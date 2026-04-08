契約書の変更箇所とリスクをAIが自動検出「DIFFsense」提供開始

SpaceGleam株式会社

AI契約差分チェックSaaS「DIFFsense」正式リリース ～契約書の変更箇所をAIが自動検出・リスク判定。見落とし防止と業務効率化を両立～

SpaceGleam株式会社（本社：東京都港区）は、契約書の変更箇所を自動で検出するAI SaaS「DIFFsense（ディフセンス）」を提供開始しました。

サービスサイト

https://diffsense.spacegleam.co.jp/(https://diffsense.spacegleam.co.jp/)

■ 背景・課題

企業法務や契約書レビュー業務では、以下のような課題が広く見られます。

・前回版との差分確認に時間がかかる

数百ページの契約書から数行の変更箇所を探すのに、数時間を要するケースも少なくありません。

・変更点の見落としリスク

全文を目視確認する作業はヒューマンエラーの温床になりがちで、重要な条項変更を見逃すリスクが伴います。

・汎用AIへの入力に伴う情報漏えい懸念

契約書全文を汎用AIツールへ貼り付けることへのセキュリティ上の不安が、デジタル化の妨げになっています。

・契約期限・更新期限の管理が属人化している

期限をExcelや個人カレンダーで管理するケースが多く、担当者交代や連絡漏れで気づかぬまま自動更新される・解約機会を逃すリスクが常態化しています。

・SaaS利用規約などのサイレント改定を把握できない

改定の都度、担当者が能動的に確認しなければならない運用は、契約数が増えるほど破綻しやすい構造です。

DIFFsenseは、差分確認・期限管理・更新監視にわたるこれらの課題を解決するため、契約書管理に特化した専用SaaSとして開発されました。

■ DIFFsenseの特長

・AIによる差分チェック

変更点を、すぐ見つける。

DIFFsenseの差分チェックは、契約書・利用規約・各種文書の新旧を比較し、追加・削除・修正箇所を自動でハイライト表示します。全文を一から見直さなくても、確認すべきポイントを効率よく把握できます。さらに、WordやPDFを取り込むと条文ごとにブロック化して表示されるため、変更箇所を文脈ごとに整理された状態で確認でき、見落としを防ぎながらスムーズにチェックできます。

・AIによるリスク判定・要約（High / Medium / Low）

変更箇所をハイライト表示するだけでなく、AIがリスクレベルを自動判定・要約し、確認すべき優先順位を一目で把握できます。さらに、要約結果から対応方針まで整理されるため、「どこをどう判断し、どう対応すべきか」が明確になります。「どこから読めばいいかわからない」という契約レビューの非効率を解消し、見落とし防止と業務スピードの両立を実現します。

・契約書全文を汎用AIに入力しない設計

DIFFsenseは、契約書全文を外部AIに送信するのではなく、変更があった箇所のみを必要なときに限定してAI解析する設計です。差分検知・定期クローリングには独自の論理比較アルゴリズムを使用するため、AIへの不要な情報送信を根本から排除します。機密性の高い契約書を扱う企業でも、情報漏洩リスクを最小限に抑えながら安心してご利用いただけます。

・期限の自動取得・自動アラートで、更新漏れを防止

契約書のAI解析と同時に、契約期間・更新期限・解約通知期限を自動で読み取り、データベースに登録します。期限の30日前・7日前・当日に、メールおよびSlackへ自動アラートを送信するため、担当者が手動でカレンダー管理する必要はありません。更新忘れによる自動継続や、解約通知の失効といったリスクを仕組みで防ぎます。

・電子署名まで一体化した契約フロー

DIFFsenseは、契約書の確認・管理に加えて、電子署名まで一体で対応します。

立会人型電子署名に対応し、署名ログ（日時・IP）の記録、暗号化通信、PDFハッシュによる改ざん検知など、実務で求められるセキュリティ要件もカバーしています。契約書の確認から締結までを一つの流れで完結できます。

・MCP対応でAIから直接操作

DIFFsenseは、MCPに対応しています。これにより、ClaudeなどのAIから直接DIFFsenseの機能を操作可能です。契約一覧の取得、単体解析、差分比較、リスク確認まで、ダッシュボードを開かずにAI上で完結。従来の「ツールにログインして確認する作業」を削減し、契約チェックのスピードをさらに引き上げます。

・シンプルな設計

アカウント作成後すぐに利用開始できます。Word・PDFをアップロードするか、URLを登録するだけ。契約書を取り込むと、AIが差分・リスクを自動解析するだけでなく、契約期限も自動で読み取り、期限が近づくとメールやSlackに通知します。さらに電子署名まで完結。

複雑な初期設定やシステム構築は不要で、法務担当者からビジネス担当者まで、アップロードするだけで契約管理のすべてが動き始めます。

■ 主な機能

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178766/table/1_1_827b094155a9faafb4b2c02bf5374f32.jpg?v=202604080551 ]

■ 安全・安心な法人向け設計

DIFFsenseは、企業での実務利用を前提としたセキュリティ設計を採用しています。

・登録データはAIの機械学習に利用されません

・AI解析のために第三者へデータが提供されることはありません

・成果物に関する権利は利用者に帰属します

・利用規約・重要仕様の変更時は事前に通知します

また、経済産業省が公表する

「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」

https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218003/20250218003.html(https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218003/20250218003.html)

（データ管理・権利帰属・透明性に関する主要観点）を参考に、企業でのAI利用に配慮した設計となっています。

■ 料金プラン

契約書の差分チェック・リスク判定・期限管理・電子署名まで一体で提供します。

・Free：月額0円（税込）

Word / PDF / URL登録：無制限

AI差分チェック・AI要約・リスク判定（High / Medium / Low）：月3回

電子署名機能：月10回

チーム管理：1人

MCP対応

・Starter：月額1,480円（税込）

Word / PDF / URL登録：無制限

AI差分チェック・AI要約・リスク判定：月50回

電子署名機能：月25回まで

差分ハイライト・履歴管理

解析ログ・監査履歴の閲覧

契約書の期限自動取得・自動通知（Slack／メール）

チーム管理：1人

MCP対応

・Business：月額4,980円（税込）

Word / PDF / URL登録：無制限

AI差分チェック・AI要約・リスク判定：月120回まで

電子署名機能：月100件まで

法的影響・懸念点の詳細解説

差分ハイライト・分析ログ

契約書の期限自動取得・自動通知（Slack／メール）

チーム管理：3人

解析結果のPDFエクスポート機能

MCP対応

・Pro：月額9,800円（税込）

Word / PDF / URL登録：無制限

AI差分チェック・AI要約・リスク判定：月400回まで

電子署名機能：無制限

法的影響・懸念点の詳細解説

差分ハイライト・バージョン履歴管理

解析ログ・監査履歴の閲覧

契約書の期限自動取得・自動通知（Slack／メール）

定期URL監視・変更通知（Slack／メール）

チーム管理：10人

解析結果のPDFエクスポート機能

MCP対応

年額プランは2ヶ月分お得です。詳細はサービスサイト(https://diffsense.spacegleam.co.jp/#pricing)をご確認ください。

■ 企業向け導入支援パッケージ（先着5社限定）

契約書レビュー業務の効率化をスムーズに進めるため、DIFFsenseでは企業向けの導入支援パッケージを提供しています。



「導入したいが、社内に定着させられるか不安」

という企業様向けに、



初回の差分レポート作成からチーム設定・社内確認フロー設計まで支援し、実務で使える状態になるまで30日を目安に伴走します。

・差分チェック代行：最大5契約書

・優先度マップ作成：最大5件 ・社内フロー簡易設計：1回

・オンラインサポート：2回（各60分）

※丁寧なオンボーディングを1社ずつ行うため、 現在の提供枠を5社に限定しています。

詳細・お申し込みはこちら

https://diffsense.spacegleam.co.jp/onboarding(https://diffsense.spacegleam.co.jp/onboarding)

契約書レビューの効率化や見落とし防止に課題を感じている企業様は、ぜひDIFFsenseをお試しください。

サービスサイトはこちら

https://diffsense.spacegleam.co.jp/(https://diffsense.spacegleam.co.jp/)

ご導入の検討・ご不明点については、

サービスサイトのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ 会社概要

会社名：SpaceGleam株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：AI・SaaSプロダクトの企画・開発・運営



会社HP：https://spacegleam.co.jp/

DIFFsense：https://diffsense.spacegleam.co.jp/

詳細を見る :https://diffsense.spacegleam.co.jp/