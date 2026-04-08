【PIVOT出演】なぜ法務AIの実装は進まないのか？GVA TECH代表の山本俊が、法務AX実現のカギを徹底解説！

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）の代表取締役 山本俊が出演した、ビジネス映像メディア「PIVOT(https://www.youtube.com/watch?v=pymz67a2v-A)」の動画が公開されたことをお知らせいたします。

本動画では、慢性的な人手不足やAI導入の壁に悩む企業の法務部門の方々に向け、生成AIのポテンシャルを法務現場で使えるレベルまで引き上げるための具体的な手順や、法務業務におけるAIの実装のリアルについて、GVA TECHが提供するコンサルティングサービス「OLGA AIコンサルティング(https://olga-legal.com/ai-consulting/)」の実演とともにご紹介しています。

動画視聴はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=pymz67a2v-A

■動画の見どころ

１．なぜ法務AIを実装できないのか

企業によるAI活用の現状と、実装が進まない理由を深堀り。個人レベルの実験にとどまりがちなAI活用を進めるための課題を紐解きます。

２．具体的な法務AI実装のポイント

AI特有のハルシネーションを防ぎ、実務レベルの回答を得るためのカギを解説。法務担当者の思考プロセスを分解してプロンプトに落とし込む手順や、自社独自の判断基準となる「プレイブック」などのナレッジベースの重要性をお伝えします。

３．法務AXの未来

AIにタスクを任せきるためには「AIガバナンス設計」が必要です。法務AXの実現に向けたステップや、未来のビジョンを語っています。

■番組概要

- 番組名：PIVOT「& questions」- テーマ：【法務AI超実践】なぜ企業は実装できないのか／プロンプト×ナレッジベースで変わる／法務AXの未来- 出演者：山本 俊（GVA TECH株式会社 代表取締役）- 視聴リンク：https://www.youtube.com/watch?v=pymz67a2v-A[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pymz67a2v-A ]

■OLGA AIコンサルティングについて

番組内でも触れている「OLGA AIコンサルティング」は、お客様の環境に応じた生成AIモデルをベースに、法務業務の実務レベルで活用できるよう、プロンプトやナレッジベースの構築や運用の支援を行うコンサルティングサービスです。

「OLGA AIコンサルティング」詳細 :https://olga-legal.com/ai-consulting/

〈契約レビューにおけるAX支援の特徴〉

- 法務の思考を再現する分割タスク設計人が契約書レビューを行う際の思考プロセス（契約書分析→基準参照→レビュー実行）に沿って、プロンプトを複数のタスクに分割して実行させます。これにより、AI特有のハルシネーションを防ぎ、高い出力精度と安定性を実現します。- 自社基準のAIネイティブなプレイブックお客様がこれまで蓄積してきた過去の契約書やひな形といった法務ナレッジを、AIが参照しやすい最適な粒度に分解してプレイブックを作成します。これにより、自社独自の判断基準に基づいた条文修正やコメント作成が可能になります。- 日常のWord業務に溶け込む専用アドインAIツールとWordファイルを行き来する際の手間や人的ミスをなくすため、使い慣れたMicrosoft Word上でAIを起動し、ワンクリックで修正を反映できる専用アドインを提供します。

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/