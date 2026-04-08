2,500社導入の老舗メール配信SaaS「める配くん」が大幅進化！

株式会社ディライトフル

2002年よりメール配信SaaSの先駆けとしてサービスを提供している「める配くん」（運営：株式会社ディライトフル、本社：東京都江東区）は、2026年4月、既存顧客への配信に加え、見込み顧客の獲得・育成（リードナーチャリング）に特化した新ラインナップ**『プロプラン』**をリリースいたしました。



[める配くん プロプラン詳細：https://www.meruhaikun.com/plan/?plan=pro]





■ 開発の背景：メール配信は「一斉送信」から「個別の最適化」へ

「ITreview Grid Award 2025 Fall」を受賞するなど、長年ユーザーから高い評価をいただいている「める配くん」は、昨今のGmailガイドライン変更への迅速な対応や、DKIM標準装備など、高い到達率を誇るインフラとして信頼を築いてきました。

昨今、B2B/B2Cを問わず、獲得したリード（見込み顧客）をいかに効率よく成約へ繋げるかが企業の課題となっています。そこで、24年の運用実績を持つ「める配くん」の安定基盤はそのままに、高度なマーケティングオートメーション（MA）に近い機能を、月額4,800円～という業界最安水準で提供すべく『プロプラン』を開発いたしました。

■ 『プロプラン』の5つの進化ポイント

1. 無制限のステップメール・誕生日メール シナリオ数、ステップ数ともに無制限で利用可能。顧客の属性や行動に合わせたきめ細やかなアプローチにより、自動で成約率（CVR）を向上させます。

2. 30種類以上のカスタマイズ可能な高機能フォーム 展示会、セミナー、資料請求など、用途に合わせたフォームを個別に作成。多様な窓口から見込み顧客の情報を効率的に獲得し、データベースへ直結させます。

3. 確実な追客を実現する「リターゲティングメール」 開封者やクリック者など、関心の高いユーザーのみを抽出して「追いメール」を送付可能。関心が熱いうちにアプローチすることで、商談機会を逃しません。

4. 外部システム連携（kintone、WordPress、Googleスプレッドシート） kintoneやWordPressなどの外部ツールと連携。既存の業務フローを止めることなく、スムーズなデータ活用が可能です。

5. セキュアな複数管理者ログイン 複数の担当者が個別のIDでログイン可能。操作ログの管理やセキュリティレベルの維持など、組織での運用を安全にサポートします。



■ サービス概要と料金

プロプラン（新登場）3,000件～4,800円～ ステップメール無制限、フォーム作成、外部連携

スタンダードプラン 7,000件～3,500円～ HTMLエディタ、SMS配信（オプション）



到達率へのこだわり： Gmailガイドライン対応、作成者認証DKIMを標準装備。

使いやすさ： 専門知識不要。ドラッグ＆ドロップで作成できるHTMLエディタ搭載。

■ 今後のロードマップ：AIとMCPによる「MA化」への加速

「める配くん」は、今後さらなる進化を予定しています。

トラッキングコード発行によるサイト回遊のMA化

AIによる最適な配信ターゲットの自動選定

AIによるメール本文・件名の自動生成

MCP（Model Context Protocol）によるAIエージェントからの直接利用対応

私たちは、「喜びに最適化、喜びを最大化」をミッションに中小企業から大企業まで、あらゆる企業が「最も安価に、最も高度な」マーケティングを行える世界を目指します。

会社名： 株式会社ディライトフル

設立： 2000年10月2日

所在地： 東京都江東区佐賀1丁目1番3号 第一富士ビル3階

代表者： 稲葉 高広

資本金： 10,000,000円

事業内容： EC事業、SaaS事業

公式サイト： https://www.meruhaikun.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ディライトフル 担当：加藤、山本

電話：03-4455-7097

E-mail：info@meruhaikun.com