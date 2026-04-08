未来年号「2126」を刻んだ日本酒が誕生。CO2排出量30％削減。世界的銘酒「作」と挑む、100年先の乾杯を守る一杯

株式会社さくら酒店

日本酒専門の酒販店・株式会社さくら酒店（本社：岐阜県大垣市 代表取締役：近藤悠一・駒澤健）は、世界酒蔵ランキング2019で第1位に輝いた銘酒「作（ZAKU）」を醸す清水清三郎商店と共創し、100年後の未来を見据えた日本酒プロジェクト「SAKE for 2126」を、応援購入サービス・Makuake(https://www.makuake.com/project/sakefor21xx_zaku) にて2026年4月8日に開始します。

これは単なる環境にやさしい商品ではありません。

「100年先も、日本酒で乾杯できる未来を残せるのか？」という問いから生まれた、「美味しい」と「サステナブル」を両立させた“未来への約束の一杯”です。

■プロジェクト概要

プロジェクト名：SAKE for 2126

商品名：作 for 2126 純米大吟醸

Makuakeプロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/sakefor21xx_zaku

プロジェクト開始日時：2026年4月8日午前10時

特徴：CO2排出量約30％削減、低アルコール純米大吟醸、未来年号ラベル採用

■なぜ今、「未来の日本酒」なのか

作 for 2126 純米大吟醸 720ml

日本酒の主な原料は米と水。近年の猛暑や異常気象は、米づくりや水資源に大きな影響を与え始めています。このままでは、日本酒文化そのものが持続できない可能性もある。

しかし、酒屋である私たちは酒を造ることはできません。

だからこそ、「どんな酒を未来に残したいのか」を問い、蔵元と共に形にすることに挑みました。

その想いに応えてくれたのが、G7伊勢志摩サミットで乾杯酒にも選ばれ、2019年の世界酒蔵ランキングで第1位を受賞するなど、世界的評価を受ける「作」です。

■「美味しい」と「サステナブル」の両立という挑戦

清水清三郎商店の日本酒ラインナップ世界酒蔵ランキング2019の授賞式

本プロジェクトで目指したのは、ただ「環境にやさしい酒」ではなく、“美味しさを犠牲にしないサステナブルな日本酒”です。

純米大吟醸でありながらアルコール度数を13％に設計し、軽やかで飲み続けられる味わいと、「作」らしい華やかさを追求しました。

メロンやライチを思わせる果実香と、みずみずしくフレッシュな味わいに加え、時間とともに変化する魅力も兼ね備えた、今までの「作」にない新しい味わいをお楽しみいただけます。

さらに、脱炭素測定の第三者機関「Zevero」による測定を行い、酒造り全体で排出される温室効果ガスをCO2換算で可視化。

- メタンガス抑制のため、酒米づくりにおける田んぼの中干しを2週間以上実施- 化粧箱や紙包装の撤廃- 環境配慮型ノンVOCインクでラベルを印刷

といった取り組みにより、従来比で約30％のCO2削減を実現しました。

■未来年号「2126」に込めた意味

プロジェクト取り組み前の日本酒（作）1本あたりのCO2排出量プロジェクト取り組み後の「作 for 2126」1本あたりのCO2排出量中干し中の田んぼ契約農家による中干しの記録（期間は2週間以上）リユース瓶の使用でCO2大幅カットノンVOCインクを使用したラベル

この日本酒には、製造年ではなく未来の年号「2126」を刻みました。

それは、100年後の誰かへのメッセージ。

もしその時代に、日本酒が当たり前のように楽しまれているとしたら、それは今を生きる私たちの選択がつながった結果かもしれません。

「自分のためだけではない一杯」

そんな価値を世界に広げたいと考えています。

■さくら酒店の挑戦

さくら酒店は、「日本酒で世界一面白いことをする」をミッションに掲げ、これまで高付加価値のマリアージュイベントや、マイナス5℃管理による品質革新、世界各国への輸出、自然災害や紛争に苦しむ人々への寄付など、日本酒の価値向上に挑みながら、社会貢献を続けてきました。

今回のプロジェクトは、その延長線上にある、“日本酒の未来そのもの”への挑戦です。単なる商品開発ではなく、日本酒文化を次の100年へつなぐためのアクションとして展開します。

【会社概要】

さくら酒店のスタッフ 大垣本社にて

株式会社さくら酒店

代表取締役：近藤 悠一・駒澤 健

本社所在地：岐阜県大垣市開発町3-183

事業内容：日本酒の小売（通販含む）・卸売・輸出

公式HP：https://sakurasaketen.com

大学時代の同級生2人で立ち上げた日本酒専門店です。

在学時、一緒にアルバイトをしていた日本酒バーで手造りの日本酒の魅力に惹かれ、お互いの海外留学をきっかけに「日本の文化である日本酒を世界に広めよう」と意気投合。その後、東京の「はせがわ酒店」、大阪の「山中酒の店」でそれぞれ修業を積み、2013年に起業しました。

さくら酒店の一番のこだわりは品質管理です。

それは2人が留学時代に現地のレストランで飲んだ日本酒が、本来の味とはかけ離れて美味しくなかったという経験から来ています。ワインはしっかり温度管理されて美味しい状態で出てくるのに、日本酒は何年も前に造られたものが平気で常温放置されていました。

国内に目を向けても、いまだ常温保存がまかり通っているのが現状です。これではせっかく蔵元が美味しいお酒を造っても、お客様に飲まれる頃には劣化してしまう―。

そこで日本酒の味わいを最もフレッシュな状態で保つことができると言われる「マイナス5℃」の保冷庫を自社で作り、ベストコンディションの日本酒を全国・海外のお客様にお届けしてきました。

しかし、2022年11月27日、火災によりその保冷庫と本社を焼失。その後、復興に向けて実施したクラウドファンディングでは14,845,000円のご支援をいただき、営業を再開しました。

さくら酒店が目指すのは、日本酒を単なる嗜好品ではなく、世界に誇る文化として次の時代へつないでいくことです。

そのために私たちは、品質管理の革新や価値の再定義を通じて、日本酒を世界の高級ワインと同等、あるいはそれ以上の存在へと引き上げる挑戦を続けています。

そして同時に、「日本酒で あなたの笑顔 つくります」という企業理念のもと、社会や未来に対しても価値を届け、貢献することを大切にしています。日本酒の美味しさと持続可能性を両立し、日本酒文化を次の100年へとつないでいく。

私たちはこれからも、日本酒で世界一面白いことを仕掛けながら、人と社会と未来をつなぐ存在であり続けます。

＜主な実績＞

・ 世界20を超える国と地域への日本酒の輸出

・ フランス大使館、ルーマニア大使館のイベントで日本酒を提供

・ 賛否両論、ミシュラン掲載店をはじめ国内500軒超の飲食店への日本酒卸し

・ 全国商工会連合会によるドイツ、イタリア、フランスの国際展示会への國酒出展事業を支援

・ ルクセンブルク酒チャレンジ、バンコク酒チャレンジの日本側事務局を担当

・ NHK文化センター、毎日文化センター、阪急百貨店、グローバルビジネスカレッジなどでの日本酒講座で講師を務める

・ オンライン酒蔵見学ができる「オンライン飲み会with蔵元」を開催

・ 「マイナス5℃熟成日本酒」、「ブレンドSAKE」のクラウドファンディングを実施。目標額を大きく上回る支援をいただく

・ ウクライナ人道支援日本酒「SAVE UKRAINE」、「For the SAKE of UKRAINE」をリリース

・ 火災からの復活をかけたクラウドファンディングで14,845,000円の支援を受ける

・ トルコ・シリア大地震へのチャリティー日本酒「SAVE TURKEY & SYRIA」をリリース

・ カラーミーショップ大賞2023の一般投票にて全国5万店舗の中から第1位を獲得

・ 火災からの復活と創業10周年を記念したパーティーを名古屋観光ホテルで開催（200名を超えるお客様と全国30の蔵元が来場）

・ 2024年1月、マイナス5℃管理を徹底したオンラインショップ「零下」をオープン

・ 2024年4月、台湾東部沖地震の被災者支援のためのチャリティーを開催

・ 2025年4月より一般社団法人 愛知インバウンド協会理事（現在は副代表理事）

・ 2025年5月、名古屋の味感ことほぎにて超高級酒マリアージュ会（会費180,000円）を開催

・ 2025年7月、アートと日本酒の融合で、日本酒ファンのすそ野を広げるPB「星猫」発売

・ 2025年10月、中目黒の天ぷらくすのきにて、超高級酒マリアージュ会（会費385,000円）を開催

・ 運営するYouTubeチャンネル「日本酒王子 近藤悠一」の登録者数1万人突破

【お問い合わせ先】

株式会社さくら酒店

担当：近藤 悠一

Tel：090-9932-2311

Email：info@sakurasaketen.com

Fax：050-3173-2120