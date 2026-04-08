全国19自治体で同時展開。国策“部活動地域展開”を牽引するトップランナー

株式会社アーシャルデザイン

株式会社アーシャルデザイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小園翔太）は、部活動地域展開支援事業「Sports Force Master&Coach」において、令和8年度より新たに全国19自治体（※詳細後述）から、公立中学校における部活動管理運営等の業務委託を受託したことをお知らせいたします。

■ 令和8年度受託 19の自治体様について ※順不同

- 東京都大田区- 東京都江東区- 東京都板橋区- 東京都北区- 東京都小平市- 東京都福生市- 東京都教育庁- 東京都瑞穂町- 埼玉県さいたま市- 埼玉県白岡市- 千葉県流山市- 千葉県印西市- 千葉県佐倉市- 神奈川県綾瀬市- 愛知県豊明市- 新潟県燕市- 大阪府門真市- 大阪府枚方市- 長崎県南島原市

■ 子どもたちを取り巻く教育環境の変化「国策 部活動地域展開」

文部科学省が策定した「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」では、令和8年度（2026年度）から令和13年度（2031年度）までの6年間を「改革実行期間」と定め、休日の部活動については原則すべての学校での地域展開を目指す方針が示されています。全国の自治体は指導員の確保だけでなく、運営事務の増大や財源の確保といった多角的な課題への対応が求められています。

参照：スポーツ庁「部活動改革に関する新たなガイドライン」(https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405720_00025.htm)

当社はこれまで、約2,400名の質の高い指導員ネットワークと、全国での自治体での支援実績を活かし、地域の実態に合わせた柔軟な支援を行ってまいりました。この度、新たに19自治体での受託が決定したことで、当社の支援体制は中学校で182校、受託クラブ数は約600クラブへと拡大いたします。

■ 弊社の部活動地域展開支援事業の実績

部活動地域展開支援事業「Sports Force Master&Coach」は、アーシャルデザインの広範なスポーツ人材ネットワークを基盤に、全国45自治体（累計）、年間46,000回に及ぶ実績を保有し、教育現場の多様なニーズに応えるための多角的なソリューションを提供します。『部活動指導者/地域クラブ指導者』のマッチングサービスに加え、指導者研修プログラムの提供、カリキュラム開発支援、ICTを活用した指導サポートなど、プラットフォーム上で様々な機能やサービスを連携・展開。私たちは、学校や教育機関が抱えるスポーツ教育全般の課題に対し、継続的に伴走しながら最適な解決策を共創するパートナーとしてご支援いたします。

■ 部活動地域展開支援事業の特徴（4万回超の実績×フルスタック支援×専用DX）

弊社の部活動地域展開支援事業では、単なる指導員の配置に留まらず、部活動運営に依存しない完全地域クラブ化を行う上での必要なプロセスを一貫してサポートする業界唯一の「フルスタック支援」を提供します。以下、ご支援内容の一部です。

・一気通貫の運営サポート

自治体・学校・地域団体・保護者との連携体制構築から、事務局機能の代行、中体連大会エントリーや運営、指導者研修、保護者説明会の実施まで、運営のすべてを伴走型で支援します。

・部活動地域展開専用DXアプリ「b+（ビープラス）」の導入

活動報告、スケジュール共有、出欠・経費管理などの煩雑な事務作業をデジタル化。現場の負担を大幅に軽減し、効率的な運営を実現。自社に開発チーム及び部門を保有しているため、統括運営事業者として、現場で得た声（自治体、生徒、保護者、指導者）を即時開発に活かせる事が他社との大きな差別化となっている。※部活動地域展開統合Platform（特許出願中）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000036999.html)

・国の補助金申請に伴う事務支援

上記専用アプリ「b+」により、補助金申請に必要となる活動実績や指導報酬の算出、出欠確認等のデータを一元管理。自治体担当者の大きな負担となる「国の補助金申請」に関する事務作業をデジタル化により強力にバックアップし、正確かつスムーズな公金管理・申請業務を支援。アナログ管理の場合、数十時間かかる業務が5分で終了いたします。

・質の高い指導員ネットワーク

教員経験者や有資格者を中心とした指導員に対し、独自の研修を実施。事故防止と質の高い技術指導を両立させています 。

・独自「財源確保」モデルの構築

自治体の公費負担のみに頼らない、持続可能な運営体制を構築します。「受益者負担決済システム」の提供に加え、地域企業を巻き込んだスポンサーシップの導入支援など、各自治体の実情に合わせた財源確保モデルを提案。長期的かつ安定的な部活動運営を可能にします。

■今後の展望

当社は「& Sports. More Human.」をPurposeとして掲げ、スポーツを通じて人間の進化を実装していくことをミッションとしています 。部活動地域展開は、指導者配置、研修、運営管理といった個別機能の提供では持続可能ではありません。子どもたちの教育に関わるすべてのステークホルダーが“統合された仕組み”として初めて成立する社会インフラです。弊社は、その前提から設計された国内初の部活動地域展開に向けた統合プラットフォームとなります。150年続いてきた部活動文化は、今まさに大きな転換点を迎えています。私たちはその中心で、国策を“実装しきる”主体として、この変革を最後までやり抜きます。

▼サービスサイト

https://mc.acial.co.jp/

▼部活指導員の求人情報をこちら

https://athletebox.a-cial.com/

【部活動運営に関するご相談・指導員紹介に関するお問い合わせ先】

株式会社アーシャルデザイン SportsForce Master＆Coach事業部

横山（ヨコヤマ）宛

電話：03-4546-8348

mail：mc_all_info@a-cial.com

■ 株式会社アーシャルデザインついて

代表者：小園 翔太

所在地：東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階

設立：2014年10月

資本金：1億円

会社HP：https://www.a-cial.com/

ATHLETE LIVE：https://athlete-live.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@taiikukai_syukatsuTV

代表X：https://twitter.com/sk_acialdesign