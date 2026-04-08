東京ベイ舞浜ホテル　ファーストリゾートが桃とマンゴーのスイーツビュッフェを開催（2026年6月20日・21日）

株式会社ファーストリゾートサーロインステーキが食べ放題

東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルの東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート（千葉県浦安市舞浜1-6）では、2026年6月20日・21日に桃とマンゴーのスイーツビュッフェを開催いたします。

夏に旬を迎える対照的なフルーツ、桃とマンゴーをメインとしたスイーツビュッフェ。

みずみずしく上品な甘みの桃のスイーツ、色鮮やかで滑らかな食感と濃厚な甘みが南国を感じさせるマンゴーのスイーツ、当ホテルの定番スイーツなど、30種以上のアントルメや涼しげなグラススイーツが夏のひとときを彩ります。

桃やマンゴーの原産地にちなんだアジアンテイストのオードブルなどの軽食もご用意いたします。

白桃ショートケーキ白桃とラズベリーのタルト白桃のシャルロットピーチ・メルバマンゴーロールマンゴーシャルロットマンゴーパンナコッタプティ・ガトーヤムウンセン、ソムタムタイベトナム風生春巻きバインミーホーイライ・パップリッパオメニュー

＜ライブキッチン＞

白桃とヨーグルトのエスプーマ

ピーチ・メルバ

＜スイーツ＞

白桃ショートケーキ

白桃のレアチーズ

白桃と紅茶のムース

白桃と苺のムース

白桃と白ワインのムース

白桃とラズベリーのタルト

白桃の求肥包み

白桃のシャルロット

白桃ゼリーとミントのブランマンジェ

白桃のパウンドケーキ

白桃のブランマンジェとライチゼリー

白桃ゼリー

杏仁ピーチ

マンゴーカフェ

マンゴーフレジェ

マンゴーミルクレープ

マンゴーロール

マンゴーシャルロット

マンゴーパンナコッタ

マンゴーシフォンケーキ

マンゴーとバナナのムース

マンゴーシュークリーム

マンゴーココ

マンゴーとパイナップルゼリー

チーズケーキ

ガトーショコラ

メープルサブレ

バニラクッキー

苺とアーモンドのクッキー

メープルフィナンシェ

苺のマドレーヌ

＜パン＞

＜冷製料理＞

ヤムウンセン（タイ風春雨サラダ）

ソムタムタイ（青パパイヤのサラダ）

ベトナム風生春巻き

バインミー（ベトナム風バゲットサンドウィッチ）

棒棒鶏

帆立貝とマンゴーのカクテルグラス

サラダバー

＜温製料理＞

ホーイライ・パップリッパオ（アサリのバジル炒め）

タンドリーチキン

初夏の野菜たっぷりクリーミーカレー

コシヒカリ

スパゲッティー ジェノベーゼ

トム・ヤム・クン

人参のクリームスープ カレー風味のクルトン添え

ミーゴレン（インドネシア風焼きそば）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40733/table/65_1_5e1825bc6e62c6706e42a07ffdffcecf.jpg?v=202604081051 ]

※料金はサービス料、税金込です。※写真はイメージです。※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります。

ご予約・お問い合わせ

オールデイダイニング カリフォルニア

TEL：047-355-1181（受付時間 11:00～22:00）

「桃とマンゴーのスイーツビュッフェ」フェア詳細ページへ(https://www.maihamahotel-firstresort.jp/restaurant-plan/peach-and-mango-sweetsbuffet-2026/)