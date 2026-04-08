【Cosme Kitchen × HELLO KITTY】サンリオの人気キャラクターハローキティとの初コラボが実現！全18種の限定アイテムを展開

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は、株式会社サンリオの「HELLO KITTY(ハローキティ)」とのコラボレーションアイテムの先行予約を2026年5月12日(火)よりMASH GO GREEN STORE(公式ウェブストア)にて開始いたします。2026年5月29日(金)にCosme Kitchen・Biople全国店舗およびMASH GO GREEN STOREにて発売いたします。

Concept

Ribboned with Love

やさしくあることは、

ちいさなHAPPYを「むすぶ」こと。

想いをむすんで、そっとほどく。

その一瞬、

まだ知らない幸せに出会うような

小さなときめきが、

あたたかな気持ちが、

ふわりと広がる。

やさしさは、

くるりとめぐって、そっと届く。

リボンがつむぐ、想いをまとうオーガニック

商品ラインアップ

●オリジナル雑貨

＜HELLO KITTY＞バニティポーチ ピンク/ブラウン 4,180円(税込)

ハローキティのお顔を刺繍であしらった、コロンとしたサイズ感のバニティポーチ。ハンドベルト付きで、トラベルポーチとしてはもちろん、普段使いにも便利。スムーズな出し入れが叶う、180度大きく開くダブルファスナー仕様。フタ裏には、なくしやすい小物を収納できるギャザーポケット付きで、小物迷子のストレスを軽減します。

＜HELLO KITTY＞ミニバッグポーチ ピンク/ ブラウン 4,290円(税込)

2WAY仕様で、使い勝手とときめきを兼ね備えたバッグ型ポーチ。

ハローキティのお顔を刺繍で表現したミニバッグポーチは、メイクポーチやトラベルポーチとしてはもちろん、取り外し可能な持ち手付きで、ワンマイルバッグとしても活躍します。華やかなペールピンクと落ち着いたブラウンの2色展開。お出かけのたびに、そっと気分を高めてくれるアイテムです。

＜HELLO KITTY＞タオルハンカチ フェイス/リボン 1,650円(税込)

ハローキティがリボンからひょっこり顔をのぞかせる、やわらかなタオルハンカチ。

ジャガード織りならではの上品な風合いと、心地よい肌触りが魅力です。リボンに埋もれた愛らしいデザインと、印象的なハローキティのトレードマークであるリボンをあしらったデザインの2種類をご用意。持つたびに気分がふわっと上がる、毎日に寄り添う一枚です。ギフトにもおすすめです。

＜HELLO KITTY＞バンスクリップ リボン/ボディ 2,970円(税込)

リボンからのぞくハローキティと、ハローキティ＆お友だちのタイニーチャムをあしらったレトロデザインのバンスクリップ。

マーブル素材とマットな質感が印象的で、落ち着いたニュアンスカラーが大人のスタイリングにも自然になじみます。大きめサイズでロングヘアもしっかりホールド。メイクタイムやお風呂上がりなど、さっと髪をまとめたいシーンに頼れるアイテムです。バッグに付けて持ち歩けば、仕事や勉強など集中したいときにも、さりげない可愛さが気分を後押しします。

●ブランドコラボレーション

＜HELLO KITTY＞ローズマリー＆オレンジスカルプ スクラブ 【AROMATICA】 2,310円(税込)

夏の頭皮をひんやり心地よく。シトラスが香る、大人気頭皮用スクラブが限定パッケージで登場します。バスタイムを楽しむハローキティのデザインをあしらった日本限定デザインのパッケージです。日本の蒸し暑い気候に合わせて開発し、アンデス湖のミネラル豊富なプレミアムソルトがベタつきやニオイの気になる頭皮をすっきり洗い上げます。ローズマリーと爽やかなシトラスの香りが広がり、クールな使用感で暑い季節も快適に。植物由来の保湿成分が頭皮をやさしく整え、健やかな髪へ導きます。

＜HELLO KITTY＞ビューティファイング ヘアミスト 【FEMMUE】 4,950円(税込)

エレガントな香りに包まれながら、ダメージヘアにうるおいを与えるFEMMUEのヘアトリートメントミスト。ブラシを持った愛らしいハローキティデザインの巾着ポーチ入りです。紫外線やヒートダメージなどで乾燥しがちな髪にうるおいを補い、つややかで指通りの良い髪へと導きます。

カメリア由来の補修成分「CAMELLIA REPAIR COMPLEX*¹」を配合し、キューティクルを整えてなめらかな仕上がりに。ローズとジャスミン*²オイルによる、みずみずしく上品な香りが広がります。

髪の乾燥が気になるときに、日中のリフレッシュミストとしてもお使いいただけます。

*¹ カメリア種子油／カメリア種子エキス／カメリア花エキス／ヒマシ油／チャ種子油（全て保湿・補修成分）

*² マツリカ花エキス

＜HELLO KITTY＞アロマエステ ヘアエマルジョン 80ｍL 【La CASTA】 3,410円(税込)

髪内部やキューティクルを補修・保護しながら、うるおいとツヤを与えるLa CASTAの“髪の美容液”。

大きなリボンからのぞくハローキティが愛らしい限定パッケージです。オーガニック植物成分をはじめとするハーブエキスを配合し、傷んでパサつきがちな髪にもなめらかになじみます。質感を整え、指通りのよい、輝きのある髪へ。毎日のケアで、まとまりやすい髪へと導きます。

＜HELLO KITTY＞ヘアケア トライアル35 【La CASTA】 2,970円(税込)

毛先のパサつきが気になる方に。しっとりなめらかなツヤ髪へ導くLa CASTAトライアルセットが登場します。旅行やジム通いなど、さまざまなシーンに便利なサイズ感。愛らしいハローキティをあしらったポーチ付きで、毎日のケアタイムにもさりげないときめきを添えます。

ラ・カスタを初めてお使いになる方にもおすすめの、約2週間じっくり試せるセットです。

【セット内容】（セット限定ミニサイズ）

アロマエステ ヘアソープ 35 ＜100mL＞ × 1

アロマエステ ヘアマスク 35 ＜80g＞ × 1

＜HELLO KITTY＞スリーキーブラシ 【giovanni】 3,300円(税込)

コスメキッチン ベストコスメ第1位*¹受賞。

giovanniのヘアサロンの知見を凝縮した、プロフェッショナル仕様のブラシです。天然の猪毛が多毛やくせ毛をしっかりキャッチし、ナイロンピンが心地よい刺激で頭皮をケア。とかすだけで髪表面をなめらかに整え、まとまりのある艶髪へと導きます。クッション性に優れたヘッドで、頭皮マッサージにも適しています。

*¹コスメキッチンベストコスメ2024年下半期 スタイリング/ツール部門1位

＜HELLO KITTY＞フリッズビーゴーン スムージング ヘアセラム 【giovanni】 3,190円(税込)

まっすぐこちらを見つめるハローキティをあしらった、限定デザイン。

シルクのような指通りへ導くgiovanniのロングセラーの髪用美容液です。こっくりとしたテクスチャーが髪一本一本を包み込み、つるんとなめらかな質感へ。ドライヤーやアイロンの熱から守りながら、まとまりのあるシルキーヘアに整えます。濡れた髪にも乾いた髪にも使用でき、朝晩のケアに活躍します。

＜HELLO KITTY＞モイストシャンプー 250ｍL【ObyF】 3,080円(税込)

ハローキティがリボンから顔をのぞかせる、特別な限定デザイン。

傷んだ髪を濃密泡がやさしく包み込み、うるおいを残しながら洗い上げるシャンプーで、

補修・保湿に優れた洗浄成分に加え、セージやラベンダー、植物由来のダイズタンパクをブレンド。頭皮と髪をすみずみまでしっとりなめらかに整え、指通りのよい仕上がりへ導きます。

＜HELLO KITTY＞リペアトリートメント 250g【ObyF】 3,630円(税込)

ハローキティのトレードマークであるリボンから顔をのぞかせる、特別な限定デザイン。

毛髪内部まで有用成分が浸透し、集中補修しながらキューティクルをなめらかに整えるObyFのトリートメントです。ヒートアクティブ成分*⁴をはじめ、カニナバラ果実エキスやエンドウタンパクなどの植物由来成分、アボカドオイルやシアバターを配合。髪のバリア機能を補い、しっとりとうるおいのある艶やかな髪へ導きます。

*⁴エルカラクトン（γ-ドコサラクトン）

＜HELLO KITTY＞リッチオイル 80mL【ObyF】 3,410円(税込)

ベタつかず、髪にすっとなじむうるおいが特徴の大人気オイルが限定パッケージで登場します。

ホホバオイル、ヒマワリ種子油、コメヌカオイル、シロバナワタ種子オイル、ザクロシードオイルをバランスよく配合。パサつきを防ぎ、やわらかな自然なツヤ髪へ導きます。ドライヤー前の使用で、熱ダメージから髪を守ります。

＜HELLO KITTY＞（Ｒ）ＰＧツキ プレミアムブラック コームケース付き 【LOVECHROME】 7,920(税込)

持ち歩きに便利なバッグチャーム付き限定デザイン。

ハローキティとのコスメキッチン限定コラボレーションアイテムです。LOVE CHROMEの「（R）PGツキ プレミアムブラック」に、リボンが映えるハローキティのデザインをあしらいました。コームケースがそのまま収まる実用的な設計で、使いたいときにさっと取り出せる仕様。バッグに付ければ、コーディネートのさりげないアクセントとしても楽しめます。自分へのご褒美にはもちろん、ギフトにもおすすめです。

予約・販売スケジュール

【予約期間】

2026年5月12日(火)～2026年5月25日(月)

マッシュビューティーラボ公式WEB STORE

「MASH GO GREEN STORE」にて、全18種の先行予約を開始いたします。

【発売日】

2026年5月29日(金)発売

Cosme Kitchen、Biople、Biop全国店舗、

マッシュビューティーラボ公式WEB STORE「MASH GO GREEN STORE」にて、発売いたします。

全国店舗

・Cosme Kitchen https://x.gd/85YHzY

・Biople https://x.gd/sGSxZ

・Biop イイトルミネ 新宿店（アクセス：JR新宿駅 B1階 改札内（西改札方面））

WEB STORE

MASH GO GREEN STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

Cosme KitchenやBiopleで取り扱う、ナチュラル＆オーガニックコスメからフード・ライフスタイル雑貨まで、幅広いカテゴリーを揃えたマッシュビューティーラボ公式WEB STORE「MASH GO GREEN STORE」が2026年4月15日(水)10:00よりオープンいたします。

「Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

■公式WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式X：https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE：https://lin.ee/BMpMBj7

■公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1)