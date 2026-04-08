MSI、Japan IT Week Spring 2026にてNVIDIA MGXおよびDC-MHSアーキテクチャによるAIおよびエンタープライズインフラを強化

東京、2026年4月8日 /PRNewswire/ -- Japan IT Week Spring 2026（ブース番号：W21-22）で、 MSIは、最新のIT環境におけるデータ集約型のワークロードをサポートするために設計されたAIおよびエンタープライズインフラストラクチャの包括的なポートフォリオを発表します。AIのトレーニングや推論からエンタープライズ・アプリケーションまで、MSIはGPU高密度システム、モジュール式NVIDIA MGXプラットフォーム、OCP DC-MHSサーバーにより、企業が最適な規模のコンピューティングを導入できるようにし、導入の簡素化、リソース活用の向上、AI導入の加速を支援します。



Advance AI and Enterprise Infrastructure with NVIDIA MGX and OCP DC-MHS Architectures



「AIは、実験段階から中核的なエンタープライズインフラへと移行しています」と、MSIのエンタープライズプラットフォームソリューション部門のゼネラルマネージャーであるDanny Hsu氏は述べます。「この変化は、組織がITを設計、導入、拡張する方法を変革しつつあります。MSIは、長期的な機能としてAIを事業全体に適応できるようなインフラを構築する上で、お客様を支援することに注力しています。」

あらゆるワークロードに対応するフルスペクトルAIインフラ

フルスペクトルAIインフラポートフォリオは、4U GPU高密度システム、2U GPUプラットフォーム、デスクサイドAIワークステーションを網羅し、組織は大規模なトレーニングから推論、ローカルAI開発まで、ワークロードに合わせてコンピューティングリソースを最適化することができます。

CG480-S5063 および CG290-S3063 は、NVIDIA MGX アーキテクチャを基盤としており、モジュール化され標準化された設計を採用することで、システム統合を簡素化し、導入を迅速化します。これにより、組織は検証作業を削減し、収益化までの時間を短縮することができます。NVIDIA MGXの代替を求めるお客様向けには、柔軟なPCIe拡張オプションを備えたG4201(-HE) が、既存のIT環境と互換性のあるエントリーレベルのエンタープライズプラットフォームを提供します。AIやデータ集約型ワークロードの統合を開始する組織に最適です。NVIDIA DGX Stationアーキテクチャを基盤とするXpertStation WS300 とともに、MSIは、開発、展開、およびスケーリングの各段階において効率的なAIのスケーリングを可能にする、柔軟なマルチアーキテクチャポートフォリオを提供します。

CG480-S5063 4U GPU サーバーは、NVIDIA MGX アーキテクチャを基盤とし、デュアル Intel® Xeon® 6プロセッサが搭載されています。高帯域幅ネットワークに対応し、最大8基の NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPU をサポート。LLMトレーニングや大規模な生成AIワークロードのためのスケーラブルなパフォーマンスを実現するとともに、モジュール式のMGX設計により導入を加速します。

NVIDIA MGXアーキテクチャを採用し、単一のIntel Xeonプロセッサ6を搭載した、CG290-S3063 2U GPUサーバーは、最大4基のNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition/NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUをサポートし、特にスペースに制約のあるデータセンターやエッジ環境において、推論および分散型AI展開に適したコンパクトかつ効率的なプラットフォームを提供します。

XpertStation WS300は、NVIDIA DGX Station アーキテクチャを基盤とし、NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip を搭載。748GB のコヒーレントメモリプールとデュアル 400GbE ネットワーキングを備えており、開発者はデータセンタークラスの性能で高度な AI モデルのトレーニング、微調整、ファインチューニング、実行をローカルで行うことができます。

デュアル第5世代インテルXeonスケーラブルプロセッサを搭載したG4201(-HE) 4Uサーバーは、最大32個のDDR5 DIMMスロットと8枚のPCIeカードをサポートし、既存のIT環境との互換性を確保する業界標準のアーキテクチャを採用しています。AIとデータ駆動型アプリケーションを既存の環境に統合し始める組織向けのエントリーレベルのエンタープライズプラットフォームとして機能します。

スケーラブルなITインフラ向けのモジュール式エンタープライズプラットフォーム

DC-SCMを搭載したDC-MHS（Data Center Modular Hardware System）を基盤とするこれらのMSIエンタープライズサーバーは、AI対応エンタープライズ、仮想化、クラウドワークロード向けに設計されています。システム管理をホストから分離することで、DC-SCMはCPUの移行を高速化し、ファームウェア開発の負担を軽減します。また、モジュール式のDC-MHS設計により、独立したアップグレードと検証サイクルの短縮が可能になります。インテル Xeon 6およびAMD EPYC™ 9005プロセッサプラットフォームを基盤に構築されたこれらのサーバーは、高コア密度、DDR5メモリー、最大32 DIMMおよび12ドライブまで拡張可能なNVMeストレージを備え、データ集約型のワークロードをより効率的に処理し、導入サイクルの短縮、システム稼働時間の向上、既存のIT環境内でのAI対応サービスの拡張を支援します。

デュアルIntel Xeon 6プロセッサを搭載したCX270-S5062(-HE) 2Uサーバーは、最大32基のDDR5 DIMM、8基のU.2 NVMeドライブ、およびGPU拡張機能をサポートし、仮想化、AI推論、混合ワークロードに対してバランスの取れたパフォーマンスを実現します。

単一のIntel Xeon 6プロセッサを基盤とするCX271-S3066(-HE) 2Uサーバーは、最大16基のDDR5 DIMMと8基のU.2 NVMeドライブ、およびGPU拡張機能をサポートし、エンタープライズおよびデータ駆動型ワークロード向けにバランスの取れたコンピュートおよびストレージ性能を提供します。

単一のAMD EPYC 9005プロセッサを搭載したCX171-S4056 1Uサーバーは、最大24基のDDR5 DIMMと12基のU.2 NVMeドライブをサポートし、大容量メモリによる省スペースなエンタープライズ導入を実現します。

（日本語リリース：クライアント提供）

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