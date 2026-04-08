「場所取り不要・手ぶらで花見」大阪の馬肉専門店が“花見御膳”を期間限定提供｜大衆馬肉酒場 馬王 十三店

株式会社N・I

大阪・十三の大衆馬肉酒場 馬王 十三店では、2026年4月8日(水)より、春限定の「花見御膳」を店内にて提供開始します。

桜の季節にあわせ、場所取りや食事の準備といった手間を省き、より気軽に花見を楽しみたいというニーズの高まりを背景に、馬肉料理を一式まとめた“手ぶらで楽しめる花見スタイル”でご提供します。

馬肉料理を中心に構成した春限定の「花見御膳」

春の恒例行事である花見は、場所取りや食事の準備など、手間がかかるイベントでもあります。特に都市部では混雑も多く、時間や準備の負担を感じるケースも少なくありません。

こうした中、同店では、準備の手間をかけずに楽しめる新しい花見の形として、料理を一式まとめた御膳スタイルでの提供を開始します。

本商品は、馬肉専門店ならではの多彩な料理を一度に楽しめる構成です。国産の馬刺しを階段状に盛り付けた「階段盛り」を中心に、タタキやなめろう、燻製など、異なる調理法で馬肉の魅力を引き出しています。

さらに、揚げ物や煮込みなども組み合わせ、食事としての満足感も意識しています。見た目にも華やかな盛り付けで、桜の季節にふさわしい一品に仕上げています。

従来の花見に伴う準備の負担を減らし、より気軽に春の時間を楽しめる選択肢として展開します。

花見御膳 概要

提供期間：2026年4月8日(水)～4月30日(木)

※前日までの完全予約制

＜商品＞

花見御膳 8,000円(税込)

＜内容＞

・国産 階段盛

・馬肉タタキ

・なめろう

・ローストホース

・馬タン燻製

・馬肉ソーセージ

・馬肉チャンジャ

・馬肉メンチカツ

・馬肉の煮込み

・うずらの旨煮

※仕入れ状況により内容は変更となる場合があります

店舗紹介

大衆馬肉酒場 馬王 十三店は、馬刺しや馬肉料理を中心に提供する馬肉専門の大衆酒場です。国産・外国産それぞれの特徴を活かした馬肉料理を取り揃え、仕事帰りの一杯から食事利用まで、幅広いシーンでご利用いただけます。

今回の花見御膳は、店内での食事としてはもちろん、春の季節に合わせた特別なメニューとして展開しています。

店舗情報

大衆馬肉酒場 馬王 十三店

■所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-21 2F

■アクセス：阪急「十三駅」より徒歩約2分

■電話番号：06-4862-6333

■営業時間：17：00～24：00 (L.O.23：30）

■定休日：不定休

■座席：60席（テーブル席／掘りごたつ席あり）

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〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928