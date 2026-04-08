【新発売】背負った瞬間、ちびっこキャンパー誕生！キャンプへ行きたくなるBears Rockの背負える寝袋収納袋

Bears Rock株式会社

私たちBears Rock（ベアーズロック）は使う人に寄り添った製品づくりを心がけております。

キャンプで「できた！」という小さな成功体験を積み重ねてほしい。そんな思いから、『背負える収納袋』が誕生しました。

寝袋をギュッと入れてサッと閉めるだけの大き目設計で、自分の力で片づける楽しさを感じられます。

さらに背負いベルト付きで、リュックのように背負って持ち運べるから、子どもの冒険心がぐっと広がるのも魅力。

背負った瞬間、まるで“ちびっこキャンパー”に変身したような誇らしさが生まれ、親子のキャンプ時間がもっとワクワクするものになります。

2026年4月8日より公式オンラインストアで販売いたします。

●子どもでもできる「らくらく設計」

ご購入はこちらから :https://shop.bears-rock.co.jp/view/item/000000000078

収納後はベルトで押さえることでコンパクトにまとまり、荷物のかさばりを軽減。

さらに背負いベルト付きのため、リュックのように背負って持ち運ぶことができます。

両手が空くことで移動もしやすく、子ども自身が自分の荷物を持つ習慣づけにもつながります。

「持つ」から「背負う」へ。

それだけで、キャンプ中の動きやすさは大きく変わります。

●「できた！」が増えることで、キャンプがもっと楽しくなる

自分で片付けができたという体験は、子どもにとって大きな自信になります。

背負った瞬間、まるで“自分の荷物を持つキャンパー”になったような感覚。

その小さな成功体験が、次の行動への意欲にもつながります。

親にとっても、「やらせる」から「任せられる」へ変わることで、気持ちの余裕が生まれます。

●中に入れるもの次第で、使い方は広がる

この収納袋は、寝袋を入れるだけでなく、

着替えやタオルなどをまとめて入れることもできます。

たとえば、子ども用寝袋「子ぐま-6℃寝袋」を入れて使えば、

自分の寝具一式を自分で持ち運ぶことができ、

キャンプ体験そのものが“自分ごと”になります。

収納するものによって使い方が広がる点も、

この収納袋の特長のひとつです。

●防災シーンでも活躍する“備え袋”として

この収納袋は、キャンプだけでなく防災用途にも対応できます。

寝袋に加え、着替えやタオル、非常用品などをまとめて収納可能。

圧縮できるため、限られたスペースでもコンパクトに保管できます。

また、背負える仕様により避難時も両手が空き、子どもでも持ち運びやすい設計です。

日常使いだけでなく、「もしも」に備えるアイテムとしても役立ちます。

●Bears Rockの製品は防災にも向いています

Bears Rockでは、アウトドア用途だけでなく、防災時の使用も見据えた製品づくりを行っています。

屋外での使用環境を前提に開発された寝袋は、「持ち運びやすさ」「扱いやすさ」「長期保管への強さ」といった、防災時に求められる要素にも対応しています。

化学繊維を使用しているため水に強く、濡れても性能が落ちにくい点や、長期間保管してもへたりにくい構造も特長です。

実際に、数年保管した寝袋でもカビや劣化が見られず、すぐに使用できる状態を維持していました。

今回の『背負える収納袋』とあわせて活用することで、日常のアウトドアから非常時の備えまで、より実用的な形で備えることができます。

●会社概要

防災×アウトドア :https://sonae.bears-rock.co.jp/公式が運営する防災に関する情報提供サイト

私たちBears Rockは、皆様に心あたたまるアウトドアライフを提供したいと思っております。

日々の喧騒を忘れ、自然の中で悠々とした時間を過ごす。

家族や友人との楽しい時間、ソロキャンプでの癒しの時間。

豊かでゆったりと流れる時間、外でしかできない経験や新しい発見…

私たちは楽しく思い出深い時間を過ごせるようにお手伝いをします。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/