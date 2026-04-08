「しまう」をさらに「しまう」まるでマトリョーシカ。トランスフォーム家具ブランドTATAMU(R)から、収納付きスツール＆スツールを美しく格納できるテーブルセット『STINA（スティナ）』が新登場！

株式会社エムールTABLE & STOOL STINA（スティナ）

人間工学に基づいた空間有用性と安全な使い心地を両立するトランスフォーム家具ブランドTATAMU(R)を展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司）は、2026年4月7日より、テーブル＆スツール『STINA』（以下、 スティナ）の販売を開始しました。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/zd-d-ttast101

トランスフォーム家具ブランドTATAMU(R)について

for home, office, shop, and anywhere.

TATAMU(R)は、人間の体性感覚を捉えて安全安心で使いやすい、そして空間有用性の高い新しい家具の価値をつくる家具ブランドです。単にたためる家具ではなく、人間工学に基づいた使い心地と安全性が特徴です。

※TATAMUはエムールの登録商標です。

TATAMU(R)シリーズ商品一覧 :https://emoor.jp/collections/tatamu従来の折りたたみ家具の"チープさ"や"使い心地の悪さ"を科学と技術で覆すTATAMU(R)シリーズの商品一覧です。

TATAMUシリーズ第1弾 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000189.000051129.htmlわずか一畳半が寝室に。"空間を生み出す"トランスフォーム家具『スマートスペースベッドLUXIM（ラクシム）』の日本先行販売を開始。徹底的な工学設計で、誰でも簡単・安全に毎日たためる暮らしを実現。

TATAMUシリーズ第2弾 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000051129.html『布団をたたむ』を令和のライフスタイルに合わせてアップデート。トランスフォーム家具ブランドTATAMUから三つ折りマットレス専用折りたたみベッド「FARBLE（ファーブル）」が新登場。

TATAMUシリーズ第3弾 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000231.000051129.html昭和の日常を支えた家具“ちゃぶ台”をアップデート。スマートな折りたたみローテーブル「SORVA（ソルヴァ）」が新発売。昭和の日常を支えた家具“ちゃぶ台”を、使い心地とデザインから再構築しました。

TATAMUシリーズ第4弾 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000242.000051129.html暮らしのシーンに合わせて役割を切り替える「MORPHIN（モーフィン）」が新発売。スツール、テーブル、スタッキングにも対応したマルチなスツールです。

暮らしのシーンに合わせて、役割を変える家具

使うときは広がり、使わないときは美しく収まる。

スティナは、限られた空間を豊かに利活用するためのトランスフォーム家具です。

収納付きスツールとそれを格納できるテーブルTATAMU(R)のトランスフォーム家具

ふだんはスマートなインテリアとして空間を圧迫しません。スツールをすっと引き出せば、ミーティングスペースやカフェスペースに早変わり。リビングに置けば、急な来客時にも活躍します。

例えば…

OFFICE：ミーティングスペースとして

SHOP：カフェテーブルセットとして

HOME：リビングテーブル＆スツールとして

テーブルとスツールを、ひとつの場所に

空間に適した使い方を提案

スツールはテーブル下に美しく収まる構造。使わないときはテーブルひとつ分のサイズにまとまり、空間を広く使うことができます。必要な時だけスツールを取り出すことで、限られたスペースでも、すっきりと整った空間を保てます。

セット内容

テーブル1台、収納付きスツール2台 ※いずれも完成品

使うときだけ広がる、柔軟なレイアウト

使い方は自由自在店舗やオフィスにも

普段はサイドテーブルとしてコンパクトに。必要なときだけスツールを引き出すことで、座席を増やすことができます。自宅・オフィス・店舗など暮らしのシーンに合わせて、空間の使い方を工夫できる"面白さ"があります。

例えば…

OFFICE：2組つなげれば4人用ミーティングスペースになります

SHOP：動線を妨げないため、限られたスペースでも座席数を確保できます

HOME：ふだんはディスプレイテーブル、来客時はスツールとして活躍します

しまう場所まで、この一台に

荷物スペースを別に用意する必要がありません

スツールの座面を外すと内部は収納スペースに。必要なものを近くにしまいながら、生活感を抑えた空間を保てます。

例えば…

OFFICE：備品やプロジェクターなどの機材を保管

SHOP：お客様のお荷物置き場として

HOME：防災備蓄やブランケットの保管場所として

テーブル＆スツールとしての使いやすさ

空間にほどよい存在感を

テーブルのフレームには丈夫なスチールを使用し、落ち着いた重厚感のある佇まいに。安定した構造でぐらつきにくく、ワークやカフェテーブルとして十分な機能性を備えています。

収納付きスツールは、立ち座りしやすい高さで設計。常用チェアとしても安心して使える品質です。

耐荷重

テーブル：約30kg、スツール：約80kg

あらゆる空間に馴染むミニマルデザイン

上質な和の色合い

TATAMU(R)ブランドは、シリーズを通して落ち着きのある日本の伝統色を採用しています。飽きのこない色味で長く愛用でき、HOME/OFFICE/STOREなど場所を選ばず、あらゆるシーンに調和するデザインを大切にしています。

日本人の細やかな視点でモノづくり

扱いやすさにこだわりました

狭小住宅やワンルームなど、限られた空間でも使いやすいサイズ感。また、お手入れも簡単です。組立不要の完成品でお届けしますので、届いたその日からお使いいただけます。

使い手の発想を広げるトランスフォーム家具

TATAMU(R) TABLE & STOOL STINA（スティナ）

TATAMU(R)は、使い手の発想力を刺激し、空間の在り方や暮らし方をイマジネーションするきっかけになるようなプロダクトを提案します。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/zd-d-ttast101

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/247_1_3410fbdf5c0bd7f551e8af3a013e3781.jpg?v=202604081051 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129