R)︎ "UNO" パジャマ（レディース） ／ カラー：チェック×シトラスピンク

■レディースパジャマより先行予約販売中

商品：ストレッチ２重ガーゼ ベーシックノビーゼ “UNO” レディースパジャマ 長袖・前開き

価格：15,950円（税込）

予約販売期間： 2026年4月13日 23:59 まで

（正式販売 2026年4月16日 から）

販売ページ： https://www.pajamaya.com/c/0000000645/0000000101/0000000101b/22551534

「眠ることは、生きること。」という考え方から

「眠ることは、生きること。」

そう考えるパジャマ屋IZUMMは、素材の力で本来の眠りを引き出すことに向き合ってきました。

日本人の睡眠課題が指摘される中、「寝返りのしやすさが睡眠の質を左右する」という視点に立ち、“突っ張らないガーゼパジャマ”の必要性に着目。

その背景には、あるシンプルな気づきがあります。



「ガーゼは気持ちいい。でも、伸びない。」

この違和感こそが、ノビーゼ(R)︎の開発の出発点でした。

日本人の睡眠課題と、見落とされがちな“パジャマ”という存在

日本人の平均睡眠時間は国際的に見ても短く、睡眠の質に悩む人は少なくありません。

寝具や環境に注目が集まる一方で、肌に直接触れ、一晩中身につける「パジャマ」は見落とされがちな存在です。

人は一晩に20～30回もの寝返りを打つと言われています。この無意識の動きを妨げない衣服を身につけることが、快適な睡眠には欠かせません。

パジャマ屋IZUMMは、「眠りは環境だけでなく、身にまとうものでも変わる」という考えのもと、パジャマの可能性に向き合ってきました。

「伸びるガーゼがないならつくる」から始まったものづくり

ノビーゼ(R)︎誕生のきっかけは、ガーゼ素材の心地よさと、伸縮性のなさのギャップでした。

ガーゼは本来、織物（布帛）であり、伸縮性を持たない素材です。

一方で、動きやすさに優れるのは“ニット”という編み構造の生地。

開発者コメント（抜粋）

「ガーゼがニットのように伸びたら、どれだけ快適だろうか。そんな発想から、ノビーゼ(R)︎の開発は始まりました。」

この発想をもとに、当時存在しなかった「伸びるガーゼパジャマ」を「ないならつくる」という選択を取り、独自素材の開発に着手しました。

3年をかけた素材開発と技術背景

開発の鍵となったのは、「CSY（コアスパンヤーン）」と呼ばれる特殊な糸です。

芯に伸縮性のある糸を使い、その周囲を綿で覆う構造により、ガーゼの風合いを保ちながら伸縮性を実現しました。

CSY（コアスパンヤーン）の構造 ／ 寝返りに合わせて横方向に伸び縮み

しかし開発は容易ではなく、

・伸びすぎると生地が不安定になる

・強度が足りないと耐久性が保てない

・織りのバランスが崩れると品質が安定しない

といった課題に直面。試作と改良を繰り返す中で、開発を断念する工場もあったほどでした。

それでも、「寝返りを邪魔しない、ちょうどいい伸び」を追求し続け、約3年をかけて理想の生地を完成させました。

「肌に触れる部分は綿100％」という設計

ノビーゼ(R)︎は、品質表示上は綿96％・ポリウレタン4％ですが、

ポリウレタン糸の周囲を綿で覆う構造により、肌に触れる部分は綿100％となる設計です。

機能性と肌触り、その両立を目指した素材です。

実際に「寝て確かめる」品質検証

生地完成後も、開発は終わりではありません。

実際に着用し、洗濯と着用を繰り返しながら、

・洗濯後の縮み

・色落ち

・着心地の変化

・動きへの耐久性

などを確認し、品質を検証。こうして2010年にノビーゼ(R)︎は誕生しました。

ノビーゼ(R)︎ 15年の進化の軌跡

ノビーゼ(R)︎は発売以来、ロングセラー商品として支持されてきました。

「色展開を増やしてほしい」「サイズを選びやすくしてほしい」といった声をもとに、ラインナップを拡充。

現在では、年間を通して選ばれるシリーズへと成長しています。

変わらないのは、“眠りに寄り添う設計思想”。

変わり続けてきたのは、“お客様に合わせたかたち”です。

守るために、変える。リニューアルという選択

今回のリニューアルは、これまでの価値を守りながら、より現代の睡眠環境に適応するための進化です。

パターンや設計を見直し、より身体の動きに沿う設計へ。

ノビーゼ(R)︎ “UNO”は、新たなステージへと進化しました。

眠りを整えることが、当たり前になる文化へ

食べること、動くこと、と同じように--

眠ることを、もっと丁寧に選ぶ時代へ。

パジャマ屋IZUMMは、「眠ることは、生きること」という考え方とともに、眠りをいちばん身近な幸せとして届け続けます。

■販売情報

商品名：ストレッチ２重ガーゼ ベーシックノビーゼ “UNO” パジャマ 長袖・前開き（メンズ、レディース）

発売日：2026年4月16日

販売場所：公式オンラインストア

pajamaya IZUMM ONLINE STORE（ https://www.pajamaya.com/ ）

※現在、一般社団法人 日本快眠協会 代表理事 今枝 昌子氏と連携した睡眠への影響検証を進行中。詳細は2本目・3本目のプレスリリースにて公開予定です。

■ノビーゼ(R)︎をもっと知るコンテンツ

ノビーゼ(R)︎は、15年の中で少しずつ進化してきました。

その開発背景や素材の魅力を、より詳しくお届けする連載コンテンツを公開しています。

▶︎ 詳しくはこちらからご覧いただけます(https://www.pajamaya.com/motto/nerumaga/?s=%E3%83%8E%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%BC%C2%AE+%E3%83%91%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%9E%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4)

Brand info

pajamaya IZUMM

肌に触れるやさしさで、眠りを育むブランド

”おやすみ”が待ち遠しくなる、素材派パジャマ

眠りは、いちばん身近な幸せ。

パジャマ屋IZUMMは、肌に寄り添う素材で日々の眠りの時間をていねいに包みます。

pajamaya IZUMM ONLINE STORE（ https://www.pajamaya.com/ ）

Company info

■会社概要

株式会社フレックス

代表取締役：熊坂 泉

本社：〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本4-16-13

TEL：042-703-8481

■関連リンク

pajamaya IZUMM ONLINE STORE：https://www.pajamaya.com/

株式会社フレックス：https://www.flex.jp.net/

ネットショップだけで、運営している当店。 できるだけ、対面でお買い物をしているような気持ちになっていただけるように、 毎日スタッフ一人ひとりが心を込めてお客様のリクエストにお答えしています。さらに、パジャマ屋IZUMMにいただくご注文の多くは、大切な方への贈りものが7割。どんなお気持ちをお届けしたいのかな？と想像しながらお店づくりをしています。品出しから発送まで、スタッフの丁寧な手作業1つ1つの様子が伝われば幸いです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xnm4TYh0msY ]