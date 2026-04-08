【母の日】Minimalより、国内生産1％の希少苺「女峰」を贅沢に楽しむ、バレンタインで好評を博したガトーショコラが母の日限定で待望の再登場

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、希少な苺“女峰”を使用した「苺のガトーショコラ -いちご家めい-」を、オンラインストアでは2026年4月14日（火）より、全店舗では5月1日（金）より、母の日に向け数量限定で販売します。

バレンタインシーズンの人気作が再登場。母の日に贈る、希少苺を楽しむとっておきのガトーショコラ

今年のバレンタインで多くのお客様にお選びいただき、早々に完売した人気商品が、待望の再登場。再販を望むたくさんのお声にお応えし、母の日に向けてご用意しました。

希少な苺を贅沢に使用し、職人の丁寧な手仕事とサステナブルな想いが詰まった特別なガトーショコラ。ひと口頬張れば、芳醇な苺の風味に、まろやかなチョコレート、コク深いカスタードが重なり合い、贅沢な味わいが口いっぱいに広がります。

「母の日」のひとときに、お母様とゆっくり語らうティータイムを優しく彩る、特別な贈り物としてお届けします。

芳醇な香気をもつ希少苺、“女峰”の魅力を引き出す二段仕込み

本商品は、国内生産わずか1％の希少な苺「女峰（にょほう）」を贅沢に使い、香りと食感を重ねた「二段階製法」で仕立てた自信作です。

使用するのは、香川県の苺農家「いちご家めい」が独自の改良を重ねて育て上げた、大粒で香り高いいわば“女峰の頂”です。甘味と酸味が完璧な調和を奏でるこの苺のポテンシャルを最大限に引き出すため、ジャムの使用量を昨年の1.6倍へと大幅に増量「焼き上げ前」と「焼き上げ後」の二段階でたっぷりと合わせることで、溢れんばかりの果実味を閉じ込めました。

オーブンから立ち上がる甘い香りと、噛むほどに広がる果実味。丁寧な手仕事が、苺本来の力強い生命力を引き出しています。

サステナブルな取り組み：カカオから繋がる「宝玉卵」との共演

中央のカスタードクリームには、ミシュラン星付きレストランでも愛用される埼玉県「田中農場」の「宝玉卵」を使用しています。

実はこの卵、私たちのチョコレート製造過程で生まれるカカオ豆の外皮（カカオハスク）を、田中農場の鶏の餌として再利用いただくことで生まれています。「カカオの恵みを無駄にせず、循環させる」ことで生まれた卵が、チョコレートと苺に寄り添い、より一層豊かな風味を生み出しています。

まろやかなチョコレートが引き立てる、苺のみずみずしい酸味と甘味

ガトーショコラ生地には、ガーナ産カカオ豆からつくるまろやかな甘味のチョコレートを合わせました。バニラのような甘い香りをもつガーナ産カカオ豆を、なめらかなスイートチョコレートに仕立てることで、チョコレートの丸みのある甘さが苺の酸味を包み込み、口に運ぶたびに香り・甘味・酸味のバランスが心地よく広がる、贅沢な味わいに。

カカオと苺、それぞれの素材が引き立て合う、絶妙なバランスに仕上げています。

▼販売情報

【価格】\3,990(税込)

【発売日】オンラインストア：2026年4月14日

全店舗：2026年5月1日

【取扱店】富ヶ谷本店・代々木上原店・祖師ヶ谷大蔵店・麻布台ヒルズ店・仙川店・オンラインストア

大切な想いを包む、母の日限定ラッピング

バレンタインで好評を博した味わいはそのままに、母の日という特別な日にふさわしい限定デザインのラッピングもご用意しました。

箱を開ける瞬間のときめきから、親子で語らうひとときまで。チョコレート専門店ならではのこだわりを詰め込んだギフトが、日頃の感謝の気持ちを優しく伝えます。

ショコラティエ・パティシエ含む、カカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 10 年連続累計103 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：東京都世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Minimal The Edition 仙川

住所：東京都調布市仙川町3丁目1-17 フォレストスクエア仙川 1F

営業時間：11:00～19:00 定休日無

アクセス：京王電鉄京王線 仙川駅 徒歩2分

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

LINE：https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

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