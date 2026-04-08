【資格の学校TAC】オンラインセミナー「USCPAと国際資格について」2026年4月10日(金)19:30開催！

会計力×英語力を身に付ける！USCPAでこれからのキャリアが開ける！

TAC株式会社

幅広い会計力やビジネス英語力を身に付けられることで今、社会人の方を中心に注目を集めているUSCPA（米国公認会計士）。この他にも経営戦略を練るために必要となる管理会計の知識が身に付くUSCMA、そして、EA（米国税理士）なども国際資格は多数あります。

当セミナーではステップアップや転職の武器にもなるUSCPAなど魅力や受験手続き、そして、TACのコンテンツと共にご紹介いたします。これから初めてUSCPAを目指す方、英語や会計力を身に付けるために必要な資格を検討中の方におすすめのセミナーです。

■セミナー概要

・日時：2026年4月10日（金）19:30～20:30

・内容：（１）USCPAの資格の魅力・試験概要

（２）その他、関連国際資格USCMAやEAの概要

（３）TACのコースの特長

（４）TACの体験講義＆Becker体験

・所要時間：約60分

※終了後、質疑応答の時間を設定しています（ZoomのQ&A機能を利用）。

・アンケート回答特典：

TAC入会金10,000円免除券 & 受講料20,000円割引券（USCPA講座）

・アーカイブ配信あり（当日参加が難しい方も登録していただければ後日視聴URLをご案内）

▼セミナー予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_uscpa/uscpa_gd_idx.html

まずは資料でじっくり確認！

充実したパンフレットだからUSCPAやTACのことが良くわかる！

USCPAの魅力や試験制度、またTACのコースの特長も知ることができるPDFパンフレットをメールでお届けいたします。登録は簡単。ご興味のある方は是非、ご利用ください。

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《資格の学校TAC USCPA講座 公式X情報》

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■X 国際資格（総合案内）URL： https://x.com/tac_kokusai

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/(https://www.tac-school.co.jp/)