【累計200万枚突破】tu-hacciの大人気シリーズ「ブラモネ」から″2カップ盛れる″機能を搭載した初の水着ラインが登場！

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、4/8(水)より累計販売数の多い人気シリーズのカップ構造を搭載した新作水着≪2cup盛り≫「ブラモネ」オフショルダービキニ3点セットを発売いたします。ブラジャーを纏っているような細かいサイズ設計によるフィット感と、全8通りのカラー展開で、体型カバーをしながら自分らしい「美盛り」を叶える新しい水着スタイルを提案します。

近年、SNSの普及により「写真映え」を意識したファッションが主流となる一方で、水着着用時における「理想と現実のギャップ」に悩む女性が急増しています。特に、SNSで発信される美しいバストラインへの憧れがある一方で、実際には「サイズ展開が少なくフィットしない」「露出による体型の悩みが気になる」という切実な声が市場に溢れています。

tu-hacciは、こうした現代女性のリアルな葛藤に寄り添い、従来のインナーブランドという枠を超え、美しさとコンプレックス解消を同時に叶える「インナーファッションブランド」へと進化を遂げています。

今回の新コレクションでは、通販サイトで人気No.1を受賞し、シリーズ累計200万枚を超える実績を誇る「BRAmone（ブラモネ）」のカップ機能を水着に初搭載。

開発の背景にあるのは、「谷間は作りたいけれど、隠したい部分はしっかりカバーしたい」というユーザーの声を叶えること。インナーブランドとして培った高度な補整ノウハウを駆使し、単に隠すだけではない「着るだけでスタイルが完成する」新しいスイムウェアのあり方を提案します。

≪2cup盛り≫「ブラモネ」オフショルダービキニ 3点セットの魅力とは？

■「ブラモネ」構造による圧倒的な2カップアップ

ワイヤー入りのモールドカップに、取り外し可能なパッドを組み合わせることで、

水着でありながら「2カップアップ」のバストメイクを実現しました。

これにより、水着特有の「バストの削げ」や「横流れ」を防ぎ、

メリハリのある美しい上半身のシルエットをキープすることができます。

■二の腕・お腹を自然に隠す「計算された肌見せ」デザイン

トップスには、丈の長さを調節可能な2WAY仕様のオフショルダーを採用。

気になる二の腕をふんわりとカバーしつつ、バックスタイルのレースアップが女性らしい

華奢見えを叶えます。

また、ショーツには前後ともにギャザーを施し、気になる下腹部やお尻のラインをこっそり細見えに。肌を露出しすぎず、上品な大人のリゾートスタイルを演出します。

■アクティブなシーンを快適にする「利便性と機能性」

セットのフレアパンツは、腰回りのラインを拾わず、太もも周りをすっきりと見せる

裾フリル設計。両脇にはファスナー付きのポケットを装備しており、ビーチやプールサイドでの貴重品管理にも配慮しています。 素材には、ラッシュガードと重ね着しても違和感のない質感のリブ素材等を採用。水辺からそのまま移動しても「下着感」を感じさせない、アクティブな女性に最適な仕様です。

自分好みにカスタマイズ。全8タイプの洗練されたカラー展開

トップスには万能な「ブラック」「ホワイト」の2色、ボトムスにはトレンド感のある「ブラック」「キャメル」「ブラウン」「カーキ」の4色を用意。これらを組み合わせた全8タイプから、自分のパーソナルカラーやシーンに合わせてコーディネート可能です。

シックに決める： ブラック×ブラック

こなれ感を演出： ホワイト×ブラウン

ヘルシーな印象： ブラック×カーキ

など、バイカラーならではの「選べる楽しさ」をお届けします。

商品名：≪2cup盛り≫「ブラモネ」オフショルダービキニ 3点セット

価格：\9,980

カラー：《トップス》ブラック, ホワイト

《ボトムス》ブラック, キャメル, ブラウン, カーキ

サイズ：《トップス》AB70, AB75, CD65, CD70, CD75, EF65, EF70, EF75

《ボトムス》M, L

詳細：https://x.gd/vo4kn

tu-hacciについて

ブランドコンセプト

Enrich your life.

「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。

tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。

自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。

【公式】tu-hacciオフィシャルサイト

https://www.tu-hacci.co.jp/

【公式SNS】

LINE：@tu_hacci

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X（旧Twitter）：＠tu_hacci

tiktok：@tu_hacci_official

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【会社概要】

株式会社Water Air（https://waterair.jp/）

本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19

事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売