【リゾナーレ八ヶ岳】知れば知るほど馬がもっと好きになる。 馬の身体や心にじっくり向きあう「Horse Academy～夏休みの自由研究～」開催

星野リゾート乗馬クラブで馬と触れ合う様子

自然豊かな八ヶ岳エリアのリゾートホテル「リゾナーレ八ヶ岳」では、2026年7月22日～8月28日の間、知れば知るほど馬がもっと好きになる。 馬の身体や心にじっくり向きあう「Horse Academy～夏休みの自由研究～」を開催します。本プログラムは、近隣の乗馬クラブの協力のもと行う「馬のまち」ならではの本格的な体験学習です。聴診器を使って心音や胃の音を確認する健康チェックや、普段はなかなか訪れることのできない夜の厩舎の見学などを通して、人間と馬の身体のつくりや感情表現、生活リズムの違いを学びます。体験後は本プログラム専用の自由研究シートにまとめ、夏休みの自由研究を完成させます。

背景

リゾナーレ八ヶ岳が位置する山梨県北杜市小淵沢町は、騎馬隊で知られる武田信玄が整備したとされる軍用道路「棒道」が残り、多くの乗馬クラブや馬術競技場が点在する「馬のまち」として知られています。リゾナーレ八ヶ岳でも馬と触れ合いながら馬の生態や、馬に関わる仕事について学ぶ、さまざまなプログラムを開催しています。今回は本格的な体験を通して馬について学んでほしいという思いから、本プログラムの開催に至りました。

「Horse Academy～夏休みの自由研究～」の3ステップ

ステップ1 馬の生態について事前学習事前学習の様子

ホテル到着後は、ホテルスタッフと一緒に馬の生態について事前学習を行います。自分や周りの人を思い浮かべながら、人間と馬の身体のつくりや感情表現、生活リズムにどんな違いがあるのかを予想。自分なりの考えを持ってステップ2へつなげることで、より意欲的に自由研究に取り組み、学びを深められます。

ステップ2 馬と触れ合いながら、人間と馬の違いを探究

予習を終えたらホテルを出発し、実際に馬と触れ合いながら、人間と馬の違いを探究します。

・身体のつくりの違い

まずは、馬の健康チェックを体験。体温計測の方法を学んだり、聴診器を使って心音や胃の音を聴いたりして、馬の体調に異常がないかを確認します。口の中から足の裏まで間近で観察し、身体のつくりの違いを学びます。

馬の健康チェックを体験

・感情表現の違い

次は、飼い付けやブラッシングを体験。馬は身体を使って感情をわかりやすく表現します。耳や尻尾の動きを観察し、感情表現の違いを学びます。さらに、馬に乗って歩く騎乗を体験。騎乗では馬の感情の動きを意識しながら、合図を出すことが重要です。呼吸やリズムを合わせて八ヶ岳の森を歩くことで、馬との一体感を感じられます。

騎乗を体験

・生活リズムの違い

日が暮れてきたら、厩舎に出かけます。普段なかなか訪れることができない夜の厩舎で、夜の馬の様子を観察。馬は睡眠姿勢や、睡眠時間に特徴があります。厩舎を見学しながら、事前学習で予想した内容を確認して、生活リズムの違いを学習。夜の馬の暮らしを知ることで、馬をより身近な存在に感じられます。

夜の厩舎を見学ステップ3 体験を通して夏休みの自由研究を完成させる本プログラム専用 自由研究シート

2日目は、本プログラム専用の自由研究シートに、体験を通してわかったことや気づいたことを項目に沿って記入します。体験したことを振り返りながら、人間と馬の違いについて自分の考えをまとめ、自由研究の完成です。

モデルスケジュール

＜1日目＞

12:00～13:00 メインストリート「ピーマン通り」でランチ

14:00～14:30 ホテルスタッフと一緒に事前学習

15:00～16:00 乗馬クラブで健康チェックや騎乗を体験

18:30～19:00 夜の厩舎を見学

19:30～20:30 ビュッフェ＆グリルレストラン「YYgrill」で夕食（別途有料）

＜2日目＞

7:00～8:00 ビュッフェ＆グリルレストラン「YYgrill」で朝食（別途有料）

10:00～11:00 自由研究シートへ記入

12:00～ チェックアウト／施設内でゆっくり過ごす

「Horse Academy～夏休みの自由研究～」概要

実施日：2026年7月22日～8月28日の毎週水曜日・木曜日・金曜日から1泊2日

＊除外日あり

料金 ：16,500円（2名参加時1名あたり、税・サービス料込）

＊1名参加時は33,000円、追加1名につき16,500円

対象 ：小学3年生～6年生の宿泊者

内容 ：乗馬クラブでの体験、自由研究シート、筆記用具

定員 ：1日1組限定／1名～6名

予約 ：7日前までに公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/

）にて受付

場所 ：リゾナーレ八ヶ岳（山梨県北杜市）

八ヶ岳ロングライディング（山梨県北杜市・https://www.y-long-riding.com/）

八ヶ岳ホースケア牧場（山梨県北杜市・https://horsecarefarm.jp(https://horsecarefarm.jp/)）

備考 ：天候の状況により内容が変わる可能性があります。

移動手段は自家用車、又はタクシー（別途有料）です。

リゾナーレ八ヶ岳

メインストリート「ピーマン通り」

八ヶ岳の雄大な自然が広がる場所に位置するリゾートホテルです。コンセプトは「山岳のヴァカンツァが叶う街」。「ヴァカンツァ」とはイタリア語でヴァカンスという意味です。イタリアの山岳都市を感じる施設内には、暮らすように寛げる客室を備え、雄大な自然を舞台にしたアクティビティや土地のワインを味わう料理などを提供しています。

所在地 ：〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町129-1

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：172室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊 25,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込）

アクセス：JR小淵沢駅から車で約5分（無料送迎バスあり）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。

コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域・季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在は、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。さらに2027年には、「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外に8施設展開