Qorvo、Solid State Storage Technology Corporationよりサプライヤー・チャンピオン賞を受賞

Qorvo Japan 有限会社

コネクティビティおよび電源ソリューションの世界的リーダーであるQorvo(https://www.qorvo.com/)(R)（Nasdaq：QRVO）は、Solid State Storage Technology Corporation（SSSTC）より「Supplier Champion Award for Power（パワー製品部門サプライヤー・チャンピオン賞）」を受賞したと発表しました。本賞は、SSSTCの品質評価において総合的に最も優れたパフォーマンスを発揮したサプライヤーに毎年授与されるものです。

SSSTCはサプライヤーを四半期ごとに評価しており、顧客の生産工程における品質、フィールド品質、新製品導入（NPI）プロジェクトへの支援、継続的改善への取り組みといった観点で点数評価を行っています。Qorvoはこれら4つの四半期すべてにおいて競合を上回る評価を獲得し、2025年通年で最高の総合スコアを達成しました。

本受賞は、システムの安定性およびデータの整合性にとって不可欠な電源管理および電源遮断時保護（Power Loss Protection）が求められるソリッドステートドライブ（SSD）プラットフォームにおける、Qorvoの貢献を評価するものです。Qorvoの統合電源ソリューションは、一貫した品質と信頼性が求められる高性能SSD設計において広く採用されています。

Qorvoのパワーマネジメント製品担当ゼネラルマネージャーであるJeff Strangは、次のように述べています。「SSSTCからこのような評価をいただけたことを大変誇りに思います。本受賞は、品質へのコミットメントと、先進的なSSDプラットフォームを開発するお客様との強固な協力関係を反映したものです」

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Qorvoについて

Qorvo（Nasdaq：QRVO）は、より良い世界の実現に貢献する革新的な半導体ソリューションを提供しています。当社は、製品および技術のリーダーシップ、システムレベルの専門知識、そしてグローバルな製造規模を組み合わせることで、お客様の最も複雑な技術課題を迅速に解決します。Qorvoは、自動車、コンシューマー、国防・航空宇宙、産業・エンタープライズ、インフラ、モバイルなど、世界の大規模かつ高成長市場の幅広い分野にサービスを提供しています。当社の多様で革新的なチームが、どのようにして地球をつなぎ、保護し、電力を供給しているかについては、www.qorvo.com(https://www.qorvo.com/)をご覧ください。