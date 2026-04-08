【6/14(日)開催決定！】アートディレクター・小川裕子によるスペシャルイベント！アポロのオリジナルパッケージをデザイン

学校法人呉学園

2026年6月14日（日）開催のオープンキャンパスにおいて、アートディレクターとして活躍している小川裕子氏を特別講師に迎えた体験授業を開催いたします。

Meltykiss(メルティーキッス)や紅茶花伝、果汁グミなど、数々の商品パッケージを手がけている小川氏から、プロならではの視点やデザインのコツを直接学べるスペシャルイベントです。

当日は、誰もが知っているお菓子「アポロ」のオリジナルパッケージデザインにチャレンジします。

あわせて、これまで手がけてきたお仕事の話や、将来につながるリアルなエピソードも伺います。

デザインに興味がある方は必見のイベントです。体験授業にはじめて参加する方も、一から丁寧に教えますので安心してご参加ください。

【プロのグラフィックデザイナーから学ぶ】アポロのパッケージをデザインしよう！

日程：2026年6月14日（日）

時間：13:45～15:45

場所：専門学校日本デザイナー学院

参加：無料・事前予約制

申込：

- 特別講師紹介小川裕子（おがわひろこ）

有限会社小川裕子デザイン

代表取締役 アートディレクター

小川裕子（おがわひろこ）

主なクライアント、明治・サントリー・たらみなど

パッケージをメインに広告展開、雑誌へのコラム、講演会も行う。

桑沢デザイン研究所非常勤講師

PENTAWARDS SILVER、日本パッケージデザイン大賞 銀賞、銅賞、審査員特別賞、入選多数、JPC 経済産業大臣賞、経済産業商情報政策局長賞、洋食品部門賞、リニューアル賞

ほか。

HP：http://ogawa-design.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ogawahirokodesign/

専門学校日本デザイナー学院

アクセス：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町4-16

最寄り駅：渋谷駅 徒歩5分

専門学校日本デザイナー学院 ホームページ

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