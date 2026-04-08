CADデータの「見る」「探す」を一元化。AIを活用した製造業向け見積・図面管理システム「匠フォース」の類似図面検索が、3D CAD図面に対応。

匠技研工業株式会社

製造業のDXを伴走支援する匠技研工業株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：前田将太）が提供する、AIを活用した見積・図面管理システム「匠フォース」の類似図面検索機能に3D CAD図面（STEP形式）が対応いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、2Dと3Dの図面が混在する製造現場においても、同一プラットフォーム上でCAD図面の閲覧から検索までを一気通貫で行えるようになります。

新機能実装の背景

近年、自動車産業やOA業界を中心に、設計段階から3D CADツールを用いることが主流となってきました。これに伴い、見積依頼も3D CAD図面で届くケースが増えてきております。一方で、従来の2D CAD図面も多く流通しており、現在、製造業では「2D、3D図面が混在する」状況にあります。

この状況下で製造業の現場では、図面の確認やデータの検索のためにソフトを使い分けや、3D CADを2D図面に書き起こしなどが必要となっており、見積・図面管理における本質業務に集中することが難しくなっています。さらに、専用ソフトのライセンス費用が負担となるケースも少なくありません。

こうした業界状況の変化を受け、匠フォースのユーザーからも次のような要望が寄せられていました。

ユーザーの声（抜粋）

・3D CAD図面での見積依頼が増えたので、3D CAD図面でも類似図面検索を使いたい。

・2D図面だけでは形状が把握しづらい箇所を、3D CAD図面で確認したいが、わざわざ3D CADツールを立ち上げるのに手間がかかる。

このような声をもとに「匠フォース」では、現場の皆さまが本当にやるべき業務と向き合えるようにすべく、類似図面検索機能を3D CAD対応にアップデートし、2D、3D双方の図面を同一プラットフォーム上で管理・検索できるようにいたしました。

機能詳細

本機能では、AIが3D CAD図面の製品情報を解析し、形状が似ている過去の3D CAD図面ファイルを自動で検索・表示します。

3D CAD図面は、従来の2D CAD図面と同様に、ファイルをアップロードすることで登録できます。

登録した3D CAD図面は一覧画面や見積入力画面から表示でき、「類似ファイル検索」機能を利用することで、形状が似ている過去の3D CAD図面や、それらに紐づく製品情報や見積情報を参照することが可能です。

本機能により実現できること

1) 2D・3D両対応で、CAD図面の閲覧・検索を一本化。ツールの使い分けと二度手間を排除し、業務のスマート化を実現

閲覧や検索のたびにツールを使い分ける必要がなくなり、同一ツール上で「見る」「探す」を完結できます。

2) 過去案件・ノウハウの再活用の幅が広がり、更なる技術承継の促進や、品質向上に寄与

3D CAD図面の形状起点で「似た案件」を探せることで、過去の知見や見積情報を活かすことができます。

匠技研工業株式会社 取締役／CTO 井坂星南コメント

製造業における3Dデータの重要性が増す中、3D化が進んでいる企業様にも『匠フォース』の最先端AIをご活用いただき、確実な生産性向上や利益率向上を実現していただけるよう機能を拡張いたしました。私たちは、データの一元管理と最先端のAI機能を組み合わせ、ものづくりの現場をあらゆる角度から支援することを目指しています。今回の類似図面検索機能の強化は、その実現に向けた大きな一歩です。今後も製造現場の皆様と共に、プロダクトをさらなる高みへと進化させてまいります。

匠フォースについて

匠フォースは、製造業のためのオールインワンAIサービスです。

製造現場には、長年積み上げてきた技術やノウハウがあります。しかし、その多くはベテランの頭の中や、紙・エクセルに眠ったまま。

業務の属人化、手作業の非効率、知見の散在が、製造業の持続的な成長を阻む大きな課題になっています。

本サービスは、図面管理、見積・原価計算、現場ナレッジを一元的に集約し、現場の技術やノウハウをデジタル資産として残します。

蓄積されたデータをもとにAIが日々の業務をアシストすることで、業務の標準化・効率化はもちろん、工場経営そのものを強化します。

製造業の業務プロセスを深く理解した専門チームが、導入設計から現場への定着までを一貫して支援します。

上場企業から町工場まで、幅広い製造現場でご活用いただいております。

匠技研工業株式会社について

匠技研工業は、製造業のためのオールインワンAIサービス「匠フォース」を開発・提供するスタートアップです。「フェアで持続可能な、誇れるモノづくりを。」をミッションに掲げ、独自のAI技術とともに、製造現場の問題解決に経営視点で伴走するプロフェッショナル集団として、モノづくり産業の変革に最前線で挑みます。

会 社 名：匠技研工業株式会社

代 表 者：代表取締役社長 前田 将太

所 在 地：東京都文京区本郷3-43-16 コア本郷ビル8階A室

設 立：2020年2月

資 本 金：1億円

公 式 Ｈ Ｐ： https://takumi-giken.co.jp/

サービスサイト ：https://takumi-force.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

匠技研工業株式会社 広報部

https://forms.gle/gqudJAN9q8ewmnkL8