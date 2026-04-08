【北海道北斗市】『北斗桜回廊』4月24日から開催―昼も夜も楽しめる春の桜ー

北海道北斗市

北海道北斗市では、一般社団法人北斗市観光協会が主催する「北斗桜回廊」を、4月24日（金）から5月6日（水）まで開催いたします。

期間中、多彩なイベントが予定されており、夜桜のライトアップやお花見屋台、スタンプラリーを楽しむことができます。また、4月25日（土）・26日（日）には「桜BBQフェスタ2026」を開催し、手ぶらBBQやミニコンサート、ビンゴ大会などの参加型の企画もご用意しております。

さらに、せせらぎ温泉では花見風呂を実施するほか、屋根のないバスによる桜巡りやガイド付きツアーなどの体験コンテンツも展開し、桜とともに北斗の春を満喫できる様々な楽しみ方を提供いたします。

法亀寺しだれ桜

境内に咲く大きなしだれ桜は、北斗市を代表する春の風景のひとつで、優雅に枝を垂らす姿が訪れる人々を魅了します。夜間にはライトアップにより、柔らかな光に照らされた幻想的な景色を楽しめます。日中とは異なる静かな時間が流れる特別な花見スポットとなっております。

大野川沿い桜並木

大野川沿いに続く桜並木は、散策しながら気軽に楽しめるスポットで、水辺と桜が織りなす穏やかな風景が広がり、春の訪れを感じさせます。期間中はお花見屋台が出店され、賑わいを楽しむことができるほか、夜間にはライトアップを実施し、昼とは異なる幻想的な雰囲気の中でゆったりとした時間を過ごすことができます。

松前藩戸切地陣屋跡桜並木トンネル

国指定史跡である陣屋跡に続く桜トンネルは、北斗市屈指の人気スポットで、桜に包まれるような景観が訪れる人に特別な体験を提供します。週末には出店や地域イベントの実施を予定しており、にぎわいのある花見空間として、多くの来訪者で賑わいます。

清川千本桜

道路沿いに続く桜並木は、ドライブやサイクリングでの周遊にも最適で、地域に根差した懐かしさを感じる春の風景が広がります。

北斗桜回廊 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170380/table/13_1_99c26867a83b42a866de83d84f341c5e.jpg?v=202604081051 ]

イベントの詳細につきましては、下記URLよりご確認ください。

HP：https://hokutoinfo.com/news/10599/

Instagram：https://www.instagram.com/hokutoinfocom/