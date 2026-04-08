【満員御礼】中小法人が今すぐ活用できる制度を解説「助成金・補助金活用セミナー2026 in 那覇」4/9（木）開催

一般社団法人日本中小企業経営者協会

一般社団法人日本中小企業経営者協会（東京都千代田区、代表理事 石黒哲明） は、2026年4月9日（木）14:30～16:00にパレット市民劇場（沖縄県那覇市）にて、「助成金・補助金活用セミナー2026 in 那覇」を開催します。本セミナーでは、人件費・原材料費の高騰が続く今こそ中小法人が知っておくべき助成金・補助金について、自社が対象となる制度の見つけ方から、申請を確実に通すための実務ノウハウまでを一挙に解説します。

助成金・補助金活用セミナー2026 in 那覇

中小法人の経営コストを圧縮する助成金・補助金制度の最新情報を講演

昨今、人件費や原材料費などの高騰により、経営が圧迫されている企業が増えています。こうした状況の中、国や自治体では中小企業の採用・賃上げ・設備投資などを後押しするための支援制度を数多く用意しています。しかしながら、「どれが自社で使えるのか判断できない」「申請が難しそうで手が出ない」「そもそも誰に相談すればいいのかわからない」といった理由から、せっかくの制度を活用できていない企業が大半を占めているのが現状です。実際に、助成金・補助金を活用できている企業はわずか5.5%に留まっており、多くの中小企業が本来受け取れる支援を見逃しているという深刻な情報格差が生じています。

この格差を軽減すべく、本セミナーは中小法人に選りすぐりの助成金・補助金について解説をします。

昨年1年間で全国100回を超える講演を実施し、9,000社を超える方々にご参加いただき、今回は沖縄県で初の大型会場での開催となります。今後のトレンドや沖縄地域の情報を踏まえ、本セミナー終了後すぐに実践可能な具体策をお伝えいたします。

■開催概要

日時：2026年4月9日（木）14:30～16:00（開場14:00）

会場：パレット市民劇場

沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号

ゆいレール「県庁前駅」下車後徒歩1分

会費：無料

定員：300名（1社3名まで参加可能）

URL：https://smb-japan.or.jp/2026-04-09/（参加申し込みはこちらから）

※すでに満席のためキャンセル待ちの状態となります。

■プログラム

・助成金・補助金の基礎知識と、5.5%の企業しか活用できていない理由

・設備を"買う前"に知らないと大損／購入費の75%を国が負担する支援制度

・高騰する採用費を"実質無料"にする助成金活用術

・2026年法改正！補助金不正受給や詐欺撲滅のため「資格」必須化

・なぜ顧問社労士は助成金の提案をしてくれないのか？

・今年も上がる最低賃金対策制度を徹底解説！

■一般社団法人日本中小企業経営者協会

日本中小企業経営者協会は、日本全国の中小企業を対象に、情報格差是正のため、プロボノ活動（各分野の専門家による社会的・公共的なスキルや専門知識を活かした無償のボランティア活動）として、講義形式のカンファレンスを中心に情報提供を日本全国で定期的に行う非営利法人です。

当会のプロボノ活動は、理念に共感し、寄付や協賛、後援を通じて力強く支援して下さる多くの方々の支えにより成り立っておりますため、様々な分野のカンファレンスへのご参加は勿論のこと、経営に関する個別のご相談対応に至るまで、全て無償にて、中小企業様を支援させていただいております。

＜法人概要＞

法人名：一般社団法人日本中小企業経営者協会

Japan Small and Medium Business Owners Association

代表者：代表理事 石黒哲明

WEB ：https://smb-japan.or.jp/

連絡先：カンファレンス運営事務局

03-6698-4230／info@smb-japan.or.jp