地域創生及び土地活用の新たな選択肢として　NEO-Q を提案

株式会社富士天嘉

富士天嘉が提案する耐火構造軽量鉄骨建築物NEO-Qは、宿泊施設、滞在、物販、交流、案内など、多目的な活用を視野に入れたモジュール空間です。遊休地活用や地域イベント時の場づくりなど、地方創生に向けた活用可能性が期待されています。地域ごとの条件に合わせて導入イメージを描きやすい点も特長です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vOS40Qq9LwE ]

現在、日本各地でご購入いただいたお客様による導入が順次進んでおります。詳細は、お気軽にお問い合わせください。

NEO-Qは 2026年11月25日から27日まで東京ビッグサイト東展示棟で開催される レジャー＆アウトドアジャパン2026 でもご覧いただけます。

【展示会概要】

イベント名：レジャー＆アウトドアジャパン2025

会期：2025年11月26日（水）～11月28日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-11-1）

主催：レジャー＆アウトドアジャパン実行委員会

公式サイト：https://leisure-japan.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社富士天嘉

所在地：東京都新宿区

代表者：代表取締役 森田翔

事業内容：モジュール建築・設計・製造・販売

ブランド：NEO-Q／NEO-U

公式サイト：https://fujitennka.jp