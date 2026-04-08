「場所取り不要・手ぶらで花見」大阪の馬肉専門店が“花見御膳”を期間限定提供｜大衆馬肉酒場 馬王 十三店
大阪・十三の大衆馬肉酒場 馬王 十三店では、2026年4月8日(水)より、春限定の「花見御膳」を店内にて提供開始します。
桜の季節にあわせ、場所取りや食事の準備といった手間を省き、より気軽に花見を楽しみたいというニーズの高まりを背景に、馬肉料理を一式まとめた“手ぶらで楽しめる花見スタイル”でご提供します。
馬肉料理を中心に構成した春限定の「花見御膳」
春の恒例行事である花見は、場所取りや食事の準備など、手間がかかるイベントでもあります。特に都市部では混雑も多く、時間や準備の負担を感じるケースも少なくありません。
こうした中、同店では、準備の手間をかけずに楽しめる新しい花見の形として、料理を一式まとめた御膳スタイルでの提供を開始します。
本商品は、馬肉専門店ならではの多彩な料理を一度に楽しめる構成です。国産の馬刺しを階段状に盛り付けた「階段盛り」を中心に、タタキやなめろう、燻製など、異なる調理法で馬肉の魅力を引き出しています。
さらに、揚げ物や煮込みなども組み合わせ、食事としての満足感も意識しています。見た目にも華やかな盛り付けで、桜の季節にふさわしい一品に仕上げています。
従来の花見に伴う準備の負担を減らし、より気軽に春の時間を楽しめる選択肢として展開します。
花見御膳 概要
提供期間：2026年4月8日(水)～4月30日(木)
※前日までの完全予約制
＜商品＞
花見御膳 8,000円(税込)
＜内容＞
・国産 階段盛
・馬肉タタキ
・なめろう
・ローストホース
・馬タン燻製
・馬肉ソーセージ
・馬肉チャンジャ
・馬肉メンチカツ
・馬肉の煮込み
・うずらの旨煮
※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります
店舗紹介
大衆馬肉酒場 馬王 十三店は、馬刺しや馬肉料理を中心に提供する馬肉専門の大衆酒場です。国産・外国産それぞれの特徴を活かした馬肉料理を取り揃え、仕事帰りの一杯から食事利用まで、幅広いシーンでご利用いただけます。
今回の花見御膳は、店内での食事としてはもちろん、春の季節に合わせた特別なメニューとして展開しています。
店舗情報
大衆馬肉酒場 馬王 十三店
■所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-21 2F
■アクセス：阪急「十三駅」より徒歩約2分
■電話番号：06-4862-6333
■営業時間：17：00～24：00 (L.O.23：30）
■定休日：不定休
■座席：60席（テーブル席／掘りごたつ席あり）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
〈株式会社N・I 会社概要〉
■会社名：株式会社N・I
■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階
■代表者：代表取締役 河村 則夫
■設立：平成21年9月
■URL：http://ni-290.co.jp/company/
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
〈お問い合わせ〉
株式会社N・I
担当：濱田
MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com
TEL：070-3868-0928