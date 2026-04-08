NABLAS、オールインワン・アンチフェイクエージェント「KeiganAI 2.0」をリリース

NABLAS株式会社

AI総合研究所として活動するNABLAS株式会社（本社：東京都文京区本郷、代表取締役 所長：中山 浩太郎、以下「当社」）は、従来より提供するフェイク検出サービス「KeiganAI」の最新バージョンとなる「KeiganAI 2.0」をリリースしたことをお知らせいたします。

本バージョンでは、組織内での実運用を前提とした「解析ダッシュボード」「ジョブ管理」「クレジット管理」などの管理機能を中心としたUIを全面刷新しました。さらに、アーキテクチャの見直しによるスケーラビリティの向上やレポート印刷機能の追加により、組織での実運用における情報信頼性判断の迅速化と業務効率の向上を実現しました。

KeiganAI 2.0 の詳細

https://keigan.ai

■KeiganAI 2.0 開発の背景

近年、生成AI技術の急速な進化により、人間の目では見分けることが困難なほど精巧なフェイクコンテンツの生成が可能となりました。一方で、技術の進化に伴い、企業のブランド毀損を狙った偽情報の流布や、巧妙ななりすましによる詐欺のリスクも急速に拡大しています。

こうした背景から、多くの企業や公的機関において、様々な情報に対する信頼性を素早く判定し、組織が正しく意思決定をしたり適切に対処する重要性が高まっています。

当社は、高度化するフェイク情報の脅威に対し、組織での実運用を前提としたフェイク検出基盤の必要性に着目し、信頼性と利便性を兼ね備えたソリューションとして「KeiganAI 2.0」へのバージョンアップを実施しました。

■KeiganAI 2.0 の概要

KeiganAI 2.0では、従来のマルチモーダル検出機能に加え、組織内でのチーム運用を円滑にするための機能実装や大幅なUIの刷新を行いました。

UI/UXを全面刷新

従来のUIを全面的に見直し、より見やすく分かりやすいデザインへと刷新しました。ホーム画面となる「解析ダッシュボード」は分析対象ごとの入り口や結果確認までを一画面で完結できる構成とし、過去の解析結果にも容易にアクセス可能に。さらに、分析画面では数クリックで解析が完了する設計であり、専門知識の有無を問わず現場担当者が迷うことなく直感的に操作が可能となりました。

「ジョブ管理」「クレジット管理」機能の追加- ジョブ管理機能の追加解析状況のステータス表示や過去の検出履歴を一目で把握できるジョブ管理機能を搭載。複数の解析を並行して行う際の進捗状況をリアルタイムで表示し、解析情報の管理面での利便性向上を実現しました。- クレジット管理機能の追加組織に付与されているクレジットの総数が一目で分かるクレジット管理機能を搭載。組織内での計画的な利用や活用ペース配分の管理に役立ちます。アーキテクチャ刷新によるスケーラビリティの向上

システム基盤（アーキテクチャ）を根本から見直し、処理能力の大幅な向上を実現しました。ジョブ管理機能が強化されたことにより、複数の解析処理を同時にシステムに渡すことができ、効率的に逐次処理されていくため、組織内での運用においてもスムーズかつ安定したパフォーマンスを発揮します。

レポーティング機能の強化（印刷・PDF出力）

解析結果をエビデンスや社内報告資料として活用したいというニーズに応え、レポートの印刷およびPDF出力機能を追加しました。専門的な解析結果を、関係者へ即座に共有でき、組織としての意思決定スピードを加速させます。

■KeiganAI 2.0が届ける価値

KeiganAI 2.0は、従来のKeiganAIよりも組織運用に適した形へ進化し、情報に対する正確な判断や意思決定をよりスムーズにサポートします。

- オールインワンの検出ソリューション検知・分析・レポーティングまでを一つのツールで完結。- 専門知識不要の運用分かりやすいUIと根拠説明により、誰でも一定水準での解析が可能。- 組織での解析運用への対応スケーラビリティ向上により、複数ジョブの同時解析もスムーズに実行。- 迅速な意思決定分析結果をそのまま社内共有・報告フローに活用でき、初動の対応を迅速化。

■今後の展望

当社は、今後も日々進化する生成技術に対抗するため、KeiganAIの継続的なアップデートを行ってまいります。あらゆる組織がフェイクに惑わされず、信頼できる情報に基づいた社会活動を維持できるよう、引き続きアンチフェイク技術の社会実装を加速させて参ります。

■NABLAS株式会社について

当社は東大発のベンチャーであり、AI人材教育・育成機関、そして最先端のAI技術、特にDeep Learning技術を活用したソリューションを提供するAI総合研究所です。AI人材育成事業では、東京大学で開発したAI人材教育コンテンツを当社でアップデートしたコンテンツを学習環境iLect Systemと共に、AI人材育成サービスとして提供しています。AIコンサル・R&D事業では、AI技術の導入・研究・開発について技術面でのコンサルティング業務を展開し、クライアントの状況に応じてAI技術の導入・開発など技術面でのサービス提供を行っています。AI技術の社会実装を様々な形で実現し、より良い未来を創造するための技術やサービスを探索・創造し続ける存在として、「Discover the gradients, Towards the future」のミッションのもと次世代を支える技術やサービスの開発に取りんでいきます。

■会社概要

社名：NABLAS株式会社

代表者：代表取締役 所長 中山 浩太郎

本社：東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル1F

設立：2017年3月

事業内容：AI人材育成事業/コンサルティング/研究開発

URL：https://nablas.com