4/21開催 | BtoBマーケの成否は「流れ」で決まる。ウィルゲート × デボノ × immedioが明かす、分断を解消し商談を量産する実践プロセス

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年4月21日（火）、株式会社ウィルゲート、株式会社デボノと共に、リード獲得から商談創出までを一気通貫で設計するオンラインセミナー『成果が出るBtoBマーケティングは「流れ」で決まる』を開催いたします。

イベントについて :https://debono.co.jp/subscription/webiner/20260421/?utm_source=immedio&utm_medium=lp

■なぜ「施策はやっているのに成果が出ない」のか？

SEO、広告、ホワイトペーパー制作など、個別のリード獲得施策に取り組む企業は増えています。しかし、多くの現場では「リード数は増えているのに商談・受注に繋がらない」「ナーチャリング施策やコンテンツが不足し、プロセスが分断されている」といった課題に直面しています。

本ウェビナーでは、SEO・コンテンツ・Web活用の各領域で圧倒的な実績を持つ3社が登壇。「獲得 → 育成 → 商談化」をバラバラの点ではなく、一連の「流れ」として設計・実行するための、科学的なアプローチを公開します。

■本セッションで学べる「成果直結」の3大ステップ- SEO・AIOによる高精度なリードジェネレーション（ウィルゲート）Google検索1位、8,000社の支援実績から導き出した、商談に繋がる「質の高いリード」を集めるための最新戦略。- ホワイトペーパーを活用した効率的なナーチャリング（デボノ）資料制作の自動化ノウハウを活かし、限られたリソースで顧客の信頼を醸成し、熱量を高めるコンテンツ運用術。- Web・ハウスリストを起点とした最速の商談創出（immedio）接点が生まれた「その瞬間」を逃さず、人を介さずに商談を確定させる「有効商談オートメーション」の実践手法。参加申し込みする :https://debono.co.jp/subscription/webiner/20260421/?utm_source=immedio&utm_medium=lp

■ 開催概要

イベント名：成果が出るBtoBマーケティングは「流れ」で決まる── SEO×コンテンツ×Webでつくる、リード獲得から商談創出までの実践プロセス

日時： 2026年4月21日（火）12:00 - 13:00

形式： オンライン（Zoom）

費用： 無料

登壇者：

株式会社ウィルゲート 専務取締役 共同創業者 吉岡 諒 氏

株式会社デボノ 執行役員 栗山 知之 氏

株式会社immedio 営業部 部長 本多 将大

お申し込みURL：https://debono.co.jp/subscription/webiner/20260421/?utm_source=immedio&utm_medium=lp(https://debono.co.jp/subscription/webiner/20260421/?utm_source=immedio&utm_medium=lp)

参加申し込みする :https://debono.co.jp/subscription/webiner/20260421/?utm_source=immedio&utm_medium=lp

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

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