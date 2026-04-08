【4/23開催】関西のプロダクトマネージャーコミュニティ「PM Kansai」をインゲージ大阪オフィスにて開催！
株式会社インゲージ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/285_1_08f1a01e0562d69f8268d7e7acc0662a.jpg?v=202604081051 ]
コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年4月23日（木）に開催されるコミュニティイベント「PM Kansai Meetup #4」の会場として、大阪オフィスを提供することをお知らせいたします
https://product-manager-kansai.connpass.com/event/387102/
（※1）トライアル利用を含みます。
◆開催概要
今回の勉強会では、関西を拠点とするPMが集い、プロダクト開発における課題解決や、顧客満足度（CX）を最大化するためのプロセスについて、LT（ライトニングトーク）や交流会を通じて議論します。
＜概要＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/285_1_08f1a01e0562d69f8268d7e7acc0662a.jpg?v=202604081051 ]
■株式会社インゲージについて
所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号
代表者：代表取締役社長 和田 哲也
事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供
コーポレートサイト： https://ingage.co.jp
■本リリースに関するお問い合わせ先
担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤
TEL：050-3116-8373
E-mail：pr@ingage.jp