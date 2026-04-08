駐日韓国企業連合会（韓企連）IT分科委員会セミナーにて、TeamSpartaが生成AI活用ロードマップと現場導入事例を公開

株式会社TeamSparta駐日韓国企業連合会（韓企連）IT分科委員会セミナー

株式会社TeamSparta（本社：東京都千代田区、代表取締役：イ・ボムギュ）は、2026年3月25日（水）に開催された駐日韓国企業連合会（韓企連）のIT分科委員会（会長：李 光一郎）のセミナーにおいて、生成AI活用ロードマップとTeamSparta流・現場導入事例に関する講演を実施いたしました。

当日は、多くの企業関係者が参加し会場は満席となる中、実務に直結する生成AI活用の具体的な手法について解説を行いました。

■ セミナー実施概要

本セミナーでは、TeamSparta日本カントリーマネージャー 小荒田 倫人が登壇し、「韓国AX最前線の実践知、生成AI活用ロードマップとTeamSparta流・現場導入のリアル」をテーマに講演を行いました

講演では、単なるツール紹介にとどまらず、企業の現場で実際に成果を生み出すためのアプローチに焦点を当て、参加者から高い関心を集めました。

■ セミナー内容（抜粋）

当日は、以下のような内容を中心に解説しました。

- ChatGPT登場以降の生成AIの進化と現在地- 個人活用から組織変革までを整理した「AI活用マトリクス」- 実際の企業研修で生まれた業務改善事例- TeamSparta社内における生成AI活用の実践例- TeamSpartaが提供するAXソリューションの取り組み

特に、現場レベルでの具体的な成果事例として、以下の内容を紹介しました。

- 市場調査：地域の基礎データの収集および分析作業の自動化- 月次の労務管理：SaaSからダウンロードしたCSVデータの集計作業の自動化- アプリケーション画面テスト業務：操作テスト作業の自動化

また、TeamSpartaの取り組みとして、社内における生成AI活用の実践例と、提供するAXソリューションの事例についても紹介しました。

【TeamSparta社内における生成AI活用の実践例】

- 全社員必須スキルとしての生成AI活用：韓国本社では、Claude Codeやn8nを全社員必須スキルとし、社内研修を通じて実務活用を推進- Claude Codeの活用事例：非エンジニアによるランディングページ開発や、営業業務を代替するセールスエージェントの構築- n8nの活用事例：AI能力アセスメントサービスにおける結果報告書作成の自動化- 自社サービスでのAI活用：「Sparta Coding Club」におけるAIチューターサービスの提供

【TeamSpartaが提供するAXソリューションの取り組み】

■ 背景：生成AIは「活用」から「成果創出」の時代へ

- A社導入事例：スマート鉄鋼アドバイザーPoCプロジェクトにより、AIによる製品選定の自動化と顧客満足度の向上を実現- B社 研修事例：画像認識・欠陥検知AIのPoCプロジェクトを通じて、車両点検の効率化と予防的整備を実現- C社 導入事例：カスタマーレビュー分析AIサービス「レビューピンチ」により、レビュー分析の自動化と売上改善を実現し、導入前と比較して売上が30％以上向上セミナー資料より抜粋

現在、多くの企業で生成AI導入が進む一方、

- 実務に定着しない- PoC止まりになっている- 成果につながらない

といった課題も顕在化しています。

本セミナーでは、こうした課題に対し、

「何ができるか」ではなく「どう成果を出すか」

という視点の重要性が強調されました。

■ TeamSpartaの取り組み

TeamSpartaは、韓国発のDX・AI人材育成スタートアップとして創業し、現在はAX（AI Transformation）ソリューション領域へと事業を拡張しています。

同社の特徴として、単なる知識習得ではなく、

- 実務課題をテーマにしたプロジェクト形式- アウトプット完成まで伴走する支援体制- 業務効率化という“成果”へのコミット

にあります。

こうした「スパルタ式」の実践型アプローチにより、企業の現場で実際に使われるAI活用の定着を支援しています。

■ 今後の展望

TeamSpartaは今後も、日本企業におけるDX・AX推進を支援するため、

- 実践型生成AI研修の提供- 業務改善プロジェクトの伴走支援- 現場導入まで踏み込んだコンサルティング

を通じて、「成果につながるAI活用」の実現を推進してまいります。

■ 駐日韓国企業連合会について

駐日韓国企業連合会（韓企連）は、日本に進出している韓国系企業および関連企業によって構成される経済団体であり、会員企業間のネットワーク強化やビジネス交流の促進、日韓間の経済協力の発展を目的として活動しています。各種分科委員会やセミナー、交流イベントを通じて、最新のビジネストレンドや産業動向の共有を行うとともに、会員企業の成長支援と両国間の経済関係の深化に貢献しています。

■ 株式会社TeamSpartaについて

- 公式サイト : https://www.koba.or.jp/

株式会社TeamSpartaは韓国発のEdTechスタートアップであり、「誰もが大活躍できる」社会を実現するため、スパルタ式のDX・IT人材育成サービスを展開しています。日本では、生成AIに特化した法人向け教育プログラムを提供し、大手企業を中心に注目を集めます。継続学習を促す進捗管理、実務で成果を出すプロジェクト型学習、学びを定着させる独自LMSなどに強みを持ち、未経験者でも実践力を習得できる設計が特徴です。

- Email：info.jp@teamsparta.co- 公式サイト：https://www.sparta.co.jp/