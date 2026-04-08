Claude Code/Coworkの企業向け導入・活用支援サービス「Claude導入くん」を開始

ゴートマン合同会社

AIエージェント開発および生成AI導入・活用支援を提供するゴートマン合同会社（本社：東京都世田谷区、代表：安永裕典・入不二経勝、以下「ゴートマン」）は、Claude CodeおよびClaude Coworkの企業向け導入・活用支援サービス「Claude導入くん」の提供を開始いたしました。

本サービスでは、Claude CodeおよびClaude Coworkの企業導入を、導入設計から環境セットアップ、活用定着化まで一気通貫で伴走支援し業務自動化を実現します。

Claude導入くん公式ページ :https://www.goatman.co.jp/service/claude-implementation/＼まずは無料相談から／

提供の背景

2026年に入り、Claude Codeへの企業の関心が急速に高まっています。Claude Codeは、もともとエンジニア向けの自律型コーディングツールとして登場しましたが、「自然言語で指示するだけで動く」という特性から、非エンジニアのビジネスパーソンにも活用が急拡大。いまやエンジニア・非エンジニアを問わず企業の生産性を変革するツールとして注目されています。

さらに、2026年1月にリリースされたClaude Coworkは、完全にプログラミング不要のデスクトップAIアシスタントとして、資料作成・データ整理・Webリサーチなど日常業務の自動化を実現。Claude Codeとあわせて導入することで、企業のあらゆる部門でClaude Code / Coworkの恩恵を受けられる環境が整いつつあります。

しかし、多くの企業では「Claude Codeに興味はあるが、何から始めればいいか分からない」「導入・セットアップが技術的に難しそう」「導入しても社員が使いこなせず定着しないのではないか」といった課題を抱えています。ゴートマンは、創業以来、東証プライム上場企業をはじめ幅広い業種で生成AI導入・活用を支援してきた実績を活かし、Claude Code / Coworkに特化した導入・活用支援サービス「Claude導入くん」を開始いたします。

Claudeとは - 米Anthropic社が提供する生成AIプラットフォーム

Claude（クロード）は、米Anthropic社が開発・提供する生成AIプラットフォームです。高い日本語能力と推論力を備え、世界中の企業で急速に導入が進んでいます。企業は「Claude Code」と「Claude Cowork」を通じて、業務にAIの力を導入できます。

Claude Codeは、自然言語の指示だけでデータ分析、レポート生成、業務ツールの作成、ワークフロー自動化などを実行できます。「エンジニア向け」のイメージがありますが、実際には日本語で指示するだけで動作するため、非エンジニアの営業・企画・経理担当者にも活用が急速に広がっています。

Claude Coworkは、完全にプログラミング不要のデスクトップアプリです。レポート・プレゼン・議事録の自動作成、Excel・Word・PowerPointの直接編集、Google Drive・Slack等150種類以上のサービスとの連携など、日常のデスクトップ業務をAIが支援します。Claude Codeとあわせて導入することで、より幅広い業務をカバーできます。

Claude Code / Coworkで実現できること

Claude Code / Coworkを導入することで、エンジニアに限らず、経営層から現場まで企業のさまざまな部門で業務改善を実現できます。以下はその一例です。

Claude導入くん公式ページ :https://www.goatman.co.jp/service/claude-implementation/＼まずは無料相談から／

Claude導入くんが選ばれる理由

🏆 1. 生成AI導入のプロフェッショナル

東証プライム上場企業や金融機関をはじめ、幅広い業種への生成AI導入・活用支援で培った知見をベースに、Claude Code / Coworkの導入設計・環境構築から活用シナリオ設計、社員研修までワンストップで対応します。

💰 2. 月額10万円～、スモールスタートで始められる

初期費用0円、月額10万円～の定額制で安心して始められます。まずは相談だけのライトプランから、本格導入を伴走支援するスタンダード・プレミアムプランまで、フェーズに合わせて必要な支援を選べます。



👤 3. 非エンジニアでも「使いこなせる」体制づくり

環境構築・MCP連携・Skills作成など専門性が必要なセットアップを全て支援。社員はプログラミング知識がなくても、日本語の指示だけで業務に活用できる状態を実現します。



📊 4. 業務自動化・業務改善の実現を支援

Claude Code / Coworkを活用した業務自動化や業務プロセスの改善を支援します。カスタムSkillsの作成、MCPによる社内ツール連携など、実務に直結する仕組みづくりで全社的な活用定着を推進します。



🔒 5. Claude Code / Cowork固有のセキュリティ対策を設計

Claude Code / Coworkはローカルファイルへのアクセスや外部MCP連携など強力な反面、適切な権限管理が不可欠です。全社ポリシーの適用、ツール実行権限の制御、信頼できるMCP・Pluginsの選定など、安全に運用できる体制を設計します。

支援内容

「Claude導入くん」では、Claude Code / Coworkの導入から活用定着化まで、以下の支援メニューを提供しています。企業の状況やフェーズに応じて、必要なメニューを柔軟に組み合わせてご利用いただけます。

🧭 1. 導入コンサルティング

「そもそもClaude Code / Coworkで自社の業務がどう変わるのか？」というご検討段階からご相談いただけます。現状の業務フローやIT環境をヒアリングの上、活用戦略の策定、導入スケジュールや利用ルール・ガバナンス体制の設計まで、導入前の意思決定に必要な情報を網羅的に提供します。

・️ 2. 環境セットアップ

Claude Code / Coworkの利用環境を企業の既存IT基盤上に構築します。具体的には、Claude Code / Coworkのインストール・初期設定、Claude CodeのMCPコネクタを活用したGoogle Drive・Slack・Salesforce・社内DB等の外部サービスとの連携設定、アカウント発行・権限管理の整備、社内プロキシやVPN環境での接続検証などを実施。CLAUDE.mdやディレクトリ構造の最適化など、Claude Codeの出力精度を高めるための環境設計もあわせて対応します。

🤖 3. 業務自動化・業務改善

Claude Code / Coworkを活用した業務自動化や業務プロセスの改善を支援します。「経理部門の月次レポート自動生成」「営業部門の提案資料作成・顧客データ分析」など、具体的な活用シナリオを設計。カスタムSkillsやMCPコネクタの設計・構築もあわせて対応します。

🧑‍🏫 4. 研修・人材育成

東証プライム上場企業など大手企業への多数の生成AI研修実績を持つゴートマンが、Claude Code / Coworkに特化した実践型ワークショップを提供します。実務に直結した演習を中心に、研修当日から業務に活用できるよう設計しています。

📐 5. 活用定着化支援

「導入したが使われない」を防ぐための継続支援です。社内の活用事例を収集し他部門へ横展開する仕組みづくり、社内アンバサダー（推進者）の育成、活用促進施策の企画・実施、利用状況のモニタリングと改善提案などを通じて、Claude Code / Coworkが全社的に定着し、継続的に活用される状態を実現します。

🛠️ 6. カスタム開発

標準機能では実現できないご要望に対して、Claude APIを活用したカスタム業務システムの開発も承ります。Claude APIを活用した社内ワークフローの自動化、複数ツールを横断するエージェントの構築、基幹システムとの連携など、企業固有のニーズに合わせたソリューションを提供します。

※ 研修・人材育成、カスタム開発は別途オプションとなります。

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料金プラン

Claude導入くん公式ページ :https://www.goatman.co.jp/service/claude-implementation/＼まずは無料相談から／

よくあるご質問

Q. Claude Codeの導入にプログラミングの知識は必要ですか？

A. Claude Code / Coworkは自然言語（日本語）で指示するだけで動作するため、プログラミングの知識は不要です。環境構築やMCP連携・Skills作成など、専門性が必要なセットアップは当社が支援しますので、非エンジニアの方でもすぐに使い始められる状態を実現します。



Q. セキュリティは大丈夫ですか？

A. Claude Enterprise / Teamプランでは、入力データがAIモデルのトレーニングに使用されません。加えて、Claude Code / Coworkはローカルファイルへのアクセスや外部MCP連携が可能なため、全社ポリシーの適用やツール実行権限の制御など、Claude Code / Cowork固有のセキュリティ設計が重要です。当社がその設計・設定を支援いたします。



Q. 導入にどのくらいの期間がかかりますか？

A. 小規模トライアル（PoC）は約1～2ヶ月で実施可能です。全社展開の場合は3～6ヶ月程度が目安です。スモールスタートにも対応しております。



Q. ChatGPTとの違いや使い分けも相談できますか？

A. はい。ゴートマンはClaude以外にもOpenAI GPTシリーズやGoogle Gemini等の知見を有しています。Claude Code / Coworkはファイル操作やデスクトップ業務の自動化に独自の強みがあり、既存のChatGPT活用と併用する形でのご提案も可能です。

Q. Claude Code / Coworkについて全く詳しくないですが、それでも相談できますか？

A. お気軽にご相談ください。お客様の業務内容・組織・課題をヒアリングした上で、最適な活用方法をご提案させていただきます。

Q. 初回の相談は無料ですか？いきなり請求されないですか？

A. 初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。ご請求は、お見積り～契約締結後ですのでご安心ください。

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ゴートマン合同会社会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125228/table/10_1_033d07b43fcce01bde945bdac86c034a.jpg?v=202604080551 ]

【本件に関するお問い合わせ先】

ゴートマン合同会社

E-mail：info@goatman.co.jp

URL：https://www.goatman.co.jp/